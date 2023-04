Elektroierīces, kas 'apēd' visvairāk elektrības, un kā tām pielāgot savus paradumus

Meklējot iespējas, lai ikmēneša rēķinos redzamais skaitlis kļūst mazāks, vispirms uzmanīgi jāizanalizē, kuras elektroierīces mājā ir visprasīgākās. Noskaidrojot cēloņus, varam pielāgot arī savus paradumus, kas atspoguļosies ikmēneša maksājumos.

Energopārvaldības uzņēmuma "Schneider Electric" speciālisti izveidojuši mājās visvairāk elektrību patērējošo elektroierīču sarakstu un aprēķinājuši, cik ļoti katra no tām ietekmē mūsu elektrības rēķinus.

Lielākie tērētāji – apkures un dzesēšanas iekārtas

"Apkures un dzesēšanas iekārtas, piemēram, gaisa kondicionieri vai sūkņi, sastāda lielāko daļu patērētās elektroenerģijas mājās. Šo iekārtu elektroenerģijas patēriņš mēnesī var sastādīt 50 līdz 70 procentus no kopējām elektroenerģijas izmaksām atkarībā no tā, vai iekārtas tiek izmantotas apkurei vai dzesēšanai. Apkurei šīs ierīces patērē daudz vairāk enerģijas nekā dzesēšanai," paskaidro energopārvaldības uzņēmuma "Schneider Electric" digitālās pārdošanas inženieris Ēriks Mazlevskis.

Pēc Mazlevska domām, ūdens sildīšanas katliem var atvēlēt otro vietu visvairāk elektroenerģijas patērējošo ierīču sarakstā. Ja ar boileri uzsildīto ūdeni izmanto dušā, trauku mazgāšanai, veļas mazgāšanai, tā patēriņš var sasniegt aptuveni 12 procentus no mājas elektroenerģijas gada izmaksām.

"Piemēram, ja aptuveni 75 kvadrātmetrus lielas mājas apsildīšanai izmanto elektrisko sūkni ar jaudu 6 kW, tas vienā ziemas dienā var "apēst" ap 30 līdz 60 kWh elektroenerģijas, un tā vidējais elektroenerģijas patēriņš mēnesī sasniegs aptuveni 900-1200 kWh. Ņemot vērā šībrīža elektrības cenas biržā, mājas apkure izmaksās aptuveni 320 līdz 430 eiro. Elektriskā ūdens sildītāja elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no ģimenes lieluma un patērētā karstā ūdens daudzuma. Tomēr vidēji mēnesī šī iekārta patērē ap 400 kWh jeb aptuveni 142 eiro," aprēķina eksperts Mazlevskis.

Šo ierīču elektroenerģijas patēriņu var samazināt, rūpīgi uzraugot to lietošanu. Piemēram, izejot no mājām uz ilgāku laiku, ieteicams aktivizēt gaisa sūkņa "atvaļinājuma" režīmu, samazinot apkures temperatūru. Iespējams, arī izslēgt ūdens boileri, lai tas katru dienu, kad neviens to nelieto, neizmantotu elektrību ūdens sildīšanai. Taču ikdienas lietošanai nav ieteicams pazemināt katla ūdens sildīšanas temperatūru zem 60 grādiem, jo dzīvībai bīstamās legionellas baktērijas var izdzīvot 20 līdz 50 grādu temperatūrā pēc Celsija.

Cik daudz elektrības patērē cita sadzīves tehnika?

Eksperts skaidro, ka veļas mašīna vidēji patērē aptuveni 2 līdz 5 procentus, trauku mazgājamā mašīna ap 2 līdz 3 procentiem, bet elektriskā plīts un cepeškrāsns – aptuveni 8 procentus no mājsaimniecības gada elektroenerģijas patēriņa. Šo elektroierīču patērētais enerģijas daudzums ir atkarīgs no tā, cik bieži tās tiek lietotas. Bieža mazgāšana ar tvaika funkciju un gatavošana cepeškrāsnī var palielināt elektrības rēķinu.

Uz stundu ieslēgta cepeškrāsns elektrības rēķinam pievienos aptuveni 80 centus, bet veļas mašīna, ja tā ir iestatīta mazgāšanai augstā temperatūrā, līdz 2,20 eiro.

