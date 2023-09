Knifi, kā tikt galā ar augļu mušiņām

Vasaras noslēgums un rudens sākums ir īstais laiks, kad baudīt dārza labumus. Taču kur kārtīgi nogatavojušies tomāti vai āboli, tur arī kaitinošās augļu mušiņas. Kā ar tām cīnīties, lai atrašanās virtuvē neradītu nepatiku?

Lai gan šķiet, ka augļu mušiņas telpās uzradušās no nekurienes, drozofilas piesaista bojāti augļi un dārzeņi, kuros sācies fermentācijas jeb rūgšanas process, un pārtiek no fruktozes jeb cukurvielas, kuru satur augļi. Kad pamani pirmās augļu mušiņas, nekavējies rīkoties, jo tās vairojas ļoti ātri, turklāt viena mātīte var izdēt pat līdz 500 oliņām, ziņo portāls "Country Living".

Vispirms jāsāk ar pašiem augļiem. Ja vēlies augļus novietot uz virtuves galda, izvēlies tikai veselus augļus. Ja augļi jau nedaudz iebojājušies, tos labāk turēt ledusskapī vai pārklāt ar kādu dvieli, lai mušiņām nebūtu iespēja uz augļiem izdēt olas. Visus mājās atnestos augļus uzreiz nomazgā, lai likvidētu iespējamās oliņas vai kāpurus, kas uz tiem atrodas. Ļoti svarīgi regulāri pārbaudīt augļu trauku un, līdzko pamanīts iebojājies auglis, to realizēt vai izmest. Augļu mušiņu laikā atkritumus svarīgi iznest regulāri. Arī augļu dārzā regulāri salasi un izmet visus sabojājušos augļus.

Šajā laikā svarīgi veikt kārtīgu un regulāru virtuves uzkopšanu. Rūpīgi nomazgā un pēc tam noslauki visas virtuves virsmas un kārtīgi izmazgā arī izlietni, nomaini arī trauku mazgājamo sūklīti, jo pat vissīkākie ēdiena pārpalikumi uz tā ir vieta, kur mieloties drozofilām, norāda portāls "Architectural Digest".

Lai cīnītos ar drozofilām, vari virtuvē izlikt arī slazdus. Viens no tiem ir bļodiņa, kas piepildīta ar ābolu etiķi. Bļodiņu pārklāj ar plastmasas maisiņu vai pārtikas plēvi, bet pēc tam tajā izdur sīkus caurumiņus. Etiķa smarža piesaistīs mušiņas, taču ielidojot bļodā, ārā tās vairs netiks. Ābolu etiķim vari pievienot arī pāris pilienus ziepju, pēc tam šķidrumu samaisot. Tas garantēs, ka, mušiņām saskaroties ar šķidrumu, tās vairs nespēs lidot un no lamatām neizkļūs.

Ja ābolu etiķis mājās nav, izlīdzēties var arī ar alu vai vīnu. Arī šo dzērienu smarža mušiņas pievilinās, taču pudeļu šaurais kakliņš darbosies kā dabisks šķērslis, lai no pudeles izkļūtu. Mušiņas var apkarot arī ar speciāli veikalos nopērkamiem slazdiem. Atceries, ka, izmantojot aerosolus, iznīcināsi tikai mušiņas, ne to sadētās olas, turklāt tie satur ķīmiskas vielas, tādēļ noteikti izlasi lietošanas noteikumus un ievēro drošības noteikumus, kā arī sargā no bērniem un mājdzīvniekiem.

Augļu mušiņām netīk piparmētras, citronzāles un bazilika specifiskais aromāts, tādēļ vērts šos garšaugus audzēt arī virtuvē, ne tikai dārzā. Lai augļu mušiņas mājoklī nevarētu iekļūt caur logu, tos apdari ar piegulošu un ciešu sietu, savukārt vakaros virs durvīm un logiem izslēdz apgaismojumu, kas piesaista augļu mušiņas tumšajā laikā, iesaka portāls "WebMD".