Labākās un nepiemērotākās sālsmaizes dāvanas – eksperti izklāsta 'noteikumus'

Tātad: esi uzaicināts uz sālsmaizes ballīti. Varbūt kāds no draugiem vai ģimenes locekļiem ir tik tikko pārcēlies uz jaunu mitekli, pat bez īpašām viesībām? Atšķirībā no uzaicinājuma uz dzimšanas dienas ballīti, kad dāvana ir obligāta prasība, noteikumi, kas attiecas uz dāvanām, ko nest, ejot pirmo reizi ciemos pie jaunas mājas vai jauna dzīvokļa iemītniekiem, nav tik skaidri. Nezini, vai ir vajadzīga dāvana un kādas dāvanas būtu vispiemērotākās?

Neuztraucies, šajā rakstā to visu apskatīsim, talkā ņemot ārzemju medijos rakstīto un papildinot ar pašmāju speciālistes etiķetes jautājumos Ramonas Petkēvičas viedokli. Un tu varēsi būt sālsmaizes ballītes dāvanu eksperts!

Vispirms Ramona min, ka jauna mājokļa iegāde nav biežs vai regulārs notikums cilvēku dzīvē, kāda ir dzimšanas diena vai Ziemassvētki, tāpēc: "Diemžēl etiķetes normas, kas saistītas ar apsveikšanu šādā reizē, man nav zināmas. Drīzāk šai dāvināšanai ir dažādas tautas tradīcijas."

Termiņš – pirmo trīs līdz sešu mēnešu laikā pēc pārcelšanās

Runājot par sālsmaizes ballītēm, ārzemju medijos atrodami visdažādākie raksti, sākot no tā, ko likt galdā, kā sagaidīt viesus, kā vispār uzaicināt viesus un kad to vislabāk darīt, līdz dāvināšanas etiķetei. Primāri tiek atklāts, ka sālsmaizes dāvanai ir arī termiņš. Tātad tradicionālais sālsmaizes dāvanas pasniegšanas termiņš ir pirmo trīs līdz sešu mēnešu laikā pēc pārcelšanās. Ja esi uzaicināts uz sālsmaizi, ierasts (vienmēr!) līdzi paņemt apsveikuma dāvanu. Arī tad, ja jaunais mājas īpašnieks klātienē vai ielūgumā ir paziņojis, ka dāvana nav jānes, tik un tā nevajadzētu ierasties ar tukšām rokām. Protams, dāvanas veids un izmaksas būt atkarīgas no vairākiem faktoriem.