Pieci indikatori, kas liecina – pienācis laiks iegādāties jaunu ledusskapi

Lai arī ledusskapis tiek uzskatīts par vienu no visilgāk kalpojošajām sadzīves tehnikas iekārtām, vienmēr pienāk brīdis, kad no iemīļotās iekārtas jāšķiras. Kas liecinās, ka patiešām ir pienācis laiks domāt par jauna ledusskapja iegādi? To skaidro "LG Electronics" eksperts Andris Kalniņš.

Ja sāk pieaugt elektrības patēriņš



Ja sāc saņemt lielākus elektrības rēķinus, bet sadzīves tehnikas lietošanas paradumi nav mainījušies, iespējams, kāda no iekārtām ir bojāta un saskaras ar darbības traucējumiem. Piemēram, ledusskapim nevienmērīgas kompresora darbības dēļ var palielināties arī enerģijas patēriņš.

Ja ledusskapis ir dzirdams



Ledusskapis nav klusākā mājsaimniecības iekārta, taču tā darbības laikā nevajadzētu būt dzirdamam troksnim. Troksnis var rasties iekārtas bojājuma dēļ, kā arī gadījumos, kad tas ir vecāks par desmit gadiem jeb vecāks par maksimālo ražotāja doto garantijas laiku.

Tajā pašā laikā ir nepieciešams pārbaudīt, vai ledusskapis ir pareizi uzstādīts. Jāpārbauda arī, vai ledusskapja malās un aizmugurē ir atstāta pietiekama vieta ventilācijai, vai kompresors nav pārāk putekļains un tam netiek ierobežota gaisa piekļuve.

Ja ledusskapja aizmugure ir karsta

Ledusskapja aizmugurei jābūt siltākai nekā priekšpusei. Savukārt, ja ledusskapja aizmugure ir tik karsta, ka uz tās ir grūtības ilgstoši noturēt plaukstu, nepieciešams sazināties ar meistaru, kas risinātu ledusskapja pārkaršanas problēmas, ja tās būs iespējams novērst.

Lai nodrošinātu to, ka problēma iekārtā tiktu konstatēta savlaicīgi, vēlams, lai ledusskapī ir iebūvēta viedā diagnostika.

Ja ēdiens ātrāk sabojājas

Ēdiena ātrāku bojāšanos veicina nepareiza produktu uzglabāšana. Piemēram, produkti salikti pārāk cieši viens otram, kā dēļ vēsais gaiss nevar brīvi cirkulēt starp tiem, lai tos uzturētu ilgāk svaigus.

Ja ledusskapī ir novērotas temperatūras svārstības, kuru dēļ ēdiens ātrāk sabojājas, iespējams, iekārtai ir bojāta dzesēšanas sistēma.

Ja saldētava regulāri aizsalst

Saldētavas ideālā temperatūra ir -6 grādi. Savukārt, ja tā šķiet vēsāka un pamani ledus veidošanos uz saldētavā ievietotajiem produktiem vai ap pašu saldētavu – tā var būt nopietna problēma. Pirmais solis – saldētavas atkausēšana, bet pēc tam tā darbība uz kādu laiku jāuzrauga. Ja vēlāk atkal saskarsies ar šo pašu problēmu, zini – ir pienācis laiks iegādāties jaunu ledusskapi.