Pagalms Ziemassvētku noskaņās: idejas apkārtnes izdekorēšanai

Ar svētku apgaismojumu rotāts mājoklis gada tumšajā laikā izskatās iespaidīgi – gaisma rada mājīgu un svinīgu noskaņu. Taču vēl lielākas svētku sajūtas iespējams gūt, ja gaismiņās rotājas arī pagalms, turklāt izrotāts tas priecēs ne tikai jūs, bet arī kaimiņus un citus garāmbraucošos.

Ja esi nolēmis rotāt ne tikai iekštelpas, bet arī teritorijā esošās ēkas no ārpuses, kā arī kokus un krūmus, vispirms atceries, ka, domājot par dekorācījām un svētku noformējumu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kuri no rotājumiem ir piemēroti lietošanai ārā, uzsver "Ikea" interjera dizainere Ieva Buka. Visbiežāk tiek izmantotas dažādas LED lampiņu virtenes, LED sveces, laternas un eglītes rotājumi. Par to, kā noteikt, kuras lampiņu virtenes paredzētas lietošanai ārā, lasi šajā rakstā.

"Ar LED lampiņu virtenēm var izrotāt mājokļa ārsienas, kokus un krūmus. Īpaši ērtas ir virtenes, kuras darbojas ar baterijām, jo nav jāmeklē strāvas avots. Kokus un krūmus dārzā var izgreznot arī ar eglītes rotājumiem," ar idejām dalās interjera dizainere.

Tāpat viņa uzsver, ka neaizvietojams rotājumu elements ir LED sveces, kuras rada mājīgu un mazliet mainīgu gaismu – gluži kā īstas sveces. "LED sveces ir ērtas un viegli lietojamas, jo iebūvētais taimeris tās katru dienu ieslēdz vienā un tajā pašā laikā, savukārt izslēdz pēc sešām stundām. LED sveces var lietot arī ar atkārtoti uzlādējamām baterijām, un interesants knifs ir izmantot vāzes kā laternas, ieliekot tajās LED sveces." "Ikea" speciāliste atgādina, ka LED apgaismojuma avoti ļauj ietaupīt līdz pat 85 procentiem elektrības un kalpo 10 reižu ilgāk par kvēlspuldzēm.

Arī laternas ir brīnišķīgs svētku rotājums, kas lieliski izskatīsies kā pagalma rotājums, jo, kad sabiezē tumsa, laternu mirdzums rada mājīgu noskaņu: "Laternās var likt tējas sveces vai lielākas sveces un pakarināt tās kokā, nolikt uz kāpnēm vai piekarināt pie terases griestiem."

Ja tavā pagalmā nav koku un krūmu – nebēdājies, jo kā dekorus vari izmantot arī mākslīgos augus. Tieši tāpat ļauj vaļu izdomai, izdekorējot arī mājas ārdurvis, piemēram, pie tām piekarot mākslīgo augu vainagu svētku noskaņas radīšanai.

Turpinājumā piedāvājam dažnedažādas idejas, kā savu pagalmu ietērpt rotājumos, lai radītu īstu svētku noskaņu. Iedvesmojies!