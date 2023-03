Kā mājās efektīvi organizēt mantu uzglabāšanu, lai izvairītos no regulārās nekārtības

Daudz laika bieži vien pavadām, lai atrastu nozudušās mantas, un jebkura lieta zaudē savu funkciju, ja to nav iespējams atrast. Tāpēc jo sakārtotāks un organizētāks būs mājoklis, uzlabosies ne tikai to iemītnieku labsajūta, bet arī samazināsies izdevumi.

Runājot par dažādu uzglabāšanas risinājumu sakārtošanu mājās, jāņem vērā trīs galvenie principi – viegli, loģiski un pieejami. Tā nekas netiks aizmirsts un visas mājās esošās lietas būs ērti pārskatāmas. Turklāt, ja viss ir viegli atrodams, nav nepieciešamība iegādāties jaunas lietas. Papildus tam, ja katrai lietai ir sava vieta, tas arī palīdz ietaupīt laiku," stāsta ilgtspējīgas modes viedokļa līdere un stila konsultante Anete Ozoliņa.

Viņa arī uzsver, ka saskaņā ar dažādiem pētījumiem, 80 procentos gadījumu nekārtība vairumā māju veidojas nevis platības neatbilstības, bet gan organizēšanas prasmju trūkuma dēļ.

Sāc ar mazākiem darbiem – sakārto savu garderobi

Ja visa mājokļa sakārtošana var šķist ilgtermiņa mērķis, tad kārtības ieviešana garderobē varētu būt labs sākums. "Lai gan drēbju skapis ir tā vieta, kur nekam fiziski nevar beigties "derīguma termiņš", tomēr vērts atcerēties, ka apģērbs mēdz novecot nevis fiziski, bet morāli. Tāpēc svarīgi izvēlēties modeļus, kas ilgi būs aktuāli. Pareiza drēbju uzglabāšana un kopšana palīdzēs ilgāk saglabāt šo lietu kvalitāti, jo audumu, diemžēl, apdraud kodes, pelējums un mitrums," uzsver stila konsultante. Viņasprāt, lietu uzglabāšana atbilstoši un kārtīgipalīdz izvairīties arī no stresa un nemiera. "Ja garderobe ir pareizi sakārtota, mēs skaidri redzam, kas mums ir, un varam ietaupīt no rītiem vismaz 10 minūtes, ātri pieņemot lēmumu, ko vilkt," tā Ozoliņa.

Ir dažādi risinājumi, ko varam izmantot ikvienā no mājas zonām – sākot no drēbju un grāmatu skapjiem, līdz vitrīnām un vienkāršiem plauktiem. Pareizu uzglabāšanas risinājumu izvēle palīdzēs nodrošināt kārtīgu un sakoptu vidi.

"Runājot par drēbju uzglabāšanu un dažādiem garderobes risinājumiem, parasti nav tādu universālu risinājumu, kas derētu visiem. Iesaku pielāgot garderobi savam stilam, lai iecienītākie apģērba gabali vienmēr būtu labi pamanāmi. Izmanto grozus vai kastes – izvieto un saliec tur apģērbu sāniski. Apģērba gabali būs gan labāk redzami, gan vieglāk izņemami. Atsevišķs organizators zeķēm un uzglabāšanas kastes sezonālajam apģērbam arī būs noderīgi risinājumi, lai drēbju skapis būtu sakārtotāks. Dažādi skapim piemēroti aksesuāri izmaksās vairākus eiro, taču tie būtiski uzlabos garderobes funkcionalitāti," stāsta "Ikea" Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.

Foto: Publicitātes foto

Pēc Rimkus teiktā, laba doma ir ieviest otru jeb alternatīvu uzglabāšanas risinājumu. Proti, tie ir risinājumi, kas mājās palīdzēs uzglabāt retāk lietojamas lietas vietās, kas ir mazāk redzamas. Piemēram, sezonālo apģērbu un gultas veļu var uzglabāt īpašos uzglabāšanas maisos zem gultas.

"Apmeklējot dažādas mājas, redzam, ka daudzviet lietas tiek glabātas nepiemērotās vietās. Iekārtām, kuras tiek lietotas tikai vienu vai divas reizes mēnesī, labāk izvēlēties augšējos skapīšus, nevis apakšējās atvilktnes, kur ieteicams glabāt piederumus, kurus lietojam ikdienā. Lietas, kuras retāk lietojam, var glabāt augstākajā plauktā, drēbju skapja apakšējā zonā vai īpašās kastēs zem gultas," uzsver interjera dizainers. Viņš arī iesaka pirms katras sezonas izvēlēties noteiktu dienu, kad pārskatīt visas savā garderobē esošās drēbes, ko varētu atdot, jo tās vairs nav nepieciešamas un netiek izmantotas.

Atvadies no liekām, sentimentālām lietām

Kā vēl vienu efektīvu ieteikumu Ozoliņa iesaka skrupulozi pārskatīt lietas un šķirties no tām, kuru statuss ir "kādreiz noderēs".

"Šķirošanas procesā nepieciešams atbildēt uz diviem būtiskiem jautājumiem – "vai" un "kad tieši" šo lietu paredzēts izmantot. Mums katram ir savs "fantāzijas es", kas plāno doties pārgājienos, adīt zeķes, apgleznot traukus, cept kūkas utt. Tā ir iedoma, kā mēs sevi vēlētos redzēt, bet kas pārsvarā neīstenojas. Vai ir vērts taupīt kādu lietu 10 gadus, vai labāk dzīvot 10 gadus bez lietas, kas patiesībā traucē un nemitīgi atgādina, ka neesi to vēl sācis lietot? Atsakoties no liekā, nav jāatsakās no sapņa, kaut arī tajā brīdī tā var likties, šī ir iespēja savu labklājību un labsajūtu nostādīt pirmajā vietā. Sentimentālām lietām vēlams atvēlēt konkrētu atvilktni vai kasti, kas palīdzēs ierobežot lietu skaitu," uzsver eksperte.