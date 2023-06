Ko darīt, lai ar nezālēm aizaugušu bruģi padarītu kā jaunu? Skaties 'Dārza jautājums'

Pagalma nobruģēšana ir estētisks un praktisks veids, kā izvairīties no bezgalīgās dubļu valstības gada mitrajos mēnešos. Tomēr arī bruģis ir jākopj, lai laika gaitā to nepārņemtu nezāles. Kā "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" stāsta dārzniece un arboriste Ilze Andersone, bruģa kopšanas biežums atkarīgs no konkrētās situācijas pagalmā, taču profilaktiski to var darīt divas reizes gadā – pirmoreiz pavasarī, līdzko izspraukušās pirmās nezāles, un otrreiz vasaras otrajā pusē.

Raidījumā Andersone no nezālēm un gružiem, kas biezā kārtā sakrājušies gadu gaitā, atbrīvo bruģētu zonu kādā privātmājā Mālpilī. Nezāles no bruģa starpām var izravēt mehāniski, taču tas ir piņķerīgs un ilgs darbs, tādēļ talkā var ņemt augstspiediena mazgātāju, kas ne tikai palīdzēs atbrīvoties no nezālēm, bet noņems netīrumu slāni, kas sakrājies uz bruģa.

Praktiskus padomus, kā nezālēs ieaugušu bruģi padarīt gluži kā tikko ieklātu, kā atjaunot šuvju vietas un ar augstspiediena mazgātāju sakopt arī citas mājsaimniecības lietas, uzzini "Dārza jautājums" jaunajā epizodē. Tās noslēgumā dārzniece pastāsta par plusiem un mīnusiem, dārzeņu dobes mulčējot ar tikko nopļautu zāli.

Pirms ķerties klāt augstspiediena mazgātājam, jāizvērtē, cik nezāļu pārņemts ir bruģis. Ja starpās izaugušas lielas nezāles, būs nepieciešams jaudīgs augstspiediena mazgātājs, tādēļ Andersone iesaka vispirms garos lakstus nopļaut ar trimmera palīdzību, bet pēc tam tos kopā ar dažādām koku sēklām, lapām un citiem gružiem noslaucīt ar birsti vai nopūst ar lapu pūtēju, lai mazgāšanas laikā neveidotos liela netīrība.

Bruģi mazgāt var gan ar ūdens strūklu, gan arī mazgāšanas birsti. Turklāt augstspiediena mazgātāju izmantot var arī citiem tīrīšanas darbiem, piemēram, automašīnas, dārza mēbeļu, paklāju un mājas fasādes mazgāšanai. Taču ņem vērā – ja bruģi un paklājus varam mazgāt ar spēcīgu ūdens strūklu, mašīnu un mēbeles labāk mazgāt no lielāka attāluma, lai nebojātu to krāsu. Izņēmums ir koka mēbeles, kuras vēlies atjaunot, jo spēcīgā ūdens strūkla palīdzēs tikt vaļā no vecās krāsas.

Atceries! Mazgājot ar augstspiediena mazgātāju, nevajadzētu aizmirst par drošību un arī labsajūtu: apģērbies ar ūdensnecaurlaidīgām biksēm, rokās velc cimdus un noteikti neaizmirsti par aizsargbrillēm un zābakiem, lai sevi darba laikā nesatraumētu.

Lai atbrīvotos no nezālēm, bruģis jāmazgā ar jaudīgu ūdens strūklu, lai no šuvju vietām izmazgātu arī veco pildmateriālu. Ja uz bruģa nav eļļas vai citi grūti nomazgājami traipi, efektīvi darbu paveiks arī tīrs ūdens. Bruģa mazgāšanā svarīgi būt pacietīgam un darbu veikt rūpīgi, jo pavirša mazgāšana rezultēsies redzamos pleķos, kad bruģis nožūs.

Kad bruģis ir sakopts, šuvju vietas no jauna jāaizpilda ar pildmateriālu, piemēram, smiltīm. Ja spraugas netiek aizpildītas, bruģis var izslīdēt no vietas, turklāt smilšu iebēršana palēnina nezāļu augšanu.

