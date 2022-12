Eglīti pēc svētkiem neizmet atkritumos! Kā no kociņa atbrīvoties videi draudzīgā veidā

Strauji tuvojas Ziemassvētki, kad tradicionāli svētku noskaņas radīšanai mājvietās, birojos un citviet tiek sagādāta un rotāta eglīte. Lai novērstu pēc svētkiem eglīšu nonākšanu pilsētvidē vai atkritumu poligonos, "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas uzņēmumi – SIA "Eco Baltia vide" un Siguldas pilsētas SIA "Jumis" aicina jau savlaicīgi apsvērt iespējas no šī svētku dekora atbrīvoties videi draudzīgā veidā.

"Eco Baltia" vides apsaimniekošanas uzņēmumi aicina pēc svētkiem eglītes neizmest atkritumu konteinerā. Tās var noderēt kā vērtīgs kurināmais vai komposta saturs tiem, kuriem pie mājas ir izveidota speciāla vieta komposta veidošanai. Tāpat, ja eglīte pēc svētkiem vēl ir zaļa, to var nodot arī briežu audzētavās, iepriekš ar tām sazinoties.

"Vienlaikus atgādinām, ka rūpes par vidi ir būtiskas arī pirms svētkiem. Tāpēc aicinām arī apdomāt jau eglītes iegādes vai ciršanas brīdī, ko ar to iesāksim pēc svētkiem. Dabai draudzīgāk noteikti iegādāties eglīti podiņā, ko pēc tam var iestādīt. Taču šogad eglītes aicinām ne tikai nodot, bet konkursā skolēniem "Mana svētku eglīte" arī radīt – šoreiz no dažādiem šķirotiem atkritumiem, piemēram, papīra, pudelēm, pudeļu korķīšiem, nevajadzīga apģērba un citiem izstrādājumiem. Aicinām būt atbildīgiem – pirms svētkiem izvēlēties videi saudzīgākos risinājumus, savukārt pēc – svētku pārpalikumus pienācīgi sakopt," saka "Eco Baltia" vides apsaimniekošanas segmenta vadītājs Jānis Aizbalts.

Uzņēmumi saviem klientiem nodrošinās vairākas iespējas eglītes nodot atkritumu šķirošanas laukumos vai pēc iepriekšēja pieteikuma – klienta adresē.

"Svētku laikā līdz ar iepirkšanās drudzi un svinību plānošanu nereti tiek piemirsts par apkārtējo vidi, tostarp atkritumiem, kuri itin bieži tieši svētku periodā rodas vairāk. Ziemassvētki ir zīmīgi ar dažāda veida iepakojumu, tomēr vēl redzamāks "viesis" mājās, no kura itin drīz tomēr nākas atvadīties, ir svētku egle. Jau vairākus gadus sabiedrībai atgādinām par iespējām, kā videi saudzīgāk atbrīvoties no nozaļojošā kociņa, kā arī savos apkalpotajos reģionos nodrošinām to savākšanu. Pērn pēc Ziemassvētkiem nodrošinājām, ka vairāk nekā 3000 eglītes nonāk nevis sadzīves atkritumos, bet tiek pārstrādātas šķeldā vai apsaimniekotas kā bioloģiskie atkritumi. Šogad ceram, ka vēl vairāk cilvēku parūpēsies par to, lai eglīte uz visiem laikiem netiek apglabāta poligonā," aicina Jānis Aizbalts.

"Eco Baltia" vides apsaimniekošanas uzņēmumi SIA "Eco Baltia vide" un Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" nozaļojošās eglītes no saviem klientiem bez maksas pieņems atkritumu šķirošanas laukumos Salaspilī, Rīgas ielā 115k, un Ādažos, "Kadagas attīrīšanas ietaises", kā arī Liepājā, Ezermalas ielā 11, un Siguldā, "Zemdegas", to darba laikā. Mārupē eglītes bez maksas tiks pieņemtas Tīrainē, Vecozolu ielā 103, un Piņķos, "Notekās" 2023.gada 3., 4., 7. un 8. janvārī.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējas eglīti nogādāt uz pieņemšanas punktiem, vairākos reģionos tiks nodrošināts pakalpojums eglīšu savākšanai no klientu adresēm. Plašāka informācija par pakalpojumiem katrā SIA "Eco Baltia vide" un Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" apkalpotajā reģionā būs pieejama uzņēmumu mājas lapās www.ecobaltiavide.lv un www.jumis.lv.