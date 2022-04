Padomi alerģijas mazināšanai: kā pareizi mazgāt un žāvēt veļu

Alerģijas un to saasinājumi negatīvi ietekmē mūsu ikdienu un vispārējo labsajūtu. Ja alerģiju simptomi netiek ārstēti, ilgtermiņā no to izraisītajām sekām var rasties problēmas, kas atstās negatīvu iespaidu uz vispārējo veselības stāvokli. Visbiežāk tieši mūsu āda un elpceļi ir pakļauti dažādu kaitīgo vielu ietekmei. Ar alerģijām jāmācās sadzīvot, meklējot atbilstošākos risinājumus, kā tās mazināt. Sadzīves tehnikas ierīces – veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvētāji, ir ne tikai videi, bet arī veselībai draudzīgas. To viedās tehnoloģijas un funkcijas palīdz samazināt alergēnu iedarbību un novērst alerģiskas reakcijas.

Mazgājot veļu, lielākā daļa patērētāju pievieno mazgāšanas līdzekli tik, cik rekomendēts uz produkta iepakojuma. Vai arī pēc noklusējuma izvēlas vēl vienkāršākas alternatīvas, piemēram, kapsulas. Taču neapzināmies, ka ne vienmēr mazgājamās veļas apjoms atbilst mazgāšanas līdzekļa apjomam, ko pievienojam. Mazgāšanas līdzeklis, ja tas tiek lietots pārāk lielā apjomā, var kaitēt ādai un atstāt negatīvas sekas uz veselību.

"Jebkuram cilvēkam, bet īpaši tiem, kam ir elpceļu vai ādas alerģijas, sadzīves ķīmijas pārmērīga lietošana pasliktinās vispārējo stāvokli un saasinās nevēlamās alerģijas izpausmes. Svarīgi ir mazgājamos līdzekļus lietot pēc iespējas mazāk un atbilstoši mazgāšanas instrukcijām. Tāpat ir jāseko līdzi, lai skalošanas cikls būtu pietiekami ilgs un veļa tiktu skalota tīrā ūdenī. Tas attiecināms uz pilnīgi visu apģērbu – arī virsdrēbēm. Apģērba daļas cieši pieguļ ķermenim un atrodas tiešā kontaktā ar ādu. Arī caur gļotādām nevēlamās vielas var nonākt elpceļos," uzsver Ieva Cīrule, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas alergoloģe un pneimonoloģe.

Ir cilvēki, kas ļoti aizraujas ar mazgājamo līdzekļu pārmērīgu lietošanu, turklāt veļu arī labi neizskalo, jo taupa ūdeni. Šādos gadījumos novēroti astmas uzliesmojumi – elpas trūkums, klepus, kā arī alerģiskās iesnas ar neapturamu šķaudīšanu, deguna tecēšanu. Tāpat var saasināties atopiskā dermatīta uzliesmojums, kura simptomi būs sarkana, niezoša āda, uzsver alergoloģe.

Jaunākās paaudzes veļas mazgājamajās mašīnas ir iestrādātas viedās tehnoloģijas, kas palīdz risināt šīs problēmas. "Samsung" produktu treneris Jaroslavs Romanovičs skaidro: "Pateicoties mākslīgā intelekta tehnoloģijai un sensoriem, veļas mašīna noteiks un ieteiks atbilstošāko mazgāšanas režīmu. Tāpat viss veļas apjoms tiks nosvērts, automātiski aprēķinot mazgāšanas ciklam nepieciešamo ūdens patēriņu un mazgāšanas līdzekļa daudzumu, precīzi to dozējot. Ja apģērbs būs īpaši netīrs, cikla laikā tiks pārrēķinātas veicamās darbības un vajadzības gadījumā veļas mazgājamā mašīna pielāgos mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai mazgāšanas veidu."

Apģērbu dezinfekcija ar tvaiku



Ja veļas mašīnā ir iestrādāta funkcija "Hygiene Steam", tiks nodrošināta dziļa un higiēniska apģērba tīrīšana ar tvaiku. Šo funkciju īpaši novērtēs alerģiskāki cilvēki, jo apģērbs un mājas tekstils tiks dezinficēts, iznīcinot alergēnus un 99,9% baktēriju . Tāpat tiks izmazgāti iesēdušies netīrumi. Veļas mašīna pati pēc 40 mazgāšanas reizēm veiks pašapkopi, iznīcinot baktērijas un netīrumus, kas uzkrājušies mazgāšanas laikā.

Ja šāda funkcija nav pieejama, veļa būs jāmazgā augstākā temperatūrā, kas laika gaitā mazinās gan apģērba krāsu intensitāti, gan kvalitāti. Alergoloģe atgādina, ka, lai aizietu bojā mājas putekļu ērcītes, mazgāšana jāveic 60 grādu un augstākā temperatūrā. Īpaši būtiski tas ir gultas veļai. Gultā pavadām vienu trešdaļu no savas dienas un tajā ir putekļu ērcītes, kas pārtiek no mūsu mirušas ādas daļiņām un matiem. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir alerģija (astma, alerģiskās iesnas, nātrene), gultas veļa jāmaina katru nedēļu un tā jāmazgā pietiekoši karstā režīmā. Būtībā arī spilveniem un segai būtu jābūt tādiem, kurus reizi mēnesī varētu izmazgāt 60 grādu temperatūrā. Svarīgi, lai veļa uz kuras nosēdušies alergēni, piemēram, šobrīd aktuālie ziedputekšņi, tiktu rūpīgi izskalota.

Izmanto veļas žāvētāju



Agrā pavasarī un vēlā rudenī, kad mājas nav apkures, veļas žāvēšana aizņem ilgu laiku. Žāvējot veļu telpās, pasliktinās gaisa kvalitāte un pastiprināti izdalās mitrums. Mitruma līmenis telpās var sasniegt pat vairāk nekā 50 procentus, radot labvēlīgu vidi mājas putekļu ērcītēm – tās vairojas. Mitrā gaisā vairojas ne tikai baktērijas un vīrusi, bet iekštelpās veidojas arī pelējums un viegli izplatās vīrusu un bakteriālās infekcijas (gripa, paragripa, rinovīruss u.tml.). Pasliktinās ne tikai alerģiskā cilvēka veselība, bet no elpceļu slimībām sāk ciest arī iepriekš veselie indivīdi. Ilgstoši dzīvojot šādā vidē, tiek ietekmēta veselība un mazinās dzīves kvalitāte.

Veļas žāvētāja iegāde būs investīcija savā veselībā, kā arī ietaupīs laiku un personiskos resursus. Šīs ierīces ieteicams lietot visiem alerģiskiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai veļa tiek žāvēta iekštelpās vai ārā. Turklāt cilvēkiem ar polinozi jeb ziedputekšņu alerģiju nav ieteicams žāvēt sezonas laikā apģērbu ārā, lai uz tā nenosēstos alergēni.