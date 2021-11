Kā pasargāt sevi un bērnus no elpceļu saslimšanām, kāda loma ir gaisa kvalitātei

Vai atminies laikus, kad vecmāmiņa mitru lupatu lika pie loga vai bļodas pildītas ar ūdeni novietoja dažādos istabas nostūros, lai uzlabotu gaisa kvalitāti telpās? Šodien no veikalu plauktiem tiek izķerti visdažādākie gaisa mitrinātāji, difuzori, aromatizētāji un attīrītāji, taču kā ir patiesībā, vai tiešām tie spēj cīnīties ar vīrusiem, un alergēniem pat uzveikt Covid19? Uz šiem jautājumiem atbildes mums palīdzēs rast pediatrijas rezidente Polīna Popeiko.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vai tikai šajā laikā mums būtu pastiprināti jāuztraucas par gaisa kvalitāti telpās?

"Protams nē, par gaisa kvalitāti ir jārūpējas neatkarīgi no gadalaika vai apstākļiem kādos dzīvojam. Tomēr, ja runājam par šī brīža situāciju, ziemas periodā telpas mēs vēdinām retāk, sevišķi no tā bailīgi ir mazu bērnu vecāki un seniori, jo bailes no caurvēja un tā iespējamajām sekām. Tomēr, jāpatur prātā, ka gaisam ir nepieciešama cirkulācija un atjaunošanās, lai tieši otrādi mēs būtu veseli".

Tātad mums ir jāpiedomā pie tā, lai gaiss nemitīgi atjaunotos, bet kā mēs varam noskaidrot, kāds ir nelabvēlīgs gaiss un kā varam uzraudzīt tā kvalitāti?

"Lai noteiktu precīzu gaisa kvalitāti telpā, varam izmantot dažādus profesionālus sensorus, testus, kā arī aicināt nozares ekspertus noteikt gaisa kvalitāti."

Philips sniedz iespēju lejupielādēt lietotni Clean Home+ un ikdienu kontrolēt gaisa kvalitāti savās mājās. Lietotnē var uzraudzīt gaisa kvalitāti telpās un iegūt rezultātus no pievienotajiem Philips gaisa attīrītājiem un mitrinātājiem, sekot līdzi kvalitātei, kā arī saņemt ieteikumus, kā uzlabot gaisa kvalitāti, lai samazinātu piesārņojuma un alergēnu iedarbību.

Tomēr ja cilvēks vēl nav paguvis tikt pie sev vēlamās ierīces, kā vēl varam noteikt gaisa kvalitāti?

"Noteikti vēršam uzmanību sev, jo mēs katrs esam labākais sensors. Mēs varam sajust, piemēram, pelējuma smaku, kas jau būtu sarkanais karogs tam, ka ir jārīkojas, arī novērojot savu un bērnu veselību, sevišķi mainoties gaisam telpā gada laika maiņai, sākoties apkures sezonai un ikdienas paradumu maiņai, ko ietekmē sezonalitāte.

Par nelabvēlīgu gaisu telpā noteikti var saukt arī pārāk vēsu vai pārāk karstu gaisu, kā arī nepietiekami mitru vai pārāk mitru, arī alergēni - tabakdūmi, mājdzīvnieku spalvas, putekļi, iepriekš minētais pelējums pasliktina gaisa kvalitāti telpā."

Kādas pazīmes varam novērot, kādas gaisa kvalitāte telpā var atstāt uz mūsu veselību?

"Kā pirmo minēšu - alerģijas. Arvien vairāk novērojam, ka cilvēki paliek alerģiskāki un pētījumi pierāda, ka pastāvīga pakļautība alergēniem veicina bronhiālās astmas attīstību un sarežģītāku tās kontroli. Ja bērns vai pieaugušais ir nepārtrauktā saskarē ar alergēniem, tas atstāj būtiskas sekas uz bērna attīstību un veselību, arī pieaugušo. Pirmā pazīme, ko varam novērot uz savas ādas atrodoties nekvalitatīvā gaisa telpā ir, ka mūsu elpceļu gļotādas paliek jūtīgas, notiek mikro-bojājumi, kas ir cēlonis un mēs paliekam uzņēmīgāki pret dažādām bakteriālām un virālām infekcijām. Biežākās sūdzības, ko varam novērot ir elpceļu saslimšanas - kņudoņa kaklā, klepus, alerģijas simptomi, acu niezēšana, iesnas, sausāka deguna gļotāda, bieža šķaudīšana, šie visi simptomi var liecināt, ka telpā, kurā pavadāt laiku ar gaisa kvalitāti kaut kas nav īsti kā vajadzētu. Šādi novērojumi īpaši ir izteikti ziemas periodā un sākoties apkures sezonai.

Savukārt, runājot par vīrusiem, tie ir dažādi, ir mazāki, kurus var pārnēsāt putekļu daļiņas, kas izplatās gaisā, bet ir arī smagāki, piemēram, pēc šķaudiena vai sarunas, kas nosēžas uz virsmām."

