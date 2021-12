No ikdienišķā līdz drosmīgajam: idejas svētku galda dekorēšanai

Ziemassvētki ir svētki, kuriem mīlam gatavoties laikus – jau decembra sākumā lielākie svētku gaidītāji izrotā kā māju, tā pagalmu ar dažādām rotām, dekorācijām un gaismu virtenēm. Taču par svētku noskaņas radīšanu nevajadzētu aizmirst arī īstajā svētku dienā. Tādēļ Ziemassvētku vakarā, rosoties virtuvē un gatavojot svētku našķus, neaizmirsti arī par skaisti saklātu svētku galdu!

Kā izrādās, gandrīz trešdaļai Latvijas iedzīvotāju svētku noskaņai vissvarīgākais ir skaisti noformēts Ziemassvētku galds, liecina "Ikea" veiktais pētījums. Iedvesmai interjera dizainers Darius Rimkus dalās vairākās idejās, kā dažādos stilos rotāt svētku galdu, lai ne vien izraisītu viesu sajūsmu un apbrīnu, bet tas arī dabiski iekļautos kopējā interjerā.

"Svarīgākais, lai galda klājuma stils, krāsas un rotājumi piestāvētu telpas pārējam iekārtojumam: tiem vajadzētu būt vienā stilā un krāsu gammā. Piemēram, ar vienādiem rotājumiem var greznot gan Ziemassvētku eglīti, gan galdu. Uz krēsliem var salikt pieskaņotas krāsas spilvenus, kā arī svētku noskaņu telpā vienmēr rada lampiņu virtenes," ierosina "Ikea" interjera dizainers.

Lai izveidotu skaistu galda noformējumu, nebūt nav jāpērk jauni trauki. Var izmantot esošos šķīvjus pat tad, ja tie ir dažādās krāsās – tādā gadījumā vienojošais elements būs galda rotājumi. "Var izveidot galveno dekoru, ko novieto galda vidū, piemēram, tā var būt pavisam neliela, ar lampiņām rotāta eglīte. Arī katrā šķīvī var ielikt vienādu dekoru, kas saskan ar galda galveno rotu. Katrs viesis šķīvja dekoru varēs paturēt sev piemiņai par svētku vakariņām," stāsta Rimkus.

Galds izskatīsies svinīgāk un kārtīgāk, ja uz tā vienlaikus neliks visus ēdienus – atstāj pietiekami daudz brīvas vietas svētku rotājumiem. Ja tuvumā nav citas virsmas, kur glabāt papildu šķīvjus, kafijas piederumus vai ēdienu, var izmantot ratiņus. Un visbeidzot – atrodi labāko vietu gaismekļiem, lampiņu virtenēm un svecēm, lai radītu pilnīgāku svētku noskaņu.

Meža iedvesmoti dekori

Šāda galda noformējuma galvenie rotājumi ir atrodami mežā, piemēram, koku zariņi un priežu čiekuri. Galda centrālajai rotai var izmantot Ziemassvētku eglīti vai koka zaru, savukārt šķīvjus var dekorēt ar čiekuriem. Vienotam koptēlam ieteicams izvairīties no daudzkrāsainības, pēc iespējas izmantojot priekšmetus zaļā krāsā vai zemes toņos. Tekstilizstrādājumi, piemēram, galda celiņi, var būt gaišā krāsā ar kādu rakstu, bet klasiska stila šķīvji var būt baltā krāsā vai kādā no pasteļtoņiem. Svētku sajūtas pastiprināšanai var izmantot zelta vai spilgtas krāsas akcentus un LED rotājumus.

Šādi rotāts galds piestāvēs teju ikvienā mājoklī, neatkarīgi no interjera, taču vislabāk – modernā stila interjerā.

