No balkoniem un sētmalēm līdz siltumnīcai: lielās kreses vērtība dārzā

Ja vajag paslēpt kādu ne pārāk glītu dārza stūrīti vai papildināt dārza kastes ar kādu skaistu, nokarenu augu, ilgi nav jāprāto – šo darbiņu itin labi paveiks lielā krese. Tā ir pieticīga viengadīgā puķe, kas veido lielu zaļo masu un arī bagātīgi zied. Turklāt tai piemīt arī dažas labas īpašības, kuru dēļ augu vērts sēt arī sakņu dārza tuvumā.

Savvaļā lielās kreses aug Dienvidamerikā un Meksikā, galvenokārt kā vīteņaugi kalnos. Latvijā tās audzējamas kā viengadīgās puķes. Lielajai kresei ir daudz hibrīdu, piemēram, zemās kreses, kas ir nestīgojošas, savukārt ar kāpelējošu stublāju, kas, atkarībā no katras šķirnes īpašībām, var izstiepties pat līdz trīs metru garumam, pārsteidz garās kreses.

Zemās kreses būs piemērotas sēšanai puķu dobēs, balkonu kastēs vai puķu grozos, savukārt garās kreses var izmantot kā balkonu, verandu vai sētu apaudzēšanai, un arī, lai paslēptu sētas neglītos stūrīšus, piemēram, nosegtu komposta kaudzi.

Foto: Shutterstock

Ziedi visbiežāk rotājas oranžos, dzeltenos un sarkanos toņos, taču šķirņu klāsts ir plašs un pieejamas arī kreses ar tumšiem bordo ziediem.

Foto: Shutterstock

Puķe ir pavisam pieticīga. To maijā izsēj paliekošā vietā, lai gan var audzēt arī dēstus aprīlī, taču jāņem vērā, ka kreses visai slikti pārcieš pārstādīšanu. Tā kā kreses ir ļoti jūtīgas pret aukstumu, tad pavasara salnu gadījumā augi jāpiesedz. Ja salnas kreses būs skārušas, to parādīs lapiņas, kas būs nomelnējušas.

Tā kā puķe ir siltummīle, tai jāizvēlas saulaina vieta, kas pasargāta no valdošajiem vējiem. Augsnei jābūt pietiekami mitrai, trūdvielām bagātai, lai arī tās augs jebkurā dārza augsnē. Jāņem vērā, ka augsnēs, kas satur daudz slāpekli, kreses vairāk attīstīs stublāju un lapu augšanu, bet maz koncentrēsies uz ziedu veidošanu. Tāpat ziedēšanas ilgumu un košumu ietekmēs auga piebarošana ar ziedošām puķēm paredzētu mēslojumu.

Taču nu par labajiem darbiem dārzā. Pirmkārt, kreses zied ilgi (no jūlija līdz pat pirmajām rudens salnām), un ir nektāraugs, no kura bites ievāc gan nektāru, gan putekšņus. Kreses sakņu dārzā vērts sēt, lai kultūraugus pasargātu no kaitēkļiem. To maigās lapas pievilina laputis un arī kāpostu balteni, tādēļ uz tām kaitēkļi parādīsies pirmie.

Kreses labpatiks labajiem kukaiņiem, piemēram, mārītēm, kas turklāt barojas ar laputīm un var būt kā dabīgs līdzeklis kaitēkļu apkarošanā.

Foto: Shutterstock