Vai gaisa attīrītāji un mitrinātāji spēj mūs pasargāt no elpceļu saslimšanām un alerģijām?

"Gaisa attīrītāji spēj attīrīt gaisu no lidojošām daļiņām, piemēram, putekļiem, putekļu ērcītēm, dzīvnieku spalvām, pelējumu un sporām, tomēr lielākoties šobrīd tik aktuālie difuzori UV lampas mūs nepasargās no vīrusiem un to izplatības un atrašanās telpā. Uzlabojot gaisa kvalitāti, mūsu elpceļu gļotādas tiek uzturētas veselīgākas, līdz ar to tās nepaliek uzņemīgākas pret saslimšanām.

Philips jaunākās paaudzes gaisa attīrītāji Dual Scan, pateicoties trīs slāņu filtrēšanas sistēmai ar NanoProtect HEPA, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru uztver 99,97 % īpaši smalku daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronus lielas, tāpēc tiek likvidēti gaisā esoši vīrusi, kaitīgais piesārņojums, PM2,5 aerosoli, jau minētie un tik izplatīti iekštelpu alergēni, piemēram, putekļu ērcītes, mājdzīvnieku blaugznas vai putekšņus, pelējuma sporas, kaitīgas gāzes un smakas. *

Taču, ko darīt ja neesam iegādājušies gaisa attīrītāju vai mitrinātāju un novērojam veselības izmaiņas?

"Ja esam novērojuši veselības izmaiņas – tekošu degunu, acu asarošanu šķaudīšanu, klepu – , būtu jāvēršas pie ārsta – alergologa. Alergologs veiks pārbaudes un precīzi noteikts uz ko tieši ir alerģija un tad jau ar ieradumu maiņu, telpu regulāru uzkopšanu un gaisa attīrīšanu, sūdzības būs iespējams mazināt."

Ko priekš bērna nozīmē atrasties ik dienu telpā, kurā ir slikts gaiss, kādas sekas tas var atstāt uz veselību?

"Viena no izplatītākajām sūdzībām, ar ko vecāki vēršas pie pediatra vai ģimenes ārsta, ir sauss klepus, sevišķi rudens un ziemas periodā. Pirmais jautājums, ko vaicājam ir - kāds mitrums ir Jūsu mājās-, jo par iemeslu klepum var būt sauss gaiss, kas izraisa kairinājumu kaklā, bērns klepo gan naktī, gan dienā un vecāki satraucas, bet patiesībā, diezgan viegli, mitrinot gaisu, situācija tiek atrisināta. Protams, šādi veselības traucējumi ir novērojami gan bērniem, gan pieaugušiem, tomēr, sevišķi bērniem tas ir izplatītāk bērnudārzos, skolās un tie ir vairāk pakļauti elpceļu infekcijām."

Vai Jūs varētu ieteikt kādus paradumus mums katram, arī bērniem, būtu vēlams ievērot ikdienā, lai ķermenis un elpceļi būtu veseli?

"Vismaz stundu dienā ir jāuzturas pie dabas, jādodas pastaigās un jābūt fiziski aktīviem, taču saviem pacientiem vienmēr piesaku doties kopā ar ģimeni, ne bērnus dzīt vienus. Ik dienas ir jāveic sporta vingrinājumi, protams, jāpievērš uzmanība uzturam, jāēd vairāk dārzeņi, jāmazina cukura daudzuma uzņemšana ikdienā, jāuzņem arī pietiekoši daudz vitamīnu un minerālvielu.

Runājot par gaisa kvalitāti, noteikti ir biežāk jāvēdina telpas. Svarīgi to ir darīt pirms miega. Nevajadzētu gulēt ļoti karstā telpā, jo tas ir iemesls kāpēc kritiski var pasliktināties miega kvalitāte. Klepus gadījumā, gan bērni, gan pieaugušie var veikt vingrinājumus, kas uz izelpas palīdz atklepot krēpas un ātrāk atveseļoties, ja nu tomēr ir gadījies saaukstēties. Protams, ir regulāri jāuzkopj telpas, it īpaši ja mājās ir spalvains mīlulis, un es ieteiktu izmantot gaisa attīrītāju un mitrinātāju, lai gaisa kvalitāte būtu nepārtaukti kontrolēta un uzturētu veselībai labvēlīgo mitrumu."

Paldies speciālistei P.Popeiko par sniegto interviju. Lai arī turpmāk mājas būtu vieta, kur jūtamies droši, pasargāti un veseli. Ienāc un aplūko Philips gaisa attīrīšanas un mitrināšanas risinājumus, kas būs piemērotākā izvēle gaisa kvalitātes uzturēšanai - https://www.philips.lv/c-m-ho/ gaisa-attiritajs-un-gaisa- mitrinatajs/gaisa-attiritajs

* No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testēts iUTA saskaņā ar DIN71460-1

* Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla 1 caurlaidības efektivitāti pie 5,33 cm/s gaisa plūsmas.