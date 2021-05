Energoefektīva mājsaimniecība – sadzīves tehnika, kas ļauj ietaupīt resursus

Iegādājoties jaunas elektroiekārtas, pastiprināta uzmanība jāpievērš arī energomarķējumam. Marķējums sniedz patērētājiem uzskatāmu un saprotamu informāciju par produktu un ar to saistīto resursu patēriņu. Ja iekārtas efektivitātes klase ir augstāka, tas nozīmē, ka tā savā darbības laikā atstās mazāku ietekmi uz vidi, kā arī ļaus ietaupīt mājsaimniecības ikdienas tēriņus. Piemēram, energomarķējums palīdz labāk saprast, kāds būs ierīces vidējais elektrības vai ūdens patēriņš, trokšņa līmenis, kā arī veiktspēja.

Jau šobrīd lielākā daļa elektroierīču pēc iepriekšējās skalas atbilst A+, A++ vai A+++ klases novērtējumam. Taču mainoties marķējumam, līdz šim energoefektīvākās iekārtas, kas saņēma augstāko novērtējumu, tiks ierindotas A - D klases kategorijā. Līdz ar to A klase tiek piemērota tikai inovatīvākajiem un energoefektīvākajiem ražojumiem.

"Pavisam nesen atklāju, ka iekārta, kuru uzskatīju par energoefektīvu, tāda nebūt nav. Tāpēc kā minimums ikvienam ieteiktu izpētīt energomarķējumā ietverto informāciju. Pati pirms iekārtu iegādes turpmāk noteikti konsultēšos arī ar ražotāju – balstoties uz manām vajadzībām un vēlmēm, ražotājs būs tieši tas, kurš sniegs detalizētu un padziļinātu informāciju par produktu, tā funkcijām un ar to saistīto resursu patēriņu," uzsver kulinārijas eksperte un pavārgrāmatu autore Signe Meirāne.

Izgatavojot iekārtas, ražotāji apvieno dažādas tehnoloģiskās inovācijas, lai nodrošinātu efektīvu iekārtu darbību, vienlaikus samazinot ar to saistīto resursu patēriņu. "Samsung" iesaka – divas mājsaimniecības iekārtas, kuru energoefektivitāte ļaus samazināt ikdienas tēriņus:

1. Ledusskapis, kas ļauj uzglabāt vairāk

"SpaceMax"TM tehnoloģija, kas ietverta "Samsung" ražotajos ledusskapjos, maksimāli paplašina ietilpību, vienlaikus nodrošinot augstas efektivitātes izolāciju. Ledusskapja ārējās dimensijas tiek saglabātas standarta izmērā un tā sienas ir daudz plānākas, ļaujot uzglabāt vairāk. Piemēram, ledusskapis ar 385 litru ietilpību ir 600 mm dziļš. Tehnoloģiskā risinājuma dēļ šāda tipa ledusskapjos var uzglabāt par 100 l vairāk nekā standarta modeļos.

Papildus "SpaceMax"TM tehnoloģijai, Samsung ledusskapjos pieejamas vēl citas funkcijas, kas ļaus uzglabāt produktus ilgāk, nodrošinās klusu iekārtas darbību un patērēs mazāk elektrību. "No Frost" tehnoloģija samazinās dzesēšanas sistēmas noslodzi, palielinās tās kalpošanas laiku un novērsīs ar ledusskapja atkausēšanu saistītos enerģijas zudumus. Pateicoties vienmērīgajai dzesēšanai un uzlabotajai gaisa cirkulācijai, neveidosies apsarmojums un apledojums. Tādējādi produkti, kas ātri bojājas, būs ilgāk svaigi. Metal Cooling plāksne aizmugurējā sienā palīdzēs uzturēt optimālu iekšējo temperatūru.Pat ja bieži tiks atvērtas un aizvērtas ledusskapja durvis, aukstuma līmenis ledusskapī būs atbilstošs – gaisa zudums šajā gadījumā būs mazs un zaudētais siltums tiks atgūts īsā laikā. Savukārt "Twin Cooling Plus"TM tehnoloģija ļaus pārtiku saglabāt mitrāku un svaigāku divas reizes ilgāk. Ledusskapī tiks uzturēta optimāla temperatūra un mitruma līmenis, pateicoties neatkarīgai dzesēšanai. Funkcija palīdz saglabāt pārtikas svaigumu un tās garšu, novēršot nepatīkamu aromātu veidošanos un sajaukšanos.

Izvēloties ledusskapi, uzmanība jāpievērš kompresora kvalitātei un kopējam siltumnīcefekta gāzu daudzumam, kas tiek radīts tā darbības laikā. Ja ledusskapim ir digitālais invertoru kompresors, tas patērēs par aptuveni 30% mazāk enerģijas nekā viena ātruma asinhrono motoru kompresori. Līdz ar to ievērojami samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Universāls padoms, kas palīdzēs samazināt gan enerģijas patēriņu, gan elektrības rēķinus jau tagad – ledusskapī produktus izvieto tā, lai būtu pietiekama atstarpe no visām pusēm gaisa cirkulācijai.

2. Veļas mazgājamā mašīna, kas samazina mazgāšanas laiku līdz pat 50 %

Vienas no mājsaimniecībā visaktīvāk nodarbinātajām ierīcēm, kas patērē ne tikai nozīmīgus elektrības un ūdens resursus, bet atstāj arī ievērojamu ietekmi uz apkārtējo vidi, ir veļas mazgājamās mašīnas. Vidējais vienas veļas mazgājamās mašīnas tilpums ir 8 kg. A energoefektivitātes klases veļas mašīnas uz 100 mazgāšanas cikliem patērēs aptuveni 47 kWh, kas finansiālā izteiksmē būs 8-10 EUR (atkarībā no mājsaimniecības elektroenerģijas tarifa). Savukārt, vienā mazgāšanas ciklā patērētais ūdens patēriņš būs 47 litri. 50 % no Samsung ražotajām veļas mazgājamajām mašīnām atbilst augstākajai energoefektivitātes klasei.

"Samsung" veļas mazgājamās mašīnas ar "QuickDrive"TM tehnoloģiju samazina mazgāšanas laiku līdz pat 50 %. Tāpat par 20 % tiks samazināts enerģijas patēriņš, ļaujot drēbes izmazgāt ātri, kvalitatīvi un saudzīgi. Jaudīga tīrīšana pat pie zemām temperatūrām iespējama ar "Eco Bubble"TM tehnoloģiju, kas mazgāšanas līdzekli pārvērš burbuļos, veicinot iekļūšanu audumā un atvieglojot netīrumu likvidēšanu, vienlaikus aizsargājot tā krāsu, faktūru un taupot enerģiju. "Super Speed" režīmā veļa izmazgāsies tikai 39 minūtēs – "QuickDrive" TM tehnoloģija ļaus ietaupīt laiku, savukārt "Eco Bubble"TM režīms jaudīgi iztīrīs drēbes. Pateicoties tādām funkcijām kā "Speed Spray" un "Swirl + Pattern", kā arī paātrinātam izgriešanas ātrumam, arī skalošanas laiks ir samazināts. Atceries, ka veļu mazgājot 30 grādu režīmā nevis 60 grādu, par 60% samazināsi elektrības patēriņu.