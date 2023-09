Ko iesākt ar augļu koku lapām, lai nepieļautu slimību un kaitēkļu pārziemošanu

Kamēr rudenī sakritušās dekoratīvo koku lapas var izmantot kā mulču un materiālu, ar kuru ziemas laikā piesegt dažādu augu sakņu sistēmas, kā arī papildinātu kompostu, citādāk jārīkojas ar augļu koku lapām, jo tajās var pārziemot slimību ierosinātāji un arī kaitēkļi, piemēram, kraupis vai lapu plankumainības.

Dažiem augļu kokiem un krūmiem lapas var vienkārši sagrābt un sadedzināt, taču ne vienmēr tas ir iespējams.

Kā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā skaidrojis vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, tad ar speciālām birstēm lapas var izslaucīt no apdobēm uz rindstarpām un ar pļāvēju mulčieri sasmalcināt. Var apsmidzināt visas lapas ar piecu procentu karbamīda darba šķīdumu. Bioloģiskajās saimniecības var izmantot vircu, kas atšķaidīta attiecībā 1:5–6. Abos gadījumos slāpeklis, ko satur karbamīds un virca, tiek izmantots mikroorganismu darbības nodrošināšanai, lai lapas līdz pavasarim sadalītu, norāda Narvils. Līdzīgā veidā, izgrābtās lapas pļaujot, var sajaukt ar nopļauto zāli un apsmidzināt ar kādu no biokompostētājiem. Viņš gan iesaka to darīt, kamēr gaisa temperatūra turas virs +10 grādiem pēc Celsija.

Kompostēt augļu koku un krūmogulāju lapas drīkst tikai tad, ja nodrošina "karsto" vai aerobo kompostēšanu, kas veicina temperatūras paaugstināšanos kaudzē, sekmējot slimību ierosinātāju un kaitēkļu bojāeju, uzsver eksperts.

Lai izvairītos no tādu slimību izplatīšanās kā ābeļu kraupis, vislabāk izvēlēties audzēt pret kraupi imūnas ābeļu šķirnes, iesaka Narvils. Piemēram, 'Dace', 'Monta', 'Edīte', 'Roberts' u. c.

