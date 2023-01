Kā rūpēties par rozēm tā, lai tās priecētu ilgāk? Talkā nāk floristes ieteikumi

Ak, nu kurai sievietei gan svētkos nepatīk saņemt ziedus? Reti kurai! Bet bieži vien pēc tam mūs nomoka tā nepatīkamā sajūta, ka ziedi šķietami par ātru ir novītuši. Šogad dzimšanas dienā saņēmu lielu rožu klēpi un sapratu, ka ir jāatrod īstā recepte, kā rozes saglabāt pēc iespējas dzīvākas. Man tas izdevās! Jau teju divas nedēļas tās rotā manu viesistabu un atskārtu, ka, jo vairāk mīlestības un rūpes dāvājam šiem skaistajiem ziediem, jo ilgāk tie kalpo.

Zelta recepte it kā ir atrasta, tomēr neatkarīgi no tā nolēmu sazināties ar ziedu darbnīcas "Bunte" vadītāju Lūciju Sičevsku, lai uzzinātu, vai esmu rīkojusies pareizi, varbūt kādu no soļiem varēju arī izlaist un, kādi ir viņas ieteikumi, par kuriem nevajadzētu aizmirst!

Lūcija, sarunājam tā, ka es aprakstīšu savus soļus, kā kopu rozes, un tu pakomentēsi, vai rīkojos pareizi. Pirmais – saņemot rozes, pirmām kārtām piemeklēju piemērotu vāzi ziediem, lai tā būtu stabila un saturētu ziedus.