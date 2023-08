Kā izvēlēties izdevīgāko elektrības pieslēguma slodzi un tarifu plānu

Augusta sākumā saņemtie elektrības rēķini daudziem sagādājuši nepatīkamu pārsteigumu – lai arī cilvēki saņēmuši informāciju par izmaiņām elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifos, kas ir spēkā no 1. jūlija, ne visi ir bijuši gatavi ieraudzīt skaitļus, kas nu rakstīti viņu rēķinos. Ir vairākas nianses, kuras jāizvērtē, lai nenāktos pārmaksāt.

Lai izmaksas par sistēmas pakalpojumiem ik mēnesi būtu optimālas, AS "Sadales tīkls" iedzīvotājiem atgādina, ka ir būtiski izvēlēties gan individuālajiem elektroenerģijas lietošanas paradumiem atbilstošu slodzi (jaudu), gan arī atbilstošu sistēmas pakalpojumu tarifu plānu ("Pamata" vai "Speciālais").

Ektroenerģijas rēķinu ietekmē arī maksa par elektroenerģiju (patērētajām kilovatstundām), tāpēc ikvienam jādomā ne tikai par piemērotāku sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, bet arī par pašas elektroenerģijas tirdzniecības tarifu (to klients izvēlas pie sava elektroenerģijas tirgotāja).

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifs pēc būtības ir maksa par milzīgās, kritiski nozīmīgās elektroapgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību – "Sadales tīkla" pārvaldībā vien ir elektrolīnijas 92 tūkstošu kilometru kopgarumā, ap 28 tūkstošiem transformatoru apakšstacijas, vēl lielāks skaits sadales skapju, 1 miljons viedo elektroenerģijas skaitītāju u.c.

Tas viss ļauj nodrošināt elektrības piegādi gandrīz 800 tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā. Tāpēc jaunie tarifi veidoti atbilstošāki sistēmas faktiskajām izmaksām, kā arī vienādi gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, jo elektrotīkla izmaksas ietekmē klientu elektrības pieslēgumu tehniskie dati, nevis juridiskais statuss.

Kritiskus viedokļus un asus izteikumus par tikko saņemto elektrības rēķinu iedzīvotāji neslēpj un aktīvi pauž mirkoblogošanas vietnē "X" (iepriekš "Twitter"). Dažādos viedokļus, kā arī to, kā kopš jūnija izmainījies dažādu mājsaimniecību elektrības rēķins, vari lasīt "Delfi" rakstā "Lai nevienam nebūtu iespējas maksāt maz – jaunie elektrības rēķini nokaitē tviteri".

Jo piemērotāka slodze, jo mazāka maksa

Katram klientam maksa par sistēmas pakalpojumiem veidojas atkarībā no pieprasītās jaudas (slodzes), ko izsaka elektrības pieslēguma fāžu (F) un ampēru (A) skaits. To ir būtiski izraudzīties atbilstoši katras mājsaimniecības elektroenerģijas lietošanas paradumiem, ko ietekmē mājsaimniecībā izmantotās elektrotehnikas klāsts un jauda. Dažas iekārtas attiecīgos periodos var darboties "fonā" gandrīz visu laiku, piemēram, elektriskās apsildes iekārtas un apgaismojums, savukārt dažas, piemēram, tējkanna vai elektriskā cepeškrāsns, tiek ieslēgtas tikai īslaicīgi.

Kas notiek, ja jauda ir pārāk maza? Ja pieslēgumam maksimālā pieejamā jauda būs par mazu, brīžos, kad vienlaikus tiks darbinātas vairākas jaudīgas ierīces, radīsies pārslodze un automātslēdži jeb "korķi" drošības labad izslēgsies, pārtraucot elektroenerģijas padevi konkrētai telpai vai visam mājoklim.

Ja savukārt tiks pieprasīta pārlieku liela jauda, elektrības pieslēgums nebūs efektīvs un tad var nākties ik mēnesi maksāt par pieejamas, bet neizmantotas jaudas uzturēšanu. Vienlaikus šī neizmantotā jauda tad nebūs pieejama kādam citam klientam, kam tā, iespējams, būtu noderīga.

Piemēram, dzīvokļu īpašnieki lielākoties izmanto 1 F, 16 A vai 20 A pieslēgumus. Šādi pieslēgumi ir piemēroti, lai nodrošinātu visas ikdienas vajadzības: apgaismotu telpas, darbinātu veļasmašīnu, ledusskapi, televizoru, gludekli, elektrisko tējkannu un citas ierīces.

Savukārt 3 F pieslēgumi pārsvarā tiek ierīkoti jauno projektu daudzdzīvokļu namos un privātmājās, kur nereti tiek izmantotas elektroierīces ar lielāku jaudu, piemēram, siltumsūknis, ūdens sūknis, kondicionieris u.c.

Lai saprastu, cik liela slodze pieslēgumam jāiztur, īpaši jāņem vērā tās elektroierīces, kurām ir liela elektriskā jauda un kuras lietojat vienlaikus. Elektrisko jaudu mēra vatos (W). Elektroierīču jauda ir vienkārši nosakāma un lielākoties konstanta; tā parasti ir norādīta ierīces lietošanas instrukcijā.

