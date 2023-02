Mainot paradumus, iespējams ietaupīt pat vairāk kā 26 500 litrus ūdens gadā

Paradumu maiņa un dažādi tehniskie risinājumi ir būtiski faktori, kas var palīdzēt samazināt ūdens patēriņu mājsaimniecībās. Tādējādi mēs varam ietaupīt gan finanšu, gan vides resursus. Piemēram, mazgājoties dušā, nevis ejot vannā, iespējams ietaupīt līdz pat trīs reizēm vairāk ūdens.

"Viena no lielākajām kļūdām, ko pieļaujam, ir ūdens resursu nenovērtēšana. Izlietotais ūdens būtu jālieto atbildīgi. Ūdensapgādes uzņēmumi visā pasaulē strādā ar atdevi katru dienu, lai nodrošinātu tīru dzeramo ūdeni un attīrītu mājsaimniecību notekūdeņus, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz vidi," skaidro Pasaules Dabas fonda eksperte Magda Jentgena.

Analizē patēriņu un atrodi veidus, kā to samazināt

"Pirmais, kas būtu jādara ikvienai mājsaimniecībai, lai samazinātu patēriņu – jāizvērtē, kur tiek patērēti visvairāk ūdens resursi. Piemēram, ja visvairāk ūdens tiek patērēts ejot vannā, tad, lai samazinātu ūdens patēriņu, varam izvēlēties biežāk iet dušā. Mazgājoties dušā, var ietaupīt līdz pat trīs reizēm vairāk ūdens. Arī zobu tīrīšanas laikā ūdens krāns ir jāaizgriež. Šāda analīze būtu galvenais solis, kas jāveic, lai varētu izvēlēties atbilstošākās darbības, kas palīdzētu samazināt ūdens patēriņu. Daži varēs samazināt patēriņu, izmantojot tehniskos risinājumus, bet citi – mainot paradumus," paskaidro eksperte.

Vai vērts investēt jaunās iekārtās?

Augstākās energoefektivitātes klases ierīces var palīdzēt ievērojami samazināt ne tikai elektrības rēķinu, bet arī izmantoto ūdens apjomu. "Jaunākās ierīces parasti jau ir izstrādātas tā, lai to funkciju nodrošināšanai tiktu izmantots mazs ūdens apjoms. Izvērtējot iespēju iegādāties jaunas ierīces, ieteiktu katru no tām salīdzināt atsevišķi, pievēršot uzmanību to energoefektivitātei. Piemēram, pēc to veiktspējas parametriem var salīdzināt, kuru veļas mazgājamo mašīnu izmantojot, vienā mazgāšanas reizē tiktu patērēti mazāk ūdens un elektrības resursi. Ilgtermiņā ekonomiskākas ierīces noteikti atmaksātos," skaidro "Ikea" Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.

Izvēloties kvalitatīvus produktus, iegādāsimies tos retāk un vienlīdz ietaupīsim ne tikai naudu, bet arī resursus, kas tiek patērēti šo ierīču ražošanā. Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājot traukus, patērēsim mazāk ūdens, nekā mazgājot tos ar rokām. Taču svarīgi to ieslēgt tikai tad, ja tā darbosies ar pilnu atļauto jaudu. Tāpat ir ar veļas mazgājamajām mašīnām – ierīces darbosies visefektīvāk, ja tās pilnvērtīgi tiks izmantotas.

"Piemēram, augstas kvalitātes trauku mazgājamā mašīna gada laikā var izmantot gandrīz par 19 000 litriem ūdens mazāk nekā tad, ja trauki tiek mazgāti ar rokām. Mazgājot traukus ar rokām, tiek patērēti aptuveni četri līdz astoņi litri ūdens minūtē, savukārt modernākās trauku mazgājamās mašīnas visam mazgāšanas ciklam izmanto vien septiņus līdz 11 litrus ūdens. Izmantojot veļas mazgājamās mašīnas, kas patērē mazāk ūdens, gadā ietaupīsim aptuveni 7 500 litrus ūdens. Mūsdienu ierīcēs iestrādāti režīmi, kas aprēķina nepieciešamo ūdens daudzumu, balstoties pēc trauku vai veļas daudzuma, kas nozīmē, ka ūdens netiks nelietderīgi izmantots," stāsta Magda Jentgena.

Pasaulē strauji augošais iedzīvotāju skaits rada lielāku spiedienu un rezonansi uz ūdeni kā mūsu vērtīgo resursu. "Ūdens resursu taupīšanai vajadzētu būt daļai no mūsu ikdienas. Izmantojot ierīces, kas palīdz ietaupīt ūdeni, šis viss process kļūst ērtāks un vienkāršāks. Piemēram, izvēloties dušas klausuli, kurā iestrādāts mehānisms, kas samazina ūdens un enerģijas patēriņu, taču saglabā spiedienu," saka Rimkus.

Pieejamas arī dažādas viedās ierīces, ar kuru palīdzību iespējams ietaupīt vēl vairāk ūdens resursu. Piemēram, izmantojot viedo izlietnes jaucējkrānu. "Krānā integrētais aerators nodrošina optimālu ūdens plūsmu, samazinot ūdens un enerģijas patēriņu. Paceļot jaucējkrāna rokturi uz augšu, sāk tecēt tikai aukstais ūdens. Funkcija nepieļauj jaucējkrāna roktura pacelšanu, kad tas atrodas galējā labējā pozīcijā. Pagriežot rokturi pa kreisi, sāk tecēt karstais ūdens. Tikai tad rodas karstā ūdens patēriņš. Tas nozīmē, ka karsto ūdeni var izmantot tikai tad, kad tas ir nepieciešams, nevis katru reizi, kad tiek tecināts ūdens. Tas var samazināt karstā ūdens patēriņu, ļaujot ietaupīt naudu," skaidro Darius Rimkus.

Sāc ar nelielām ieradumu izmaiņām

Domājot par ūdens taupīšanu savās mājās, iespējami divi virzieni – ieviest izmaiņas mūsu ikdienas paradumos vai izmantot ierīces, kas to darīs mūsu vietā. Mēs nevaram simtprocentīgi paļauties uz vienu no iespējām. Tikai īstenojot tās kopā, sasniegsim maksimālo rezultātu. Tāpat jāatceras, ka, domājot par ūdens taupīšanu, liela nozīme ir mazām lietām, kas mums varbūt nešķiet svarīgas.

Lai gan jebkurš ieradums, ko veiksim ar mērķi samazināt ūdens patēriņu mājās, palīdzēs, daži ieradumi noteikti būs efektīvāki nekā citi. "Varam samazināt ūdens patēriņu, pavadot īsāku laiku dušā. Vai mazgājot matus, aizgriezt ūdeni, bet skalojot to atkal atgriezt. Visvairāk laika tiek pavadīts cenšoties nomazgāt visu ziepjaino ķermeni, līdz ar to patērējam visvairāk ūdeni. Ja mazgājoties katru reizi samazināsim arī izmantojamo dušas želejas apjomu, ietaupīsim ievērojamu daudzumu ūdens," ieskicē Pasaules Dabas fonda eksperte.