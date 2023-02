Kā nopirkt lietotu mēbeli internetā, lai pēc tam neviltos tās kvalitātē

Iegādāties lietotas mēbeles ir videi draudzīgāk, turklāt tās mājoklim spēj piešķirt noskaņu, kuru jaunas, masveidā ražotās mēbeles nespēj. Un gana bieži, lai arī mēbeles gadu desmitiem ir nokalpojušas, to kvalitāte tāpat ir konkurētspējīga jaunām mēbelēm.

Taču tā kā lietoto mēbeļu īpašnieki tās visbiežāk izvēlas pārdot ar sociālo tīklu vai tiešsaistes sludinājumu portālu palīdzību, vispirms jāatrisina kāds visnotaļ svarīgs jautājums: kā droši internetā nopirkt dažkārt pat vairākus simtus vērtu preci bez atgriešanas garantijas?

Saprotams, lietota mēbele nekad nebūs pilnībā perfekta, un nepilnības pavisam bieži ir tieši tas, kas telpai, kurā mēbele atrodas, piešķir "dvēseli". Ja sirdī iekritusi konkrēta lieta, jāuzticas saviem instinktiem, jo tieši tas pavisam bieži noved pie pārsteidzošiem ieguvumiem – iespējams, nejauši būsi par lētu naudu nopircis kāda pasaulslavena dizainera ražotu mēbeli, tikai tādēļ, ka par tās vērtību iepriekšējais saimnieks nebūs zinājis.

Vadies ne tikai pēc fotogrāfijām, bet arī video





Pirkums internetā nozīmē, ka pilnībā jāpaļaujas tikai uz vienu no piecām maņām – redzi. Lietotu mēbeļu pirkšanā nereti izšķiroša nozīme ir arī taustei, lai ne tikai sajustu materiāla tekstūru, bet arīdzan kādu švīku, kas no acu skata glīti noslēpta, portālam "The Washington Post" stāsta lietoto mēbeļu tirgotāji.

Lai gūtu pārliecinātības sajūtu par mēbeles kvalitāti, vaicā pārdevējam papildus fotogrāfijas, kurās mēbele redzama no visiem rakursiem, un, ja interesi piesaistījis skapis vai kumode, lūdz arī bildes no mēbeles iekšpuses. Tāpat svarīgi, lai pārdevējs mēbeles detaļas nofotografē arī tuvplānā, jo no attāluma vairākums bojājumu nebūs redzami.

Tā kā pārdevējiem pirms bilžu nosūtīšanas ir iespējams tās nedaudz uzfrišināt (un šī iespēja visbiežāk tiek arī izmantota), pavaicā mēbeli arī nofilmēt, turklāt tā, lai video laikā mēbele tiktu parādīta gan tuvplānā, gan no iekšpuses. Ja vien mēbelei nav kāds defekts, kuru pārdevējs vēlas noslēpt, šādu lūgumu izpilde viņam nesagādās problēmas.

Pievērs uzmanību detaļām un materiālam



Par mēbeles kvalitāti var liecināt arī mēbeles detaļas. Ja mēbeli rotā elementi, kas nav sastopami masveidā ražotās mēbelēs, piemēram, sarežģīts dizains, kokgriezumi un smalki elementi, kā misiņa vai bronzas stiprinājumi, visticamāk, mēbeles kvalitāte vilties neliks.

Tāpat svarīgi saprast, no kāda koka mēbele gatavota un kāds ir koka biezums, kā arī novērtē salaiduma vietu stāvokli. Īpaši svarīgi pārliecināties, ka mēbele patiesi pildīs savu patieso funkciju. Tātad, ja iegādājies kumodi, noteikti vaicā pārdevējam pēc videoklipa, kurā redzams arī tas, kā darbojas tās atvilktnes, bet gultas rāmi palūdz nofotografēt arī no apakšas, lai pārliecinātos, ka tajā nav plaisas.

Pārbaudi zīmolu





Ja savā īpašumā vēlies iegādāties kaut ko ekskluzīvāku, vispirms vajadzētu pārbaudīt to, vai prece patiesi ir konkrētā ražotāja vai dizainera veikums.

Dažiem priekšmetiem, piemēram, ikoniskajiem un visā pasaulē pieprasītajiem "Knoll Barcelona" krēsliem, kuri redzami arī dažādās pasaulslavenās filmās, būs piestiprināta auduma etiķete. Tādējādi būsi pārliecināts, ka savā īpašumā par prāvu naudu nebūsi iegādājies viltojumu.

Tāpat bieži vien izdevīgāk būs pirkt mēbeles, kuras jau ir piedzīvojušas kvalitatīvus remontdarbus. Oriģinālus nereti iegādājas kaislīgi kolekcionāri, un, piemēram, dīvāns, kas pārvilkts ar modernu, jaunu audumu, nereti var izmaksāt gandrīz tikpat, cik nodriskātais, taču oriģinālais eksemplārs.

Arī preces ražošanas laikam ir nozīme



Kā norāda lietpratēji, dažos laika periodos ražotās mēbeles ir augstākas kvalitātes. Piemēram, 20. gadsimta vidū ražotās mēbeles visbiežāk būs ne vien moderns papildinājums vintāžas stila piekritējiem, bet arī kvalitatīvi izgatavotas un kalpos vēl krietnu laiku. To norāda jau esošais mēbeles mūžs: ja reiz mēbele jau ir aptuveni 100 gadus veca, taču aizvien labi saglabājusies, tā noteikti kalpos vēl teju tikpat ilgi.

