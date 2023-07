Kādā dārzā zāles pļāvējam robotam strādāt būs grūtāk? Skaties 'Dārza jautājums'

Lai arī zāles pļāvējs robots skan vilinoši – iedarbini, bet pats atlaidies zvilnī un skaties, kā darbiņš tiek padarīts tavā vietā – pirms iegādes ir vērts kārtīgi izsvērt, vai tavā dārzā robotam strādāt būs viegli.

"Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" "iMow" tirdzniecības pārstāvis Jons Golubovs stāsta, ka ir vairāki priekšnosacījumi, kuri jāņem vērā pirms zāles pļāvēja robota iegādes. Jāapzina gan to, cik lielu platību aparātam būs jāpļauj, gan to, cik daudz apstādījumi, koki un citi objekti, piemēram, dīķis, atrodas dārzā. Jo sarežģītāks ir dārzs, jo vairāk laika robotam būs nepieciešams, lai to uzturētu.

Taču zāles pļāvējam robotam ir arī daudz priekšrocību. Tiek ietaupīts brīvais laiks, jo, lai panāktu tādu pašu rezultātu ar parasto zāles pļāvēju, zāliens jāpļauj reizi divās, trijās dienās. Zāliens būs arī kuplāks, bagātīgāks un veselīgāks, jo regulāri nopļautā zāle strādās kā mulča.

Īpaši svarīgi izvērtēt, vai dārza zonā, kuru pļaus robots, būs arī skujeņi ar čiekuriem un augļu koki. Braucot pāri čiekuriem, zāles pļāvēja asmens notrulināsies ātrāk. Savukārt daļu no ābeļu augļiem zāles pļāvējs sasmalcinās un turpinās zāliena pļaušanu, bet ja ābols vai bumbieris būs brangāks, ir lielāka iespējamība, ka robots ar augli netiks galā.

Ja vēlies, lai robots kādā no dārza zonām nedotos, ap konkrēto vietu var novilkt perimetra vadu, vai apkārt izbūvēt, piemēram, sētu, pret kuru robotam atduroties, nostrādās zāles pļāvēja sensors un tas mainīs virzienu.

