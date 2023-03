Teicams dezinfekcijas līdzeklis un logu tīrāmais – kā mājas uzkopšanā izmantot citronu

Bez šaubām, esam pieraduši mājas uzkopšanā izmantot veikalā nopērkamus līdzekļus, kuri ir gan efektīvi, gan ērti lietojami. Taču tikpat efektīvus tīrīšanas līdzekļus varam pagatavot paši no dabīgām izejvielām, kas nav kaitīgas apkārtējai videi. Citrons ir viena no populārākajām dabas veltēm, kuru var izmantot teicamu tīrīšanas līdzekļu pagatavošanā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja mājās ir svaigs vai saldēts citrons, tad nemaz nav jāuztraucas par iztukšotajiem tīrīšanas līdzekļu iepakojumiem. Izmantojot citronu, var ātri pagatavot gan dezinfekcijas līdzekli, gan dabīgu aromatizētāju, kas novērsīs nepatīkamas smakas virtuvē. Jāņem gan vērā, ka ir arī tādi traipi, kurus nomazgāt nav spējīgs neviens līdzeklis.

Universāls tīrīšanas līdzeklis



Uzkopšanas speciāliste Leslija Reiherte dalās ar recepti, kā pagatavot efektīvu tīrīšanas līdzekli, kas noderēs dažādu virsmu tīrīšanai. Jāsajauc aptuveni 120 mililitrus (ml) citrona sulas ar 230 ml baltā etiķa, klāt jāpievieno 100 ml degvīna un astoņus pilienus ēteriskās citronzāles eļļas, lai smarža būtu patīkamāka. Kārtīgi samaisot visas sastāvdaļas, tikko pagatavotais tīrīšanas līdzeklis jāielej pudelē ar izsmidzināmu uzgali, kas ļaus ērti to izmantot.

Stiklu tīrīšanas līdzeklis



No citrona var pagatavot arī stiklu tīrīšanai paredzētu līdzekli. Tam vajag vien divas sastāvdaļas: destilētu ūdeni un tikko izspiestu citrona sulu. Var pievienot arī nedaudz sodas ūdeni. Tāpat kā universālo līdzekli, arī šo jāsamaisa un jāielej pudelē ar izsmidzināmu uzgali.

Dezinfekcijas līdzeklis



Sajaucot nedaudz ūdens ar citrona sulu, var iegūt efektīvu līdzekli, ar ko notīrīt mikrobus no durvju rokturiem, telefona, televīzijas vadības pults un citām virsmām, kurām regulāri ikdienā pieskaramies, padarot tās par mikrobu midzeņiem.

Tīrīšanas skrubis



Vajag tikai sāli un svaigi spiestu citrona sulu, lai pagatavotu abrazīvu skrubi, ko var izmantot rūsas noņemšanai, piedegušu katlu, pannu un griešanas dēlīšu mazgāšanai, kā arī cīņai ar apģērbu traipiem. Starp citu, lai noņemtu traipus no apģērbiem, var izmantot arī tīru citrona sulu, kura spēj absorbēt nelielus traipus.

Ādas mēbeļu pulēšanas



Savukārt sajaucot citrona sulu ar pavisam nelielu daudzumu olīveļļas, var pagatavot ādas mēbeļu pulēšanas līdzekli bez ķīmiskām vielām. Līdzeklis padarīs mēbeles spīdīgas un paslēps nelielus skrāpējumus. Pulējot mēbeles, jāizmanto mīksta lupatiņa, kā arī jāņem vērā, ka nevajag izmantot pārlieku daudz tīrīšanas līdzekļa, jo mēbeles var kļūt taukainas.

Mikroviļņu krāsns tīrīšana



Mikroviļņu krāsnī jāievieto bļodiņa ar verdošu citrona sulu, kurai jāļauj tur vārīties un tvaikot. Citrona sulas tvaiki mīkstinās pie plīts sienām pielipušos netīrumus, kurus pēc tam varēs viegli noņemt ar mazgājamo lupatiņu.

Asmeņu tīrīšana



Vienkārši ieberiet saldētas citrona mizas blenderī vai kafijas dzirnaviņās, ieslēdziet ierīci un ļaujiet asmeņiem griezties. Kamēr asmeņi smalcinās citronus, tikmēr citronu sula tīrīs asmeņus.

Gaisa atsvaidzinātājs



Ja virtuvē no nemitīgas gatavošanas gaiss ir kļuvis netīkams, tad to var mēģināt izskaust ar citroniem. Apmēram stundu uz lēnas uguns jāvāra sagriezti citroni ar ūdeni, kam var pievienot arī nedaudz ēterisko eļļu, kas gaisu padarīs vēl patīkamāku. Šeit gan jāpiebilst, ka nevajag pārlieku aizrauties ar vārīšanu, jo var panākt pretēju efektu.

Cīņa pret skudrām



Šķiet, ka viens no populārākajiem veidiem, kā cīnīties ar skudrām, ir citronu izmantošana. Citronu sulas un miziņas smarža atbaida skudras, tamdēļ vietu, pa kurām tās nāk mājās, jāapstrādā ar citronu sulu, kā arī turpat jānovieto citronu miziņas.

Rakstam tika izmantota informācija no "Better Homes and Gardens".