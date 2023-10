Vietas virtuvē, kuras bieži vien aizmirstam notīrīt

Virtuvē gana bieži valda neliels haoss – netīru trauku kaudzīte izlietnē, notraipīta virsma un grīda ir ikdiena, kas regulāri tiek sakopta. Varētu šķist, ka virtuve ir viena no tīrākajām vietām visā mājoklī, jo tieši tajā notiek visbiežākie uzkopšanas darbi, taču patiesībā ir gana daudz vietas, kuras ikdienas uzkopšanā aizmirstam notīrīt.

Viena no šādām vietām ir virtuves iekārtu vadības paneļi un rokturi. Tiem ikdienā pieskaramies gan ar tīrām, gan netīrām rokām. Īpaši jāuzmanās, ja ēdienreizē gatavojam neapstrādātu pārtiku un pēc tam ar kārtīgi nenomazgātām rokām pieskaramies virsmām, raksta "The Spruce". Lai izvairītos no dažādu baktēriju uzkrāšanās, vadības paneļi, rokturi (arī atvilktņu un virtuves skapīšu rokturi) ir vismaz reizi nedēļā jānotīra ar kādu mājas uzkopšanas dezinfekcijas līdzekli. Virtuves elektroierīces svarīgi sakopt arī no iekšpuses, īpaši ledusskapi, kurā tiek uzglabāta neapstrādāta gaļa un nemazgāti augļi un dārzeņi.

Lai ledusskapis efektīvi dzesētu gaisu un nepatērētu pārāk daudz elektrības, vismaz reizi ceturksnī vēlams notīrīt putekļus no ledusskapja aizmugurējām restēm.

Lai gan varētu šķist, ka trauku mazgāšanas laikā uzkopta tiek arī izlietne, to vismaz reizi dienā vajadzētu arī dezinficēt, kā arī iztīrīt spraugas vietās, kur izlietne savienojas ar izlietni un nomazgāt jaucējkrānu. Lieta, kurai gana bieži pieskaramies, taču teju nekad nenotīrām, ir piparu un sāls dzirnaviņas – arī tās laiku pa laikam būtu vērts notīrīt ar virtuves dezinfekcijas līdzekli.

Taču visnetīrākie visā virtuvē ir tieši trauku mazgāšanas sūklīši un virtuves dvieļi. Lai izvairītos, ka tie kļūst par baktēriju perēkli, pēc katras lietošanas reizes vēlams tos izmazgāt karstā ūdenī, bet pēc tam izžāvēt, jo silta un mitra vide ir tieši tas, kas patīk baktērijām. Izlietnes un dārzeņu tīrīšanas birstes var ievietot arī trauku mazgājamā mašīnā.

Virtuves dēlīšus pēc gatavošanas vēlams ne tikai vienkārši nomazgāt ar ziepjūdeni, bet arī kārtīgi noskalot zem karsta ūdens, bet pēc tam tos noslaucīt, jo baktērijām patīk silta, mitra vide. Pārtikas griešanai būtu vēlams sagādāt vismaz divus virtuves dēlīšus – vienu, kas paredzēts augļiem un dārzeņiem, bet otru – gaļai.

Lai arī virtuves lete ir vieta, kura tiek tīrīta regulāri, jāņem vērā, ka uz tās novietojam ne tikai pārtiku, bet arī dažādus sadzīves priekšmetus, piemēram, maku, atslēgas, iepirkumu maisiņus, kas nozīmē, ka dažādi mikrobi un netīrumi mājās tiek atvesti arī no sabiedriskā transporta, veikala utt. Virtuves letes nevajadzētu mazgāt ar trauku mazgājamajiem sūklīšiem, jo tajos tāpat uzkrājas dažādas baktērijas, norādīts portālā "Delish".