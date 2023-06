Kā kurmju rakumi un sakrituši augļi ietekmē zāles pļāvēju robotu? Skaties 'Dārza jautājums'

Lai brīvo laiku varētu pavadīt patiesi atpūšoties, nevis strādājot savā piemājas teritorijā, daļu pienākumu var uzticēt gudrajām tehnoloģijām. Jau labu laiku roboti ne tikai mūsu vietā izsūc istabas, bet arīdzan nopļauj mauriņu! Skan vilinoši, bet vai tiem pa spēkam ir arī dārzs, kas nebūt nav perfekts, – ar kurmju rakumiem un augļiem piebirušu zemi?

Robotam nav nepieciešama perfekti gluda virsma, "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" norāda "iMow" tirdzniecības pārstāvis Jonas Golubovas. Taču jāņem vērā, ka drošības apsvērumu dēļ zāles pļaušanas roboti nav piemēroti pļaut uzkalnus, kas ir stāvāki par 24 grādiem. Savukārt, ja mauriņā bieži paviesojas kurmji, to rakumus vēlams nolīdzināt.

Ja kāds kurmja rakums tomēr robota darba laikā nav nolīdzināts, liela skāde nenotiks – robots mazākajiem pārbrauks pāri un izmetās zemi, savukārt pret lielākajiem nostrādās sensors un robots mainīs savu pļaušanas virzienu. Kurmja rakumus svarīgi nolīdzināt, jo tas paildzinās asmeņu dzīves ilgumu – jo vairāk rakumiem robots pārbrauks pāri, jo vairāk tiks notrulināts asmens un tas biežāk būs jāmaina.

Pļāvēja asmens notrulinās ātrāk arī tad, ja zāliens ir lekns un kupls, tajā ir priedes un egles, no kurām krīt čiekuri. Ierasti pietiek, ja asmeni nomaina reizi gadā – pavasarī. Taču atsevišķos gadījumos to var nākties mainīt arī divas vai pat trīs reizes sezonā. Kā ar augļu kokiem dārzā? Speciālists stāsta, ka daļu no ābeļu augļiem zāles pļāvējs sasmalcinās un turpinās zāliena pļaušanu, taču jo lielāks būs ābols vai bumbieris, jo lielāka iespējamība, ka robots ar augli netiks galā, uz tā uzbrauks un netiks tālāk.

Vairāk par galvenajiem priekšnoteikumiem, kas jāzina, ja vēlies iegādāties zāles pļāvēju robotu, vari uzzināt, noskatoties "Dārza jautājums" pilno epizodi šeit.