Noregulēt spiedienu un izvēlēties īsto 'klausuli' – kā ietaupīt dušā?

Šogad apkures sezona bija smags pārbaudījums ne vienam vien – enerģijas cenu pieaugums atspoguļojās teju visās dzīves sfērās, sākot no komunālajiem pakalpojumiem līdz ikdienas precēm veikalos. Tas lika nopietni piedomāt pie saviem paradumiem un to, ko varam darīt, lai samazinātu resursu patēriņu.

Viens no resursiem, kurus ikdienā izmantojam bieži, ir ūdens. Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PIAA) veiktie testi rāda, ka pārskatot savas mājsaimniecības dušas izmantošanas ieradumus un nomainot dušas klausuli pret energoefektīvāku, ir iespēja samazināt izdevumus līdz pat 28 procentiem, nepazeminot dzīves kvalitāti.

Šī gada maijā Latvijā vidēji patērētājam 1 m3 aukstā ūdens izmaksāja 3,47 eiro un tā uzsildīšana 5,55 eiro (cenas ar PVN), kas aprēķināts, balstoties uz vidējo MWh cenu . Jāņem vērā, ka uzsildīšanas izmaksas var būt diapazonā no 2,70 līdz 11,20 eiro/m3 un dažos gadījumos pat vairāk.

Lai no aukstā un karstā ūdens iegūtu dušai piemērotu ūdens temperatūru, tie jāsamaisa aptuveni attiecībā 30:70 (aukstais:karstais). Tas padara dušu par vienu no resursietilpīgākajiem karstā ūdens patēriņa veidiem mājsaimniecībā. Vai ir iespējams samazināt šī patēriņa apjomu? PIAA veiktais dušas klausuļu tests rāda, ka to ir iespējams izdarīt gan mainot dušas lietošanas paradumus, gan arī izvēloties savām vajadzībām piemērotu energoefektīvu dušas klausuli.

PIAA testētie dušas klausuļu paraugi ar energoefektīvām sprauslām un plūsmu ierobežojošiem vārstiem vidēji spēj darboties, sākot jau no 5 litriem minūtē. Turpretī, bezrūpīgi mazgājoties ar novecojušas konstrukcijas klausuli ar maksimālo spiedienu, patēriņš var sasniegt pat līdz 20 litriem minūtē.

"Labā ziņa ir tā, ka, lai taupītu, nav nepieciešama dārga dušas klausule. Pieregulējot ūdens spiedienu līdz nepieciešamajam līmenim, var būtiski samazināt patēriņu bez jebkādiem ieguldījumiem. Savukārt, labākās energoefektīvās dušas klausules, kas maksā no 15 līdz 25 eiro, nodrošinās to, ka maksimālais ūdens patēriņš nepārsniegs 5 līdz 7 litrus minūtē nekādos apstākļos" norāda PIAA valdes loceklis Andrejs Vanags.

PIAA speciālisti iesaka:

Izmantojot novecojušas konstrukcijas dušas klausuli, pieregulēt ūdens spiedienu līdz nepieciešamajam līmenim.

Apsvērt jaunas energoefektīvās dušas klausules iegādi. Tam nav nepieciešams ieguldīt vairāk par 25 eiro, bet var iztikt arī ar ievērojami mazāku summu.

Iegādājoties jaunu dušas klausuli, ļoti uzmanīgi iepazīties ar preces marķējumu, jo vairākas testētās dušas klausules ir ar ļoti atšķirīgu patēriņu, bet ļoti līdzīgu izskatu, iepakojumu un pat nosaukumu.

Jāatceras, ka pārmērīgi samazinot ūdens plūsmu, laiks ziepju un netīrumu noskalošanai var nepieņemami paildzināties. Tādēļ nepieciešams atrast labu līdzsvaru starp mazgāšanas efektivitāti un ūdens patēriņu.

Lietotājiem ar gāzes apkures katliem, kas uzsilda ūdeni tā lietošanas laikā, būtu jānoskaidro, ar kādu plūsmu ieslēgsies ūdens uzsildīšana.

Ar PIAA rekomendētām dušas klausulēm dažādiem cenu diapazoniem, kā arī pilnu testa pārskatu par 23 testētām dušas klausulēm var iepazīties tīmekļa vietnē, klikšķinot šeit.