Samazināt elektrības izmaksas iespējams, izmantojot tikai pilnībā piepildītu veļas vai trauku mazgājamo mašīnu, un vēl efektīvāk – darbināt tās naktī, kad elektrības tarifs ir mazāks (gadījumā, ja ar elektroenerģijas piegādātāju ir noslēgts divu laika zonu līgums).

Mājas elektronika, piemēram, datori, digitālie videomagnetofoni, televizori, stereo iekārtas, patērē papildu 4 līdz 10 kWh dienā jeb 120-300 kWh mēnesī. "Tas var izmaksāt pat 100 eiro. Šīs ierīces parasti ir pieslēgtas tīklam mājās un patērē elektrību pat gaidīšanas režīmā," uzsver Mazlevskis.

Apgaismojums un ledusskapis patērē apmēram 20 procentus elektroenerģijas

Mājokļa apgaismojums veido aptuveni desmito daļu, t.i., aptuveni 10 līdz 12 procentus ikmēneša elektroenerģijas izmaksu. Patēriņš var būt vēl augstāks, ja gaismas diožu vietā tiek izmantotas kvēlspuldzes. Mājas apgaismojums, iespējams, ir vienkāršākais, ko varam regulēt, neatstājot ieslēgtas gaismas citās telpās. Rēķinus var vēl vairāk samazināt, uzstādot kustības vai noslogojuma sensorus, kas novērš elektrības izšķērdēšanu, kad iekštelpu apgaismojums nav nepieciešams.

Tikpat daudz elektrības, cik apgaismojums, patērē arī ledusskapis, kas nepārtraukti pieslēgts elektrības tīklam. Standarta ledusskapis ar saldētavu gadā patērē aptuveni 150 kWh elektroenerģijas jeb nedaudz vairāk par 50 eiro.

Taču, pēc eksperta domām, ledusskapja enerģijas patēriņš var būt arī lielāks, ja tas ir novietots ļoti tuvu sienai, stūrī, kur nav gaisa cirkulācijas, vai arī ļoti siltā telpā. Tas arī patērēs vairāk elektrības, ja būs pārslogots.

"Ledusskapis darbosies efektīvāk, ja būs aizpildītas tikai trīs ceturtdaļas no tā, tāpēc būtu vērts katru nedēļu pārbaudīt, vai ledusskapī nav palikuši produkti, kam beidzies derīguma termiņš. Vēl viens iemesls lielākam ledusskapja elektrības patēriņam var būt uzkrājusies putekļu kārta uz kondensatora spirālēm vai ledus kārta saldētavā," atzīmē Mazlevskis.

Cik izmaksā tāda greznība, kā apsildāms baseins vai džakuzi?

Iespējams, ka Latvijā apsildāmie peldbaseini vai džakuzi nav tik ierasti privātajos mājokļos, taču tiem, kuri plāno savās mājās ierīkot ūdens prieku oāzi, vajadzētu iepazīties ar turpmākajām papildu izmaksām.

"Peldbaseinos tiek izmantoti jaudīgi 500 līdz 1000 W sūkņi. Vidēji sūknis dienā patērē aptuveni 12 kWh elektroenerģijas, bet mēnesī ap 360 kWh jeb vairāk nekā 127 eiro. Vidēji džakuzi patērē ap 2 eiro diennaktī – aptuveni 3,5 līdz 6 kWh, taču svarīgi, kur tas atrodas – ja tas atrodas neapsildītā telpā vai ārā, elektrības patēriņš būs vēl lielāks," stāsta "Schneider Electric" speciālists.

Ko darīt, lai rēķinus samazinātu?

Pēc Mazlevska domām, var ietaupīt, nomainot veco sadzīves tehniku pret augstākas klases aprīkojumu. Taču, ja to nav iespējams izdarīt, ir vērts apzināt mājas elektroenerģijas "zagļus", veicot nelielu auditu mājās esošajās elektroierīcēs. Pēc katras ierīces jaudas noskaidrošanas var aprēķināt, cik elektroenerģijas katra ierīce patērē mēnesī un gadā. Tomēr, izmantojot vienkāršu aritmētiku, var būt grūti noteikt, kura sadzīves tehnika patērē neparasti daudz elektroenerģijas.

"Šo uzdevumu atvieglo ik gadu pilnveidotās viedās enerģijas pārvaldības tehnoloģijas, kas palīdz ne tikai sekot līdzi, cik daudz elektroenerģijas patērē katra elektroierīce, bet arī samazināt enerģijas izšķērdēšanu," pastāsta speciālists.