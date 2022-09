Nomoka putekļu ērcītes? Padomi, kā ar tām cīnīties

Gulta ir vieta, kur pavadām lielu daļu no savas dzīves. Parasts, lietots matracis var saturēt no 100 000 līdz 10 miljoniem putekļu ērcīšu. Tāpēc aptuveni 65 procenti no visām mājoklī sastopamajām putekļu ērcītēm "dzīvo" mūsu gultā. Putekļu ērcītes var izraisīt un saasināt dažādas alerģijas. Visbiežāk novērotie simptomi var būt niezoši izsitumi, atopiskais dermatīts, iesnas, acu apsārtums, klepus, šķaudīšana un citi. Alergologi uzsver, ka, lai gan pilnībā novērst to klātbūtni nav iespējams, ievērojot dažus priekšnoteikumus, ir iespējams samazināt putekļu ērcīšu daudzumu mājoklī.

Putekļu ērcītes īpaši savairojas rudenī un agrā pavasarī. Labvēlīgi apstākļi, kas veicina to vairošanos, ir paaugstināts mitrums telpās (virs 65 procentiem), pārlieku siltas telpas (virs 25 grādiem), slikta telpu ventilācija, kā arī kondensāta veidošanās telpās.

Sakarā ar elektroenerģijas cenu pieaugumu, cenšoties samazināt rēķinus, var tikt pazemināta iekštelpu gaisa temperatūra. Un tajā pašā laikā, veicot mājokļu renovāciju, parastie koka logi tiek nomainīti pret jauniem stikla pakešu logiem. Diemžēl, uzlabojot siltumizolāciju, samazinās gaisa cirkulācija mājoklī. Šo visu apstākļu ietekmē palielinās gaisa relatīvais mitrums, radot labvēlīgus apstākļus mājas putekļu ērcītēm.

"Mājas putekļu ērcītes mūsu klimatā ir galvenais astmas un alerģisko iesnu izraisītājs. Pilnībā novērst to klātbūtni nav iespējams, jo tās dzīvo visu gadu un alerģijas simptomi var parādīties jebkurā laikā. Īpaši bīstams ir laiks, kad telpas netiek pietiekami vēdinātas, ja tajās ir augsta temperatūra un paaugstināts mitrums. Bieža guļamistabas vēdināšana, ievērojot vēlamo temperatūru 15–18 grādu robežās, un telpu mitruma optimālā koncentrācija istabā līdz 50 procentiem, var palīdzēt uzlabot miega kvalitāti un vidi sev apkārt," ieteikumos dalās alergoloģe Dace Kārkliņa.

Samazini putekļu ērcīšu apjomu gultas veļā

Putekļu ērcītes lielos daudzumos ir atrodamas gultas matračos un spilvenos, jo uz šīm virsmām ir daudz atmirušo ādas šūnu. Putekļu ērcīšu likvidēšanas procesā svarīga loma ir personīgajai higiēnai un mājas uzkopšanas paradumiem. Izvēlies palagus, spilvendrānas un segas pārvalkus, kurus iespējams mazgāt vismaz 60 grādu temperatūrā. Alergoloģe uzsver, ka gultas veļu nepieciešams mazgāt ja ne katru nedēļu, tad vismaz reizi divās nedēļās temperatūrā, sākot no 60 grādiem. Šajā temperatūrā putekļu ērcītes iet bojā, un tas ir vienīgais veids, kā likvidēt pēc iespējas vairāk alergēnu.

"Ja iespējams, gultas veļu žāvē žāvētājā, nevis uz balkona vai istabā. Veļa, kas tiek žāvēta ārā, var uzkrāt miljoniem gaisā esošo alergēnu, tāpēc labāk ir izmantot veļas žāvētāju. Izvēlies spilvenus ar speciāliem antialerģiskiem pārvalkiem vai maini spilvenus ik pēc sešiem mēnešiem. Putekļu ērcītēm nepatīk sintētiskie materiāli, piemēram, poliesters. Tāpēc ieteicams izvēlēties spilvenus un segas, kas pildīti ar šiem materiāliem vai regulāri mazgāt segas un spilvenus ar spalvu un dūnu pildījumu," stāsta Kārkliņa.

Alergoloģe arī iedrošina reizi divās nedēļās ar putekļu sūcēju iztīrīt un izsūkt virsmatraci, kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus, grīdas un paklājus. Ieteikums ir izmantot putekļu sūcēju ar augstas efektivitātes filtru, kas aiztur un absorbē mazās putekļu, alergēnu daļiņas jeb tā saucamo "HEPA" filtru. Putekļu ērcīšu olbaltums ir tikai dažus mikrometrus liels, tāpēc parastais putekļu sūcējs ar rupjo filtru, putekļu ērcīšu olbaltumu nevis savāc, bet izsmidzina atpakaļ gaisā, līdz ar to pasliktinot alerģiskā cilvēka veselības stāvokli. Izdevīgi ir arī mājās izmantot gaisa attīrītājus.

Papildu darbības aizsardzībai

Tikmēr, lai vēl vairāk nodrošinātu gultas veļas higiēnu, "Ikea" interjera dizainers Darius Rimkus iesaka izmantot matraču pārvalkus, piemēram, hipoalerģiskus pārvalkus.

"Matraču pārvalki uzsūc sviedrus un novērš traipu veidošanos, taču netraucē matracim "elpot". Pats galvenais – tos var mazgāt. Matraču pārvalkus var izmantot ne tikai, lai nodrošinātu papildu komfortu vai izlīdzinātu nelīdzenumus gultā, plānākie pārvalki lieliski ir piemēroti arī higiēnas nodrošināšanai. Nemaz nerunājot par to, ka tie palīdz palēnināt matrača nodilumu," stāsta Rimkus.

Pēc interjera dizainera domām, alerģiskām personām piemērotākie spilveni ir spilveni ar mikrošķiedras pildījumu, kas veidots no īpaši plāniem, cieši austiem poliestera un neilona pavedieniem, jo tiem ir dabiska pretmikrobu iedarbība. Turklāt sintētiskie materiāli ir mitrumizturīgi, viegli mazgājami un uzturami tīri.

"Spilvenu aizsargi ir ieteicami, lai aizsargātu spilvenus no traipiem un netīrumiem, kā arī nodrošinātu higiēnu. Ja nepieciešams, tos var mazgāt veļas mašīnā. Daži spilvenu aizsargi pat nodrošina papildu komfortu," akcentē interjera dizainers.