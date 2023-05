Dzīvnieku spalvas uz mīkstajām mēbelēm? Pieci veidi, kā tās notīrīt

Mūsu pūkainajiem un spalvainajiem draugiem ļoti tīk gulšņāt uz mīkstajiem paklājiem un samtainajiem dīvāniem, kuri vēlāk pārvēršas spalvu mudžeklī. Var šķist, ka atbrīvošanās no mājdzīvnieku apmatojuma ir neiespējamā misija, taču, regulāri pievēršoties auduma virsmu kopšanai, var panākt, ka no mīļo mājdzīvnieku spalvām vairs nav ne miņas.

Pirms ķerties pie mīksto mēbeļu tīrīšanas, der uzmest aci kopšanas ieteikumu birkai, kur atradīsiet izšūtu burtu. Tas ir kods, ko laika gaitā ir izstrādājuši mīksto mēbeļu ražotāji, lai patērētāji varētu vieglāk orientēties kopšanā. Lūk, ko nozīmē uz kopšanas birkām atrodamie burti:

W – tikai mitrā tīrīšana

S – sausā tīrīšana ar šķīdinātāju

SW – sausā tīrīšana ar šķīdinātāju un/vai mitrā tīrīšana

X – tikai profesionāla tīrīšana vai putekļsūcējs

Sekojot līdzi šiem kodiem, var izvēlēties arī piemērotāko veidu, kā no mēbelēm iztīrīt mājdzīvnieku spalvas.

Putekļusūcējs

Labākais un vienlaikus vienkāršākais veids, kā iztīrīt spalvas no mēbelēm, ir klasiskā putekļu izsūkšana. Putekļsūcējs savāks ne vien dzīvnieku (un ne tikai viņu) izkritušos matus, bet arī noņems no mēbelēm blaugznas, kā arī citus netīrumus, kas var izraisīt pat alerģiskas reakcijas.

Pēc putekļu izsūkšanas ieteicams dīvāna polsterējumu iztīrīt arī ar specializētu birsti, kas parasti nāk komplektā ar putekļsūcēju. Tīrīšana ar birsti nepieciešama, lai piekļūtu grūtāk aizsniedzamām vietām, piemēram, šuvēm un locījumu vietām.

Foto: Shutterstock

Ja sūkt spalvas nepieciešams vairākas reizes nedēļā, tad uzkopšanu atvieglos rokas putekļsūcēja iegāde. Tas ir viegls un smalks, tādēļ spēs piekļūt teju visām vietām.

Foto: Shutterstock

Specializēti spalvu noņemšanas rīki

Ja spalvas nav garas un to nav pārāk daudz, tad var izmantot mēbeļu birstes vai apģērbu tīrīšanas rullīšus. Ierasti apģērbu rullīši ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā no mēbelēm notīrīt mājdzīvnieku spalvas. Lai tīrīšana būtu pēc iespējas efektīvāka, rullīša izmēri jāpiemēro mēbelēm. Ja mēbeles ir lielas, tad noteikti jāizvēlas nedaudz platāks rullis, lai nav viss vakars jāpavada, tīrot spalvas.

Foto: Shutterstock

Savukārt atkārtojami lietojamas mēbeļu birstes var būt efektīvākas no ilgtspējības viedokļa. Kaut arī birstes nav lipīgas, tomēr tām ir mikrošķiedras, kuras veiksmīgi notver matiņus, un šādas birstes kalpo ilgi, tāpēc neradīs papildu atkritumus.

Ierastie sadzīves līdzekļi pret spalvām

Ne vienmēr vajag īpašus rīkus, lai atbrīvotos no mājdzīvnieku spalvām uz mēbelēm un paklājiem. Var izmantot arī pierastos sadzīves priekšmetus. Viens no lētākajiem un vienkāršākajiem veidiem, kā iztīrīt mēbeles, ir samitrināts gumijas cimds. Gumija spalvām liek savelties kamolā, kuru vēlāk var viegli savākt un izmest miskastē. Līdzīgi var izmantot arī mitru trauku mazgājamo sūkli.

Veļas mazgāšana

Ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību ne tikai mēbelēm, bet arī gultas veļai un plediem. Pirms likt mazgājamā mašīnā spilvendrānas, palagus un segu pārvalkus, tos rūpīgi jāattīra no mājdzīvnieku spalvām. To var izdarīt gan ar tīrīšanas rullīti, gan birsti. Arī mazgājamie līdzekļi var palīdzēt cīņā pret mājdzīvnieku spalvām. Te derēs gan profesionālie mazgāšanas līdzekļi, gan ikvienā mājsaimniecībā atrodamie produkti. Piemēram, veļas mīkstinātāja un etiķa izmantošana mazgāšanas laikā var palīdzēt efektīvāk atbrīvoties no spalvām.

Sapucējam arī mājdzīvniekus

Protams, viens no labākajiem veidiem, kā nepieļaut mēbeļu regulāru pārklāšanos ar spalvām, ir pašu mājdzīvnieku rūpīga kopšana. To var izdarīt gan mājās ar visdažādākajiem mājdzīvniekiem paredzētiem kopšanas līdzekļiem, gan vedot savus mīluļus pie friziera.

Foto: Shutterstock

Rakstam tika izmantota informācija no "Better Homes & Gardens".