Kas atrodas mājokļa sienās? Ko pārbaudīt un kā remontēt dzīvokli, lai nesabojātu komunikācijas

Vai esi kādreiz dzinis sava mājokļa sienā naglu un aizdomājies, kas īsti atrodas sienā? Vai tur gadījumā nav izvietots kāds elektrības vads vai cita svarīga detaļa, kurai nejauši vari trāpīt? Lai izvairītos no negadījumiem, vērts noskaidrot, ko vēsta dzīvokļa sienas.

Daudziem no mums caurumu urbšana vai naglu sišana sienās raisa zināmu nervozitāti. Tomēr nekādiem nepatīkamiem pārsteigumiem nevajadzētu atgadīties, ja to dara pareizi. Pirmkārt, der iegaumēt, ka visas komunikācijas – elektrības vadi, ūdens caurules u.tml. – no mezgliem vienmēr stiepjas horizontāli vai vertikāli. Komunikācijas nekad nebūs izvietotas pa diagonāli. Ja redzi, kur atrodas kontaktdakša, slēdzis vai jaucējkrāns, vari būt diezgan pārliecināts, ka komunikāciju atzari no tiem iet taisni uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi un šajās vietās urbt, skrūvēt vai sist sienā naglu nevajadzētu.

Mazliet sarežģītāk ir ar vannasistabām. Tur kontaktdakšas un ūdens maisītāji nereti atrodas tuvu viens otram, bet spoguli vajag uzstādīt tieši virs izlietnes. Mājokļu attīstītāja "Bonava Latvia" Garantiju nodaļas speciālistu pieredze liecina, ka nejauša ieurbšana ūdensvadā notiek daudz biežāk, nekā varētu domāt. Kā rīkoties, lai šāda kļūme neatgadītos? Jauno daudzdzīvokļu ēku vannasistabās parasti ir piekaramie griesti, kurus nedaudz piepaceļot, var redzēt, kur tieši izvietots ūdensvads vai citas komunikācijas. Tādā veidā iespējams jau iepriekš pārliecināties, vai izvēlētā vieta ir droša urbšanai un skrūvēšanai.

Savukārt, iegādājoties jaunu dzīvokli, ir vērts noskaidrot, kā arhitektoniski ir sadalītas telpas un kā tās ir izvietotas attiecībā pret telpām kaimiņu dzīvokļos. Viena no skaņām, ko parasti var īpaši labi dzirdēt, ir tekoša ūdens skaņa. Ja noskatītā dzīvokļa guļamistabai aiz sienas atrodas kaimiņu dzīvokļa vannasistaba, vajadzētu painteresēties, vai atdalošajai sienai ir pietiekami laba skaņas izolācija. Visvieglāk par to var pārliecināties, palūdzot kaimiņam uz brīdi atgriezt ūdens krānu un paklausoties, vai aiz sienas kaut kas ir dzirdams.

Tāpat, pērkot mājokli, būtu vērts pārbaudīt, kur dzīvoklī atrodas elektrības kontaktdakšas un kur tās atrodas kaimiņa dzīvoklī. Ja abos dzīvokļos tās izvietotas viena otrai tieši pretī, diezgan droši, ka šajā vietā nāks cauri arī skaņas. Būtībā tas būtu tas pats, kas divu dzīvokļu atdalošajā sienā atstāt caurumu, jo spraudņi un vadi skaņu pietiekami neslāpē.

Dzīvokļa sienām ir vairākas funkcijas. Iekšējās sienas un starpsienas paredzētas arhitektoniskiem nolūkiem un telpu sadalīšanai, bet ārsienām svarīgākā ir konstruktīvā funkcija, siltuma glabāšana un skaņas izolācija. Dzīvokļos diezgan bieži virtuves izvietotas pie iekšējās sienas, nevis pie ārsienas. Tas nozīmē, ka, piemēram, stiprinot pie sienas virtuves skapīšus, sienā iepriekš vajadzētu iemontēt saplāksni, pie kura piestiprināt mēbeles. Savukārt vērtējot ārsienas, der pārliecināties, kur attiecībā pret dzīvokli atrodas tādi trokšņu avoti kā liftu šahtas un kāpņutelpas. Ja tās atrodas tieši blakus noskatītajam dzīvoklim, būtu ieteicams pie ēkas attīstītāja noskaidrot, kā šajā ārsienas zonā ir risināta skaņas izolācija.