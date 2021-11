Nedaudz svaiguma un košuma. Ziemassvētku rotājumi no citrusaugļiem

Decembris jau klauvē pie durvīm, kas nozīmē, ka Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies! Viens no skaistākajiem posmiem svētku laikā pavisam noteikti ir mājas izdekorēšana. Ja vēlies, lai dekori mājās ienestu dzīvīgumu un svaigumu, iedvesmojoties no portāla "Better Homes&Gardens", piedāvājam idejas, kā izveidot rotājumus no citrusaugļu šķēlītēm.

Smaržīgi un eleganti vainagi



Vainags, kas darināts tikai no citrusaugļu šķēlītēm, mājās ienesīs gaišu un jautru noskaņu! Lai vainags izdotos īpaši daiļš, izrotā to ar visdažādākajiem citrusaugļiem – apelsīnu, greipfrūtu, citronu, laimu. No cepeškrāsns citrusaugļu šķēlītes izņem pusžāvētas un pavisam nedaudz apkaisi ar smalki samaltiem spīdumiem, lai tām piešķirtu mirdzošu efektu. Pusžāvēti augļi vēl būs nedaudz lipīgi, tādēļ spīdumi pielips bez papildu līmes izmantošanas. Pēc spīdumu uzkaisīšanas šķēlēm ļauj izžūt pilnībā.

Lai košās šķēlītes piestiprinātu adventes vainaga formai, izmanto kniepadatas. Apdarini formu ar dažāda izmēra šķēlītēm, līdz tā ir pilnībā noklāta. Ja vēlies, vainagu piestiprini pie durvīm ar krāšņu lenti.

Kupls, bet vienkāršs vainags izdodies, ja adventes vainagu, kurš tapis no dekoratīvo skujeņu zariem, izdekorēsi ar kopā sasietām trīs līdz piecām apelsīnu šķēlītēm. Košākam akcentam var pievienot arī žāvētas lavandas.

Jāatzīst – vienkāršība ir eleganta, tādēļ šis pavisam vienkārši izgatavojamais adventes vainags būs lielisks interjera papildinājums kā iekštelpu, tā ārdurvju rotāšanai. Vainags izgatavojams no mākslīgajiem eikaliptu zariem, pie kuriem piestiprināti citi izejmateriāli – čiekuri, kaltētas apelsīna šķēles un ogas. Vainagam piestiprini lentu – īpaši skaisti izskatīsies lenta, kas ir tādā pašā krāsā, kā vainagā ievītās ogas.

Radošs pieskāriens dāvanu saiņošanā



Ziemassvētki ir dāvanu laiks! Iepriecini savus mīļos ne tikai ar vērtīgām un jaukām dāvanām, bet arī interesantu un skaistu dāvanu iesaiņojumu. Kaltētas apelsīna šķēlītes iesaiņojumam piedos īpašu odziņu. Uzmanīgi šķēlē izdur caurumu, caur kuru izvilkt izvēlēto lentu. Noteikti nebaidies eksperimentēt ar izmēriem un krāsām. Īpaši skaisti izskatīsies žāvētas sarkanā jeb asins apelsīna šķēles – atšķirībā no parastā apelsīna, tā mīkstums ir izteikti sarkans.

Daiļi izskatīsies arī, ja žāvētās apelsīna vai citu citrusaugļu šķēlītes pie dāvanas piesiesi ar dziju vai aukliņu.

Lielākie rokdarbu meistari dāvanas saviem mīļajiem var pārvērst īstā mākslas darbā! Izveido žāvētu apelsīnu šķēļu virteni ar kanēļa standziņām vai bantes vietā vienkārši piestiprini kaltēto citrusaugļu šķēli. Kompozīciju vari papildināt ar rozmarīna vai mākslīgā eikalipta zariņu.

Akcents svētku galdam



Vēlies pavisam vienkāršu, taču elegantu dekoru svētku vakariņu galdam? Tev būs nepieciešamas vien dažas kaltētas apelsīnu šķēles, skuju koku zariņi vai mākslīgie eikaliptu zari un svečturis, lai svētku galdam uzburtu modernu noformējumu. Turklāt pēc galda izrotāšanas istabā valdīs patīkams, dzīvīgs un svaigs aromāts.

Eglīte, kas rotājas dabīgos izejmateriālos



Ja vecie Ziemassvētku eglītes rotājumi ir apnikuši, iespējams, ir laiks izmēģināt ko nebijušu un rotāšanai izmantot tikai dabīgos izejmateriālus – čiekurus, apelsīnu šķēles, kaltētus rožu un citus ziedus. Ja vēlies eglīti padarīt vēl krāšņāku, apelsīna šķēles iekar skaistās, biezās lentēs. Mājīguma sajūtai eglīti izrotā ar lampiņām.

Gaišas un skaistas virtenes



Vai Ziemassvētkos mēdz mājokli izrotāt arī ar skuju koku virtenēm? Ja tā, to vari atsvaidzināt ar kaltētu apelsīnu šķēlīšu virteni, kas kopā izskatīsies ļoti krāšņi un dzīvīgi. Vienkāršās, taču elegantās virtenes veidošanu varat pārvērst par aktivitāti visai ģimenei, darinot to kopā ar bērniem.

Ja vēlies vairāk krāsu, virteni vari izdaiļot arī ar citiem dabīgiem izejmateriāliem – pievieno krustnagliņas, zaļumus, ogu zariņus. No citrusaugļu miziņām vari izgriezt arī dažādus ornamentus, piemēram, zvaigznītes. Šis būs lielisks dekors bērnistabai.

Iekarināms dekors

Uz makšķerauklas uzvij kaltētas dzērvenes, visdažādākās citrusaugļu izkaltētās šķēles un piestiprini skujeņu vai eikaliptu zariņus – rezultātā iegūsi skaistu iekštelpu interjera papildinājumu, kuru piekārt, piemēram, pie plaukta vai kāda skapja. Ja vēlies, lai dekors būtu izteiksmīgāks, citrusaugļu šķēlēm pievieno spīdumus.

Ja esi nolēmis, ka vēlies māju izrotāt ar šķēlīšu rotājumiem, atliek vien uzzināt, kā tās pareizi izžāvēt. Padomos ar "Māja&Dārzs" lasītājiem labprāt dalījusies Aleksandra Skobeļeva, kas procesu iemūžinājusi arī fotogrāfijās. Pamācību soli pa solim atradīsi šajā rakstā.