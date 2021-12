Praktiski padomi, kā visu decembri mājās baudīt Ziemassvētku noskaņu

Ziemassvētkus var svinēt dažādi – kristīgās noskaņās, senču tradīcijās, pie televizora ekrāna, slēpojot vai paņemot brīvdienas no visa un visiem un vienkārši labi izguļoties. Galvenais ir no sirds izbaudīt Ziemassvētku laiku, un kāpēc gan to nepaildzināt? "Bonava Latvija" speciālisti iesaka, kā ieviest Ziemassvētku noskaņu savās mājās un izbaudīt svētku gaisotni laikā, kad tikties un rīkot ballītes nav ieteicams.

Piepildi dienas ar garšām un smaržām

Ticējums vēsta, ka Ziemassvētkos uz galda jābūt vismaz deviņiem ēdieniem, lai nākamais gads būtu pārticis un bagāts. Taču svarīgs ir ne tikai ēdienu skaits, bet arī galda klājums, kas var radīt maģisku svētku noskaņu. Izvēlies spodri baltu galdautu un traukus ar zeltītiem akcentiem vai Ziemassvētkiem raksturīgos zaļos un sarkanos toņus un ļauj vaļu fantāzijai! Rotā galdu ar dabas materiāliem, skujām, čiekuriem vai dekoratīviem zariem, kristāliem, svecēm un spalvām – galvenais, lai svētku galds būtu neparasts!

Neatņemama svētku sastāvdaļa ir arī brīnišķīgie, tikai šim laikam raksturīgie aromāti – piparkūku, mandarīnu un krustnagliņu smarža. Cepot piparkūkas, sildot karstos dzērienus ar krustnagliņām un ēdot mandarīnus, mājoklis iegūs smaržu, bet dzīve – garšu, ko rada kopīga laika pavadīšana ar mīļajiem. Smaržīgas lietas noderēs arī svētku galda dekorēšanai – sausas apelsīnu vai mandarīnu mizas būs koši akcenti uz balti klāta galda. Un atceries, ka panašķoties drīkst ne tikai svētku vakarā! Decembrī cep cepumus un piparkūkas, izmēģini dažādas svētku receptes vai līdz perfekcijai izkop pašdarinātu konfekšu gatavošanas mākslu.

Īstā mūzika īstajai noskaņai

Kas gan būtu Ziemassvētku laiks bez tradicionālajām dziesmām vecās un jaunās skaņās! Tiesa, svētkiem tuvojoties, tas var kļūt mazliet apnicīgi. Bet nenokar degunu! Izveido savu īpašo Ziemassvētku mūzikas izlasi kādā no populārākajām mūzikas straumēšanas vietām un atklāj jaunas vai iepriekš nedzirdētas Ziemassvētku dziesmas! Mūzika, tāpat kā interjera noformējums, ir būtisks elements īstās gaisotnes radīšanai. Varbūt vēlies uzburt mazliet gotiskus svētkus un iztēloties, ka sagaidi tos senatnīgā pilī ar augstiem logiem? Bet varbūt sapņo par lustīgu svinēšanu elfu ciematā? Radi tieši tādus svētkus, kādus vēlies tu!

Apsveic draugus attālināti

Laikā, kad plašā lokā tikties nav ieteicams, bet draugus un radus apsveikt gribas, ir īstais brīdis atgriezties pie vecās, labās Ziemassvētku kartīšu nosūtīšanas. Ja tev ir ķēriens uz zīmēšanu, gleznošanu vai smalkiem papīra ornamentu izgriešanas darbiem, izgatavo kartītes pats – tās būs nenovērtējamas! Ja tādu talantu tev nav vai arī tam nepietiek laika, veikalos pieejams plašs skaistu kartīšu klāsts – atliek vien atrast īstos vārdus katram saņēmējam. Un, galu galā, mūsu digitālajam laikmetam piestāv arī digitālas kartītes. Tomēr nekas nav tik jauki kā svētkos saņemt apsveikumu pastkastītē un sarīkot mazu izstādi uz palodzes, kumodes vai pie sienas.

Darini dāvanas pats

Laikā, kad veikalu apmeklējuma iespējas daļai sabiedrības ir ierobežotas, bet iepirkšanos interneta veikalos apgrūtina ilgs piegādes laiks, ir pēdējais brīdis ķerties pie pašrocīgi gatavotu dāvanu darināšanas! Ja esi čakls rokdarbnieks, uzadi draugam mīkstu šalli, siltu džemperi vai košas zeķes. Pagatavo gardas trifeles no žāvētiem augļiem, riekstiem un medus vai sacep kraukšķīgus cepumus ar cukurgraudiņu rotājumiem. Saver skaistu rotaslietu no pērlītēm vai krāsainiem akmentiņiem. Uzšuj oriģinālu iepirkšanās somu no vecajiem džinsiem. Vāri ziepes – vislabākajā nozīmē! Pievieno tām krustnagliņu, kanēļa vai citu Ziemassvētkiem raksturīgo smaržu ēteriskās eļļas. Liec lietā izdomu un sasniedz divus lieliskus mērķus uzreiz: izgatavo skaistas dāvanas un dod otro dzīvi savu laiku nokalpojušām lietām, pārvēršot tās jaunu lietu izejvielās.



