Samaziniet ietekmi uz vidi, izvēloties ilgtspējīgus būvmateriālus

Videi draudzīga izvēle no tendences šobrīd jau ir kļuvusi par dzīvesveidu. Aizvien vairāk savā ikdienā apzināmies, kā mēs ar savu izvēli ietekmējam apkārtējo vidi. Arī būvējot māju vai veicot jumta nomaiņu, ir iespēja izvēlēties videi draudzīgākos un ilgtspējīgākos būvmateriālus, tādējādi samazinot ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Šādu risinājumu popularitāte pieaug gan profesionālu būvniecības uzņēmumu, gan mājsaimniecību vidū. Izvēloties būvmateriālus, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta tam, lai materiāli spētu izturēt laika zobu.

"Ruukki Construction" ir 60 gadu pieredze kvalitatīvu tērauda jumtu un hermētisku sienu risinājumu ražošanā ilgtspējīgu ēku būvniecībā un ir nolēmis būt pirmais uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā nefosilā tērauda celtniecības materiālus, kas izgatavoti no SSAB tērauda. "Ruukki" ir apņēmies attīstīt produktu piedāvājumu, lai palīdzētu saviem klientiem samazināt radītos oglekļa dioksīda izmešus. Viens no risinājumiem ir būvniecības procesa izvērtēšana kopumā, samazinot radīto ietekmi uz vidi ikkatrā ķēdes posmā. Ieguvēji ir visi – no gala klienta līdz pat sabiedrībai kopumā. "Ruukki" tērauda bāzes būvizstrādājumi ir viegli un ilgtspējīgi, pateicoties augstākās kvalitātes tēraudam un augstākās kvalitātes pārklājumiem, ar garantiju līdz 50 gadiem. Turklāt tērauds ir visvairāk pārstrādājamais materiāls pasaulē (gandrīz līdz 100%) un ilgtspējīgākais no trīs populārākajiem jumtu segumu veidiem, tādējādi samazinās vajadzība pēc jauniem materiāliem, kuru papildu ražošana varētu izraisīt vairāk oglekļa izmešus.

Ceļā uz oglekļa neitrāliem izmešiem

Uzņēmums "Ruukki" šobrīd īsteno izmēģinājuma projektu, lai pārbaudītu pirmās SSAB nefosilā tērauda partijas, bet liela mēroga produktu ražošanu plānots uzsākt 2026. gadā.

"Mēs esam izvirzījuši augstus mērķus," atzīst uzņēmuma "Ruukki" Jumta segumu nodaļas vecākais viceprezidents Jouni Metsemeki (Jouni Metsämäki). "Mēs apgūstam gan būvniecības praksi, gan tās sociālo nozīmi. Izmēģinājuma projektam mēs meklējam tādus partnerus, kuru mērķi attiecībā uz vides jautājumiem un ilgtspējību saskan ar mūsu mērķiem. Mūsu neatlaidīgo pilnveides darbu mērķis ir panākt ātru nefosilā tērauda celtniecības izstrādājumu piegādi un nepārtraukti uzlabot ēku energoefektivitāti, piedāvājot izcili hermētiskus produktus."

Tērauds – ilgtspējīgākais no trīs populārākajiem jumta materiāliem

Pēc Pasaules Tērauda asociācijas (WSA) veiktā pētījuma tika secināts, ka tieši augstas kvalitātes tērauda jumtiem, kas paredz ilgu kalpošanas laiku, bija viszemākā vispārējā ietekme uz apkārtējo vidi - līdz 60% mazāka nekā citiem jumtu veidiem. Pētījuma laikā tika veikta trīs materiālu – tērauda, bitumena un betona dakstiņu – salīdzinājums, izmantojot dzīves cikla analīzi. Tika konstatēts, ka tērauda jumts ir visnoturīgākais materiāls un videi draudzīgāks, galvenokārt pateicoties pārstrādes priekšrocībām. Tie var tikt izmantoti atkārtoti un ir gandrīz 100% pārstrādājami to dzīves cikla beigās. Turklāt salīdzinot ar konkurējošiem materiāliem, tērauda jumta segumam ir nepieciešama neliela apkope un tas ir vieglāks, kas nozīmē zemākas transporta izmaksas.

Ilgtspējīgas darbības rada ietekmi

"Ruukki Construction" ir nolēmis līdz 2026. gadam samazināt ar savu darbību radīto oglekļa emisiju daudzumu par 25%. To plānots darīt, pārliecinoties, ka ražotnes, tostarp to iekārtas un aprīkojums, ir energoefektīvas un ka enerģija tiek iegūta no videi nekaitīgiem avotiem. Fizisko atkritumu daudzums tiks samazināts jau ražošanas laikā, savukārt produktu iepakošanai tiks izmantoti ilgtspējīgāki materiāli. Loģistika tiks optimizēta tā, lai Ruukki būtu tuvāk klientam un produkti tiktu izgatavoti un piegādāti tieši tad, kad tie nepieciešami ražošanas procesā. Pāreja uz oglekļa neitrālu būvniecību būs ilga un notiks daudzos posmos.

Saviem klientiem "Ruukki" nemainīgi turpinās nodrošināt augstākās kvalitātes pakalpojumus, balstoties uz spēcīgo vērtību bāzi, kas iegūta pēdējā desmitgadē. Klientiem "Ruukki" zīmols saistās ar kvalitāti, uzticamību, operativitāti un vieglumu.

