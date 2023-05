Padomi drošam darbam dārzā, lai neiedzīvotos traumās

Līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos, arvien vairāk cilvēku steidz uzlabot un labiekārtot savas piemājas teritorijas. Lai aktīvā dārza sezona noritētu bez savainojumiem un liekām raizēm, "Gjensidige Latvija" eksperti sagatavojuši vērtīgus padomus, kas palīdzēs parūpēties par drošību un veselību, darbojoties dārzā.

"Siltā sezona liek sarosīties dārzu saimniekiem, kuru darbu saraksts dārzā pēc ziemas perioda mēdz būt pat ļoti garš – sākot ar koku un krūmu apgriešanu, zāles pļaušanu, dobju uzrakšanu, augu stādīšanu un beidzot ar teritorijas labiekārtošanu, kā arī citiem darbiem, bez kuriem neiztikt. Biežākās traumas, ar ko saskaras cilvēki dārzā, ir dažāda veida sastiepumi, motorizēto rīku radīti savainojumi, kā arī skrāpējumu un iegriezumu izraisītas infekcijas. Dārza darbi mēdz būt riskanti, taču, ievērojot drošības noteikumus, ir iespējams šos riskus samazināt un paveikt visu iecerēto bez liekām raizēm," stāsta "Gjensidige Latvija" Veselības, ceļojumu, nelaimes gadījumu un personatlīdzību nodaļas vadītāja un liela dārza darbu entuziaste Zane Dilāne.

Droša strādāšana ar dārza tehniku

Pats svarīgākais ir pasargāt sevi no dažādiem savainojumiem, strādājot ar jebkura veida instrumentiem. Vienmēr, pirms tiek uzsākti dārza darbi, ir jāpārliecinās, ka dārza tehnika un piederumi ir tehniski labā stāvoklī.

Diemžēl mēdzam piemirst vai ignorēt pareizu un drošu tehnikas pielietošanu. Proti, ja dārza instruments darbināms ar elektrības pieslēgumu, jāuzmanās no vadiem, aiz kuriem iespējams paklupt. Tāpat pirms jebkuras ierīces izmantošanas ieteicams vēlreiz apskatīt drošības instrukciju, lai vēlreiz pārliecinātos par atbilstošu rīka izmantošanu.

Būtiski atcerēties, ka visus regulēšanas, tīrīšanas un remonta darbus jāveic tikai pēc motora izslēgšanas un atvienošanas no strāvas padeves, kā arī instrumentus un tehniku var izmantot tikai darbiem, kam tie ir paredzēti. Ļoti būtiski ir neatstāt bērnus bez uzraudzības telpās, kur šādas ierīces un priekšmeti ir viegli pieejami vai ierobežot piekļuvi tādām vietām.

Izvēlies piemērotu apģērbu

Lai, strādājo dārzā, rūpētos par savu aizsardzību un drošību, svarīgi izvēlēties piemērotu apģērbu. Tas pasargās no krītošiem koka zariem, skaidām, šķembām vai citiem objektiem. Veicot specifiskas darbības, ieteicams izvēlēties specializētu apģērbu, kas piemērots dārza darbu veikšanai vai kāda motorizēta rīka lietošanai.

Strādājot ar dārza tehniku, ieteicams vilkt apģērbu ar garām piedurknēm un slēgtus apavus, vēlams ar cietu zoli, lai negūtu savainojumus uzkāpjot uz zariem, šķembām, stikliem vai citiem asiem priekšmetiem, kas var atrasties zālē, īpaši, ja dārza teritorijā notiek remontdarbi. Turpretim apavi ar stingru purngalu pasargās kāju pirkstus no smagiem un asiem priekšmetiem.

Lai pasargātu acis un seju, noteikti jālieto aizsargķivere un aizsargbrilles. Tikpat būtiska darba apģērba sastāvdaļa ir cimdi, kurus izmantojot var pasargāt pirkstus no skrāpējumiem un nobrāzumiem. Bet, ja ilgstoši jāstrādā ar skaļām ierīcēm, piemēram, zāles trimmeri vai motorzāģi, jālieto aizsargaustiņas, kas pasargās dzirdi no potenciālām problēmām.

Tāpat eksperti iesaka pirms došanās dārzā novilkt visa veida rotaslietas, tostarp gredzenus, ķēdītes un rokassprādzes. Dažāda veida rotaslietas var aizķerties aiz augiem vai dārza instrumentiem un radīt dažāda veida traumas. Īpaši bīstami ir gredzeni, kas ir izturīgāki nekā citi juvelierizstrādājumi un, aizķeroties aiz kāda instrumenta, var izraisīt nopietnus ievainojumus.

Saudzē muguru



Dārza darbi prasa lielāku vai mazāku piepūli, bet tiem nevajadzētu radīt sāpes, tādēļ pirmais

ieteikums – nepārspīlē un ņem talkā ergonomiku. Veicot dārza darbus, nav iespējams izvairīties no stiepšanās, locīšanās un citām fiziskām aktivitātēm. Stādot, sējot un ravējot ilgstoši uzturamies vienā pozā, tādēļ var rasties sāpes muguras lejasdaļā, plecu un kakla saspringums vai sastiepumi.

Vēlams darbus veikt pakāpeniski, sadalīt darāmo, strādājot ievērot atpūtas pauzes, kuru laikā atslābināt saspringtos muskuļus, izstaipīties, kā arī dažādot darāmos darbus.

Tāpat, izvēloties dārza instrumentus, piemēram, lāpstas, grābekļus un dakšas, īpaša uzmanība jāpievērš to atbilstībai dārznieka augumam. Pareizi izvēlēts rīks ļaus veikt dārza darbus ergonomiski pareizi un ar taisnu muguru, tādējādi pasargājot to no nelāgām traumām.

Viens no biežākajiem muguras sāpju iemesliem ir smagumu celšana, kas dārza darbos ir ļoti aktuāla. Ceļot smagumus var gūt dažādus sastiepumus un citus savainojumus, tāpēc nepārvērtē savas spējas – ja priekšmeta svars ir liels, pasauc kādu palīgā vai, ja iespējams, sadali kravu mazākās vienībās. Vislabākais veids, kā pārvietot smagus priekšmetus, būtu stumt vai vilkt, nevis nest, tādēļ, cik vien iespējams, izmanto ķerru vai citus pārvietošanas līdzekļus. Saudzīgs paņēmiens ir pietupiens un celšana ar taisnu muguru, sasprindzinot kāju muskuļus. Mugurai būs vieglāk, ja nelielus smagumus nesīsi nevis uz priekšu izstieptās rokās, bet gan piespiestus pie sevis.