Vieta, kur aizmirst mērenību: 2023. gada aktualitātes balkonu modē

Kā izbaudīt saulainus rītus un rāmas novakares pilsētā? Ja nevēlies doties tālu prom no mājām, vienīgais risinājums ir balkons, terase vai lodžija. Tāpat kā interjera dizainā, savas modes tendences ir arī ārtelpu iekārtošanā. Balkonu sezona sāksies jau pavisam drīz, tāpēc "Bonava Latvija" eksperti apkopojuši dažas idejas, no kurām iedvesmoties šajā pavasarī.

Šogad aktuālas ir galējības – atturīgs minimālisms vai košs maksimālisms. Ja gribi būt stilīga balkona saimnieks, šogad nedrīksti atļauties nekādu mērenību! Vai nu tīrs minimālisms, vai piesātināts maksimālisms. Ja esi principa "mazāk ir vairāk" piekritējs, rūpējies, lai uz tava balkona nebūtu nekā lieka – skats, kas paveras pāri tā margām, būs galvenais akcents. Neitrāli toņi, pāris vienkāršu mēbeļu un varbūt viens īpašs aksesuārs, kur skatienam aizķerties – tas ir viss, kas tev vajadzīgs.

Foto: Shutterstock

Toties, ja vēlies "spēlēt uz visu banku", meties krāsās un košumā! Galvenais ir izvēlēties tradicionālu stilu, kas šogad balkonu modē ir neaizstājams. Vienalga, kas tevi iedvesmo – latviešu, indiešu, ķīniešu vai spāņu etnogrāfiskie raksti, ornamenti un krāsas, liec tos lietā. Spilveni, paklāji, pufi un pledi, svečturi un lukturi, lampiņu virtenes, gleznas pie balkona sienām, skulptūras, vēja zvani, šūpuļtīkli un pat aizkari – šogad nekas nebūs lieks!

Foto: Shutterstock

Tev ir mazs balkons? Nav iemesla skumt! Galvenais to iekārtot ar viegli pārnēsājamām mēbelēm un puķupodiem, lai nepieciešamības gadījumā varētu telpu ātri atbrīvot vai pārkārtot.

Ja vēlies pasargāt sevi no ziņkārīgiem skatieniem, tad ar šiku. Vispār balkona norobežošana no ārpasaules ir āķīgs jautājums, taču ļoti svarīgs tiem, kam ir caurspīdīgas vai kā citādi caurredzamas balkona margas. No vienas puses, mums visiem gribas patverties savā privātajā telpā, no otras – mēs arī visi labi zinām, cik haotiski izskatās daudzdzīvokļu ēkas, kur katru balkonu rotā cita materiāla aizslietnis. Varbūt šis var būt lielisks saliedēšanās pasākums ar kaimiņiem – vienoties par kopēju stilu? Ja tomēr nē, izvēlies risinājumu, kas vienlīdz labi izskatās gan no tava balkona, gan no ielas vai pagalma. Piemēram, šogad tik aktuālo aizslietni ar abpusēju apdruku. Ja viss, kā tev pietrūkst uz tava balkona, ir skats uz Toskānas pakalniem zelta stundā, šī ir tava iespēja šo nepilnību novērst.

Vienmēr modē augi, un tie ir viena no balkonu modes klasiskajām vērtībām. Runājot līdzībās un iztēlojoties kapsulas garderobi, augi ir tava balkona mazā, melnā vakarkleitiņa, kas piešķir visam pasākumam eleganci un stilu. Lai cik zaļa būtu ainava aiz balkona margām, nekas tā nerotā ārtelpu kā augi. Turklāt nav gandrīz nekā tāda, ko nevarētu audzēt puķupodā vai puķu kastē, jāizvēlas tikai augi, kas labi panes konkrēto desbespusi. Piemēram, apelsīns vai citronkociņš jutīsies laimīgs dāsnos rīta un pēcpusdienas saules staros. Savukārt uz ziemeļiem un rietumiem labāk novietot augus, kas labprāt panes daļēju vai pilnīgu ēnu.

Foto: Shutterstock

Uz balkona var audzēt teju visu – no zaļumiem brokastu sviestmaizēm un vakariņu salātiem līdz eksotiskiem augiem, kas dāvās īsto raksturu tavam balkonam. Gribi justies kā skarbā tuksneša rančo? Audzē kaktusus! Gribi, lai Līgo nakts nekad nebeigtos? Iesēj pļavas ziedu maisījumu un aicini ciemos taureņus un bites!

Vienlaikus "Bonava Latvija" eksperti atgādina – balkons ir tava dzīvokļa turpinājums, taču turpat blakus ir arī citi balkonu saimnieki ar savu izpratni par netraucētu atpūtu. Tāpēc cieni kaimiņus un rūpējies, lai tavs dizains priecē ne tikai tevi.