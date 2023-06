Kā mēslot, laistīt un pļaut: skaista zāliena izveides ABC

Klimata pārmaiņas, tostarp karstuma viļņi un ilgstoša sausuma periodi, ir degradējušas pilsētu zaļās zonas, kuras 50 līdz 70 procentus veido tieši zālieni, kuru kopšana jau ir māksla pati par sevi. Kas nepieciešams, lai izaudzinātu skaistu mauriņu pie savām mājām, daudzdzīvokļu māju pagalmos un ne tikai? Padomos dalās "Vizii Urban" valdes priekšsēdētājs Valdis Purvinskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rīga ir visnotaļ "zaļa" pilsēta, tomēr mums ir, kur tiekties arī bioloģiskas daudzveidības veicināšanas ziņā. Proti, jau sen ir pienācis laiks likt mieru tēmai "nofrizēts" zāliens, kādu redzam golfa laukumos, savukārt pilsētvidē un pie mājām zāliens veido daļu no dabas daudzveidības, kur dzīvot kukaiņiem un dažādām augu sugām," uzskata Valdis Purvinskis.

Jāapbruņojas ar pacietību





Zāle pilnībā un vienmērīgi izaug tikai piektajā gadā. Taču, ja ir izvēlētas pareizās sēklas, tās ir laikus iesētas labi sagatavotā augsnē un tiek pienācīgi kopas, lielisku zālienu varēs baudīt jau trešajā gadā. Tāpēc, ja pagalmā iesēts zāliens, svarīgi, lai esam pret to saudzīgi ne tikai, kamēr tas dīgst, bet krietni ilgākā periodā

"Vislabākais laiks, kad sēt zālienu, ir pavasarī vai agrā rudenī. Pavasarī ir augsts zemes mitruma līmenis un ir optimāla gaisa temperatūra zāles augšanai. Ieteicams sēt zālienu, kad zeme sasilst līdz aptuveni 10–15 grādiem pēc Celsija. Tas parasti ir marta beigās vai aprīļa sākumā," iesaka Purvinskis.

Var arī sēt zālienu rudens sākumā, piemēram, septembrī vai oktobrī pirms zemes sasalšanas. Lai nodrošinātu, ka zāliens izveidos sakņu sistēmu pirms aukstuma iestāšanās, sēklas būtu jāsēj vismaz 6–8 nedēļas pirms pirmajām pastāvīgajām salnām.

Sēklu izvēle ir atkarīga no zāliena izmantošanas mērķiem. Ir zālieni, kas paredzēti piemēram, bērnu spēļu laukumiem un ir dekoratīvi zālieni. Vēlams, lai iesētas tiktu vairākas zāļu sugas, jo tā var nodrošināt izturīgāku un līdzenāku zāliena segumu.

Pirms sēšanas ieteicams noteikt pašreizējo zemes pH līmeni un, ja ir tāda nepieciešamība, to noregulēt robežās no 5,5 līdz 7pH. Lai augsne būtu auglīgāka, to var "pabarot" ar humusu vai kompostu.

Katram zāļu maisījumam ir atšķirīgs dīgšanas laiks, ko parasti norāda uz zāliena maisījuma iepakojuma, vidēji 10–14 dienas. Auzenes sēklām parasti nepieciešams piecas līdz desmit dienas, airenei – septiņas līdz 14 dienas, savukārt pļavas skarenes sēklas izaug 10–15 dienās. Pļavas skarene ir stīgojoša un veicina blīvāka zelmeņa veidošanos, savukārt airene nodrošina ātrāku zāliena dīgšanu un zelmeņa izveidi.

Kad un vai zālienu laistīt?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma



Zāliena laistīšanai būtu jāpieiet no dabai draudzīgā skatupunkta un pēc iespējas jāizmanto dabīgie ūdens avoti.

"No estētikas viedokļa, protams, grūti skatīties uz izdegušu zālienu, bet no otras puses – tērēt "krāna ūdeni" ir nepraktiski, dārgi, turklāt šis ūdens ir filtrēts, līdz ar to zālienam pat nav labs. Ja tomēr gribas laistīt, tad vislabāk būtu upes ūdens vai, piemēram, mucās savākts lietus ūdens," iesaka Purvinskis.

Piemēram, Vācijā zemnieki, par šo domājot, ir izstrādājuši laistīšanas sistēmas, kas ūdeni ņem no dabiskiem avotiem – dīķiem, upēm, ezeriem utt. Pieredzējuši dārznieki iesaka zālienu laistīt no rīta. Svarīgi būtu laistīt ar remdenu ūdeni, jo auksts ūdens gan zemei, gan zālienam var izraisīt šoku pārāk straujās temperatūras maiņas dēļ.

Zāles pļaušana jāpieskaņo laikapstākļiem



"Zāles pļaušana ir jāpieskaņo laikapstākļiem, proti, ir lielāka jēga pļaut tikai pirms lietus. Kad ir sauss laiks, tad zāli pat ir ieteicams audzēt, jo tā atvēsina zemi, nodrošinot dabīgu ēnu. Bet, ja ir karsts un zāle ir īsa, tad zeme var sakarst līdz pat 45 grādiem pēc Celsija. Pilsētā, kā zināms, vēsināšana ir liela problēma," atgādina Purvinskis.

Pēc zāles pļaušanas cilvēkiem uzreiz gribētos savākt nopļauto, bet no praktiskā viedokļa augsnei un zālienam labāk ir, ja atstāj visu nopļauto, lai tas satrūdētu. Šādu praksi sauc par mulčēšanu un tās piekopšana pasargā augsnes virskārtu no izžūšanas, dubļu veidošanās, kavē nezāļu augšanu un pilda arī citas svarīgas funkcijas, tostarp, veicina labas augsnes struktūras veidošanos.

Jāatceras arī, ka pļaujot zālienu nedrīkst nopļaut vairāk nekā trešdaļu no zāles stiebru garuma. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka zāliena pļaušanas intensitātes samazināšana pilsētās veicina bioloģisko daudzveidību, ietaupa resursus un samazina alerģiju izraisošo nezāļu klātbūtni. To apzinās arī mūsu kaimiņi – piemēram, iepriekšējais Viļņas mērs ieviesa kārtību, ka daļa no pilsētas zālieniem tika pļauti tikai divas reizes gadā.

Nule Rīgas pašvaldība arī izplatījusi aicinājumu darboties videi draudzīgi un bez īpašas vajadzības nepļaut zāli. 2022. gadā arī tika veiktas izmaiņas noteikumos, nosakot, ka neapbūvētās nekustamo īpašumu teritorijās zāle jāpļauj krietni retāk.