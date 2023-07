Tomātu un gurķu kaimiņienes – samtenes. Kāds no tām labums siltumnīcā

Samtenes, ko puķu dobē sējam košumam, ir ne viens skaistas un viegli audzējamas, bet arī ļoti noderīgas citiem kultūraugiem. Kāpēc gan to skaistumu un labās īpašības neizmantot arī siltumnīcā?

Pirmkārt, samtenes atbaida daudzus kaitēkļus, kā arī siltumnīcas augsnē esošās nematodes. Novērots, ka to aromāts ne visai patīk arī zemesvēžiem, tādēļ vērts sastādīt samtenes starp siltumnīcā augošajiem dārzeņiem. Tomēr svarīgi neaizmirst, ka katram augam nepieciešama "sava telpa", tādēļ nevajag aiztrauties un sastādīt tās pārāk tuvu, citādāk augi konkurēs par vietu, barības vielām un arī gaismu.

Viens no mīnusiem – ar samtenēm labprāt mielojas gliemeži, tādēļ jāgatavojas, ka siltumnīcas apkārtnē varētu gadīties pa kādam gliemim. Tāpat samtenes pievilina dārzā derīgos kukaiņus, piemēram, mārītes, kuras var iznīcināt dažādus kaitēkļus, piemēram, laputis. Efektīvi lapušu iznīcinātāji ir arī mārīšu kāpuri, tādēļ – jo vairāk apkārt mārītes, jo labāk. Tāpat jāņem vērā, ka samtenes slimo ar miltrasu.

Skaistie ziedi ir arī labs nektāraugs, tādēļ pievilina apputeksnētājus, kas lieti noder, lai labāk apputeksnētos siltumnīcā augošie augi.

Bet, kad dārza sezona noslēgusies, tās var izmantot kā zaļmēslojumu – vispirms tās sasmalcini un tad iestrādā augsnē.

Samteņu audzēšana nav sarežģīts uzdevums, turklāt tās ir izteiktas ilgziedētājas – ziedus raisa no jūnija līdz pat pirmajām rudens salnām. Svarīgi vien ievērot dažus priekšnoteikumus: sēklas nesēj dziļi, vien 0,5 centimetru dziļumā. Samtenes dīgst siltumā, kad gaisa temperatūra sasniegusi aptuveni +16 līdz +18 grādus pēc Celsija. Ierādi tām vietu saulē vai pusēnā. Samtenēm būt tomātu un citu siltumnīcas augu tuvumā labpatiks, jo tas nozīmē, ka arī tās tiks regulāri padzirdītas.

Lai nodrošinātu bagātīgu samteņu ziedēšanu, regulāri nogriez noziedējušos ziediņus.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Dārza ABC", Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapas, "Gardening Know How".