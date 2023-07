Praktiski padomi, kā celt savas vasarnīcas vērtību

Mūsu platuma grādos vasarnīcas allaž bijušas populārs nekustamā īpašuma veids. Augot īpašumu cenām, arvien vairāk iedzīvotāju apsver veikt dažādus uzlabojumus, attīstot savu vasaras māju gan pašu priekam un vajadzībām, gan ar mērķi gūt papildu ienākumus. Banka "Citadele" sniedz padomus, kā celt savas vasarnīcas vērtību.

"Pieprasījums pēc vasarnīcu iegādes šobrīd saglabājas stabils. Varam novērot, ka cilvēki labprāt pielāgo pilnīgai vai daļējai apdzīvošanai vasaras mājas, kam ir laba atrašanās vieta. Ņemot vērā, ka vasarnīcu cenas Baltijas jūras piekrastē un Rīgas apkārtnē bieži pārsniedz 50 000 eiro, daļa no šīm vasaras mājām tiek attīstītas, lai vēlāk izīrētu ar mērķi gūt papildu ienākumus," skaidro Rūta Ežerskiene, bankas "Citadele" valdes locekle Privātpersonu apkalpošanas jautājumos.

Bankas apkopotā informācija liecina, ka visbiežāk darījumi ar vasarnīcām tiek veikti Pierīgā – Saulkrastu, Olaines un Carnikavas apkārtnē. Līdz ar attālināto darbu un cilvēku vēlmi atrasties ārpus pilsētas burzmas, Saulkrastos 2021. gadā vasaras māju pirkumi teju dubultojušies.

Padari vasarnīcu apdzīvojamu visu gadu



Ņemot vērā Latvijai raksturīgos klimatiskos apstākļus un vasaras ilgumu, brīvdienu mājas vērtība krietni pieaugs, ja to būs iespējams apdzīvot visu gadu. To var paveikt ar ēkas siltināšanu un attiecīgas apkures sistēmas ierīkošanu.

Siltinot ēku no ārpuses, vēlams padomāt arī par pievilcīga fasādes risinājuma izvēli, bet, ja vasarnīca jau apšūta no ārpuses ar, piemēram, skaistiem dēlīšiem, tad tirgū pieejami arī tādi risinājumi, kas ļauj siltināt ēku no iekšpuses ar 10 līdz 20 centimetrus plānām siltinājuma kārtām.

Padomā par teritorijas labiekārtošanu

Iekopts pagalms ar zālienu, puķēm, krūmiem vai kokiem noteikti padarīs īpašumu pievilcīgāku. Tāpat cilvēki nereti izvēlas izveidot nelielu akmens vai grants celiņu, kas ved uz vasarnīcas ieeju. Vairums no šiem darbiem var tikt veikti paša spēkiem, līdz ar to nepieciešamo ieguldījumu apjoms būs mazāks.

Apgaismojums svarīgs ne tikai telpās

Pārdomāts apgaismojums ne tikai veicina kopējo pagalma estētiku, bet arī rada pievienoto vērtību un paplašina pagalma lietojamību vēlās vakara stundās. Dažādas ceļa gaismas, gaismu virtenes un pat ar saules enerģiju darbināmi gaismekļi ir pietiekami izplatīti risinājumi pagalma izgaismošanā.

Te gan būtu jāņem vērā, ka, ja iedzīvotāji bieži mēdz iekštelpu un pagalma labiekārtošanas darbus veikt paši, tad elektroinstalācijas un ar komunikācijām saistītos darbus būtu jāatstāj profesionāļu ziņā.

Atrašanās vieta veido lielu daļu vērtības

Ja vasarnīcu vēl tikai plānots būvēt vai iegādāties, tad būtu jāņem vērā galvenie īpašuma vērtību noteicošie faktori. Svarīga būs atrašanās vieta, kam sekos apkārtnes ainaviskums, ūdens tuvums un apkārtējā infrastruktūra, kā arī ēkas komunikāciju kvalitāte.