Kādi pieslēguma parametri (F un A skaits) būs piemērotākie, aprēķināt var palīdzēt "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, kurā ir apkopotas mājsaimniecībās sastopamākās elektroierīces un to vidējā jauda.

Samazināt vai palielināt jaudu?

Esošos pieslēguma parametrus var noskaidrot, autorizējoties "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv (sadaļā "Objektu informācija"). Ja aprēķini par kopējo pieslēguma slodzi ļauj secināt, ka līdzšinējā pieprasītā jauda bijusi par lielu, to iespējams samazināt. Tad klientu portālā e-st.lv jāpiesaka slodzes samazināšana (sadaļa "Pieteikt pakalpojumu"-"Pieslēgumi"-"Slodzes izmaiņas"). Izmaiņas pieslēguma jaudā (slodzē) stāsies spēkā jau ar nākamo dienu no pieteikuma apstrādes brīža.

Slodzes piemērotību īpaši ieteicams izvērtēt mājsaimniecībām ar 3 F, 25 un vairāk A pieslēgumu, jo šāda jauda mājsaimniecības vajadzībām varētu būt par lielu. "Sadales tīkla" apkopotie dati liecina, ka Latvijā ir teju 100 tūkstoši mājsaimniecību ar 3 F, 25 un vairāk A pieslēgumu.

Elektrības pieslēguma maksimālā atļautā slodze visbiežāk tiek samazināta, mainot apmēru skaitu. Piemēram, no 32 A uz 20 A, bet nemainot pieslēguma fāžu skaitu. Šādos gadījumos īpašuma iekšējo elektrotīklu pārbūve parasti nav nepieciešama un pakalpojumu var saņemt ātri un vienkārši.

Lai samazinātu pieslēguma fāžu skaitu, 3 F vietā izvēloties 1 F pieslēgumu, vispirms jākonsultējas ar sertificētu elektriķi un jāpārliecinās, ka:

Visas īpašumā ierasti lietotās elektroiekārtas ir piemērotas darbam vienas fāzes pieslēgumā; Samazinātā slodze patiešām būs atbilstoša, lai lietotu elektroiekārtas un elektroierīces kā ierasts; Īpašuma iekšējā elektrotīkla pārbūves sarežģītība, laiks un izmaksas atbilst ieguvumiem; Ja pieslēgums ir daudzdzīvokļu mājā, apsaimniekotājs piekrīt plānotajām izmaiņām.

Jāņem vērā, ja, samazinot pieslēguma fāžu skaitu no trim uz vienu, vienlaikus plāno palielināt ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, piemēram, no 16 A katrā no trim fāzēm uz 25 A vienā fāzē, slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums.

Tāpat arī slodzes atjaunošana un palielināšana, mainot fāžu skaitu atpakaļ no vienas uz trim, ir maksas pakalpojums, turklāt jārēķinās ar papildu laiku un izmaksām, kas jāiegulda īpašuma iekšējā tīkla sagatavošanā, iespējams, arī pieslēguma vietas pārbūvē, tostarp projektēšanā, būvdarbos u.tml.

Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, taču jāņem vērā – ja pēc laika tomēr radīsies vajadzība pēc lielākas slodzes, tās palielināšanas pakalpojums būs par maksu.

"Pamata" un "Speciālie" tarifu plāni – kuru izvēlēties?

No 1. jūlija klientiem ir pieejami divi sadales tarifu plāni – "Pamata" un "Speciālais". "Pamata" tarifi ir piemēroti iedzīvotājiem ar regulāru, aktīvu ikdienas elektroenerģijas patēriņu (tādi varētu būt apmēram 90 procentiem klientu), savukārt "Speciālie" – izņēmuma gadījumiem. Proti, īpašumiem, kuros elektroenerģijas patēriņš ir izteikti mazaktīvs, neregulārs vai sezonāls, piemēram, īpašumiem, kas izlikti pārdošanā un netiek ikdienā apdzīvoti, vasarnīcām ziemas mēnešos, uzņēmumiem ar sezonālu darbību ārpus sezonas u. tml.

Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Pie kāda elektroenerģijas ikmēneša patēriņa būtu piemērotāks un izdevīgāks "Speciālais" tarifa plāns, var iepazīties "Sadales tīkla" mājaslapā (sadaļā "Tarifu plānu maiņa"). Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna.

Svarīgi, ka tarifu plānu ir iespējams nomainīt, izvēloties piemērotāko nākamajā mēnesī plānotajam elektroenerģijas patēriņam (piemēram, pārceļoties uz vasarnīcu vasarā). To viegli un bez maksas īpašnieki var izdarīt savā profilā portālā e-st.lv (dodoties uz sadaļu "Pieteikt pakalpojumu", tad izvēloties "Līgumi un tarifi"-"Tarifa plāna maiņa"). Turklāt pārejas laikā, no 2023. gada jūlija līdz septembra beigām, izmaiņas iespējams pieteikt jau ar esošā mēneša 1. datumu.

Elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu maksa ir viena daļa no kopējā ikmēneša elektroenerģijas rēķina. Vēl viena daļa ir maksa par izlietoto elektroenerģiju (patērēto kilovatstundu skaitu), kas tiek aprēķināta atbilstoši katra klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotāja produktam, trešā daļa ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN).