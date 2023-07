Noskaties: Idejas, no kādiem materiāliem taisīt komposta kastes rāmi

Komposts ir veids, kā saimniekot videi un maciņam draudzīgi. Lai arī galvenais uzsvars ir uz komposta saturu, svarīga loma ir arī komposta kastei. To iespējams veidot no dažādākajiem materiāliem, ievērojot vienu svarīgu prasību – kompostam kastē ir jāelpo.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komposta kasti var izveidot no visdažādākajiem materiāliem, "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" stāsta dārzniece un arboriste Ilze Andersone. Ja teritorija to ļauj, tad vari veidot arī vienkāršu komposta kaudzi bez speciāla rāmja. Andersone stāsta, ka šobrīd iecienīta ir kompostu kastu veidošana no paletēm. Cilindra formas komposta kasti var izveidot no stiepļu žoga.

Komposta kasti var taisīt gan ar grīdu, gan bez, tāpat ar vāku. Jāatceras, ka veselīgam kompostam ir četri svarīgi priekšnoteikumi: zaļā masa, kas ražo slāpekli (piemēram, zāle, nezāles, kafijas biezumi), brūnā masa (piemēram, lapas un zari), ūdens un gaiss. Tieši tādēļ labi, ja komposta kastes rāmī ir spraugas, caur kurām gaisam cirkulēt. Kompostu laiku pa laikam ir jāpārkrāmē, jo, ja tas ilglaicīgi stāv vienā vietā, sāks parādīties nepatīkamas smakas un attīstīties nevēlami organismi, piemēram, pelējums un sēnes. Ja dārza platība to atļauj, tad Andersone iesaka veidot plašu kasti, kurā arī iespējama komposta pārkrāmēšana.

To, kā komposta kasti izveidot no kokmateriālu atgriezumiem un kādus dārza un mājsaimniecības atkritumus izmantot kompostēšanai, uzzini, skatoties pilno "Dārza jautājums" epizodi šeit. Visas raidījuma epizodes vari noskatīties, klikšķinot šeit.