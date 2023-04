Lai svētku rosība nepāraugtu nelaimē! Pieci padomi elektrodrošām Lieldienām

Lieldienas tradicionāli sagaidām ar brīvlaiku, dažādām svētku aktivitātēm un bagātīgu mielastu – kāds virtuvē šmorē vairākus ēdienus, kāds atklāj grilsezonu, vēl kāds brīvdienas izmanto nesteidzīgai atpūtai tuvinieku lokā. Lai arī kādi plāni svētkos nebūtu, neatsverama loma ir elektrībai – jo īpaši Lieldienu galda sarūpēšanā. Lai svētku rosība nepāraugtu nelaimē, AS "Sadales tīkls" sagatavojusi piecus ieteikumus elektrodrošām svinībām.

Kulinārijas maratonā nedarbini vairākas lielas jaudas iekārtas vienlaicīgi

Kamēr cepeškrāsnī lēni brūnē pīrādziņi, jāsarūpē mīkla plātsmaizei, talkā ņemot blenderi. Blakus čakli strādā arī elektriskā tējkanna, lai pagatavotu kafiju, un atelpas nav arī trauku mazgājamai mašīnai. Jāatceras, ka, vienlaikus lietojot vairākas ierīces, īpaši, ja tās ir ar lielu jaudu (lielas jaudas iekārtas ir, piemēram, trauku mazgājamā mašīna, elektriskā tējkanna, indukcijas plīts) – var pārslogot mājokļa iekšējo elektrotīklu! Tas labākajā gadījumā rezultēsies ar "izšautiem korķiem" – nostrādās elektrības drošības slēdži un mājoklī tiks pārtraukta elektrības padeve. Tomēr arī tas var bojāt izmantotās elektroierīces, tāpēc labāk darboties elektrodroši, sekojot līdzi ierīču izmantojumam – nedarbināt visas vienlaicīgi.

Piedomā pie droša elektroiekārtu novietojuma virtuvē

Kārtīgu saimnieku virtuvē parasti atrodams viss vajadzīgais – arī tad, ja telpa ir neliela un brīvas vietas ir maz. Tad var gadīties, ka elektroierīces novietojam nepārdomāti: tējkanna blakus izlietnei, kafijas automāts pie gāzes plīts un virtuves kombains uz mikroviļņu krāsns. Šādas šķietami nenozīmīgas kļūdas var novest pie nelaimes gadījuma, tādēļ ieteicams piedomāt, vai izvēlētā vieta elektroierīcei atbilst pamata drošības principam – jo tālāk no uguns un ūdens, jo labāk.

Nepieļauj elektrības un ūdens satikšanos

Vannas istaba un virtuve ir divas elektronedrošākās telpas mājoklī, jo tajās daudz izmantojam gan ūdeni, gan elektrību. Svētku dunā varam būt steidzīgi – sagriežam dārzeņus, aši nomazgājam rokas un ar mitriem pirkstiem steidzam ieslēgt mikseri vai citu ierīci. Tā kā ūdens ļoti labi vada elektrisko strāvu, šādai rīcībai var būt arī nelāgas sekas – īpaši, ja elektroiekārtai ir kādi bojājumi, piemēram, vada izolācijā. Tāpēc, pirms meties iekšā svētku galda sarūpēšanā, pārliecinies, ka visas elektroierīces ir darba kārtībā un atrodas sausumā.

Esi uzmanīgs, atklājot grila sezonu

Laikapstākļu prognozes iedrošina cerēt, ka šogad svētki būs silti un saulaini – kā tad bez grilēšanas sezonas atklāšanas! Pirms izmantot no noliktavas dzīlēm izvilktu elektrisko grilu, pievērs uzmanību, vai tas ir darba kārtībā – vai vada izolācija nav bojāta, vai nav kādu citu acīmredzamu defektu, kā arī notīri to no putekļiem un citiem gružiem. Ja lieto ogļu grilu, pārliecinies, lai karstuma tuvumā nav kādas elektrotīklam pieslēgtas ierīces. Savukārt, ja dodies cept desiņas dabā, ugunskuru kurini tikai tam speciāli paredzētās vietās un nekādā gadījumā nedari to elektrolīniju tuvumā!

Pieskati mazākos svinētājus

Lieldienas daudziem nav iedomājamas bez svētku aktivitātēm – kārtīgas šūpošanās, olu un našķu meklēšanas sacensībām, kas priecē mazākos ģimenes locekļus. Izvēloties vietas, kur slēpsi krāsainās olas un citus svētku kārumus – vai tas būtu dārzs, vai telpas – pārliecinies, ka apkārtnē nav neizolētu elektrības vadu vai pie elektrotīkla pieslēgtu iekārtu, kuras bērnam varētu raisīt interesi. Latvijā ne vienu reizi vien ir reģistrētas bērnu elektrotraumas, kas notikušas saskarsmē ar rozetei pieslēgtiem viedierīču lādētājiem!