Tiem, kas godina Ziemassvētku tradīcijas

Vai tu sapņo par tādiem Ziemassvētkiem, kas atgādina svinības laukos pie vecvecākiem? Svētku galda noformējuma iedvesma var būt arī nostalģija vai Ziemassvētku tradīcijas. Šādam noformējumam nepieciešami tradicionāli dekori sarkanā un baltā krāsā, kā arī svītraini tekstilizstrādājumi vai raksti ar rombiem vai ziediem. Var izmantot arī dažādus zaļumus un dabiskos materiālus, piemēram, salmu pinumus vai koku zarus. Iederēsies arī ar rokām darināti rotājumi.

Šādi rotāts galds piestāvēs tradicionāla stila interjerā un būs droša izvēle tiem, kas vēlas panākt mājīgu, lauku šarma iedvesmotu, svētku noskaņu.

Drosmīgu risinājumu cienītājiem

Kā izrotāt svētku galdu, pie kura sēdēs tikai divi cilvēki, kuri svētkus atzīmēs pilsētas dzīvoklī un kuri vēlas netradicionālu galda noformējumu? "Veidojot šādu galda klājumu, nav iespējams "nošaut greizi", tikai jāatceras galdā likt saskaņotus, vienādus priekšmetus. Tā kā maltīti ieturēs tikai divi cilvēki, pusi galda var aizņemt arī neikdienišķi priekšmeti. Saskaņotam koptēlam svarīga vienota tematika, piemēram, Ziemassvētku eglīte, kāda konkrēta krāsa vai materiāls, piemēram, spogulis," iedrošina interjera dizainers.

Un kāpēc gan spoguļus nevarētu izmantot galda paliktņu vietā? Pieliekot arī lampiņu virtenes, gaismiņas atspīdēs spoguļos, veidojot interesantas gaismas spēles un piepildot telpu ar pavisam īpašu svētku noskaņu. Ieteicams izvēlēties tādus rotājumus, ko varēs izmantot arī citos svētkos vai pavisam citā nolūkā. Šāds noformējums vislabāk iederēsies modernā interjerā.

Elegantas Ziemassvētku vakariņas

Veidojot elegantu un vizuļojošu svētku galdu, vēlams sev ik pa laikam atgādināt, frāzi "kas par daudz, tas par skādi". Izvēlies skaidru un simetrisku līniju galdautu vai galda celiņu un kontrastējošas krāsas, gaišos toņus kombinējot ar tumši brūnu vai pat melnu. Svētku mirdzumam izvēlies sudraba vai zelta krāsas akcentus. Nemainīgi eleganta izvēle ir baltās un melnās krāsas saspēle. Ar zelta priekšmetiem var panākt elegantu iespaidu, bet stikls piešķir vieglu un gaisīgu kopējo noskaņu. Šādi rotāts galds vislabāk piestāvēs plašā, modernā stilā iekārtotā telpā.

Ikdienišķs un vienkāršs

Vienkāršs, ikdienišķs galda klājums iederēsies teju ikvienā mājoklī un tiks īpaši novērtēts ģimenēs ar maziem bērniem, kurus iepriecinās krāsains, tomēr atturīgs galda noformējums.

Šī noformējuma galvenā rota, ko parasti liek galda vidū, var būt gan dekoratīva, gan funkcionāla, piemēram, paplāte, uz kuras stāv ne vien svētku rotājumi, bet arī garšvielas, tējkanna vai citi svētku vakariņu laikā vajadzīgie priekšmeti. Šim noformējumam var izvēlēties izteiksmīgus vai rakstainus tekstilizstrādājumus, klasiskus traukus un metāliskus akcentus. Pārējie rotājumi var būt uzkrītoši un drosmīgi, ja vien izgatavoti no vizuāli līdzīgiem materiāliem. Labi piestāvēs tumšākas krāsas, piemēram, pelēka, melna, burgundieša vai zaļā pudeļu stikla krāsa. Šajā piemērā dominē zelts un zaļie toņi, taču to vietā varētu būt arī izteiksmīgākas krāsas, piemēram, sarkana vai oranža, kā arī ģeometriskie raksti.