Sapos māju svētkiem

Ziemai un Ziemassvētkiem piestāv silti, pūkaini vai samtaini audumi, biezi pledi un paklāji, piesātinātas krāsas un mirdzoši akcenti. Izvēlies ziemīgu krāsu paleti – intensīvus vēsi zilus, vīnsarkanus vai karaliski violetus toņus, balto, ledus zili zaļo un caurspīdīgi pelēko. Ja tev pietrūkst sniega aiz loga – liec pie sienas ziemīgu ainavu fotogrāfijas vai gleznas. Un, protams, neaizmirsti par gaismu! Gada tumšajā laikā gaismas nevar būt par daudz. Izgrezno mājokli ar spuldzīšu virtenēm, dekoratīviem gaismekļiem vai svecēm, tikai neatstāj tās bez uzraudzības!

Stilīgi Ziemassvētku rotājumi – darināti pašu rokām

Ziemassvētku rotājumu klasika ir adventes vainags, ko var viegli pagatavot no priežu vai egļu zariem un čiekuriem, talkā ņemot līmi, krāsas un dažādus dekoratīvus elementus. Smalks darbs ir arī puzuru izgatavošana no salmiem vai niedrēm, kas prasīs pacietību un precizitāti, toties sagādās daudz prieka un patiesu lepnumu par savu veikumu. Aplīmē ar krāsainiem audumiem vai mežģīnēm neparastas formas burciņas un pudeles un iegūsti oriģinālus svečturus, kas metīs līksmas ēnas uz sienām.

Bet varbūt vēlies savus Ziemassvētkus rotāt ar ko neparastu tā, lai citiem elpa aizraujas pārsteigumā? Kāpēc gan neizgatavot tradicionālo adventes vainagu no krāšņiem, daudzkrāsainiem papīra ziediem un LED virtenes? Varbūt tradicionālās eglītes vietā šogad rotāsi stilizētu kociņu, uz sienas uzzīmētu vai uzlīmētu eglītes kontūru vai savu gumijkoku, kurš beidzot ir pelnījis eglīšu mantiņas un priecīgas gaismiņas? Bet kaltēti ziedi, augļu miziņas, lentītes, spalvas, vecu rotājumu detaļas un skaistu trauku lauskas var kļūt par lieliskiem materiāliem jaunām eglīšu mantiņām.

Maģiskiem svētkiem – maģiski rituāli

Kaut arī mūsdienās cilvēki biežāk paļaujas uz horoskopiem, nevis sentēvu laimes liešanu, Ziemassvētku zīlēšana ir maģisks rituāls, kas rada īpašu gaisotni. Tam pat nav jābūt tradicionālam – izdomā savus rituālus pats! Kad gan vēl atļauties būt nedaudz māņticīgam, ja ne Ziemassvētku laikā? Bet varbūt tas vienkārši nozīmē ticību brīnumam? Iekārto savu īpašo vēlmju piepildīšanas stūrīti: sarūpē ērtu krēslu vai spilvenus sēdēšanai, radi īpašu apgaismojumu, izrotā šo vietu ar kristāliem enerģijas plūsmas attīrīšanai un pasapņo par to, kādu vēlies savu nākamo gadu. Izveido kolāžu savu vēlmju vizualizēšanai vai izlej laimes pēc senajām tradīcijām – galvenais to darīt ar prieku un vieglumu!

Ballīte ar draugiem – katrs savās mājās, bet visi kopā

Tas, ka tikties nav ieteicams, nav šķērslis svētku ballītei! Tikai tas jādara apdomīgi un atbildīgi. Uzaicini draugus uz tikšanos "Zoom" vai kādā citā platformā, saposieties svētku tērpos, izvēlieties mūziku, kas visiem patīk, un šādi attālināti kopā pavakariņojiet vai iemalkojiet kādu svētku dzērienu. Parādi draugiem, kāda izskatās tava eglīte vai svētku noformējums, aplūko viņu veikumu, un no sirds parunājieties, jo tieši atgādinājums par kopā būšanu un dalīšanos priekā un mīlestībā ir Ziemassvētku skaistākais vēstījums.