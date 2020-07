Terase savām rokām – 10 lietas, ko likt aiz auss

Kas gan varētu būt jaukāks par saulrieta vērošanu pēc dienas darbiem no savas terases. Šai zonai piemīt īpašs šarms – it kā ārā, zem klajas debess, tomēr ar plašāku ērtību klāstu un patīkamu, tīru segumu. Kas jāņem vērā, ja vēlaties uzbūvēt vai atjaunot terasi? Kādi ir pieejamie materiāli un ko ir reāli paveikt saviem spēkiem? Par to visu – šajā rakstā!

Kādu motorzāģi izvēlēties veiksmīgam darbam?

Ikviens darbs var būt gan pavisam vienkāršs, gan arī ļoti sarežģīts – viss atkarīgs no tā, cik prasmīgi izvēlēti rīki konkrētā darba veikšanai. Lai uzbūvētu terasi saviem spēkiem, labākais palīgs būs motorzāģis. Tas, cik jaudīgs motorzāģis būs nepieciešams, zināmā mērā atkarīgs no darbu apjoma – vai tiek būvēta nopietna izmēra terase ar, piemēram, jumta balstiem, vai arī tikai neliels lievenītis. Jo lielāks veicamo darbu apjoms, jo jaudīgāks zāģis būs nepieciešams.

Ērtākai izvēlei Husqvarna motorzāģi ir iedalīti lielākās grupās, lai vienkāršāk būtu atrast tieši savām vajadzībām un plāniem piemērotāko motorzāģi. Daži apsvērumi, kādu "Husqvarna" motorzāģi izvēlēties:

Amatieru motorzāģi – ja tas ir pirmais motorzāģis, tad šī ir tā grupa, ar kuru būtu ieteicams sākt. Šie motorzāģi ir kompakti, parocīgi, viegli vadāmi. Tieši tas, kas nepieciešams piemājas darbiem. Pieejami arī modeļi ar akumulatoru.

Daudzpusīgi motorzāģi – šie motorzāģi ir jaudīgāki, tos novērtēs lietotāji, kam jau ir pieredze. Tāpat šīs grupas ierīces būs piemērotas ilgākiem un apjomīgākiem darbiem. Pieejami arī modeļi ar akumulatoriem un modeļi, kas darbināmi ar elektrību, tiesa – šiem motorzāģiem vads ierobežo darbības diapazonu. Terasei lieliski piemērots arī šāds variants.

Profesionāli motorzāģi – šo zāģu kategoriju parasti izvēlas mežistrādes uzņēmumi, kam ir svarīgi, lai zāģi kalpotu maksimāli ilgi, nezaudējot jaudu un darbspēju.

Arboristu motorzāģi – īpaša grupa, kas paredzēta darbam augstumā, zaru apzāģēšanai un vainagu veidošanai. Arī terases uzbūvēšanai ar šādu motorzāģi pietiks, jo sliedes garums un jauda lieliski der arī dēļu sagarināšanai.

Visās grupās motorzāģi atšķiras pēc vairākiem būtiskiem parametriem:

svars;

ieteicamais sliedes garums;

dzinēja tips;

jauda.

Lai veiksmīgi uzbūvētu nelielu terasi, pietiks pat ar mazāko un vieglāko "Husqvarna zāģi", jo pat vienkāršākie amatieru modeļi ir gana jaudīgi. Savukārt ja vēlaties nākotnē būtiskāk pievērsties darbiem ar koku, ieteicams izvēlēties kaut ko no jaudīgāku motorzāģu klāsta.

Foto: Husqvarna.com

Materiāla izvēle

Terases dēļi ir īpaši fakturēti dēļi, kas paredzēti tieši šim nolūkam. Nekādu citu veidu dēļus nevajadzētu pat apsvērt. Speciālie terases dēļi ir labākā izvēle dažādu apsvērumu dēļ:

Rievotā faktūra palīdz novadīt ūdeni no virsmas.

Rievotā faktūra mazina slīdamību un attiecīgi pārvietoties ir droši arī lietus laikā.

Dēļu biezums ir paredzēts garam darba mūžam, tie ir biezāki nekā citu veidu dēļi.

Pilnībā gatavi terases dēļi ir impregnēti ar līdzekļiem, kas novērš bojāšanos mitruma ietekmē.

Speciālie terases dēļi vizuāli izskatās ļoti labi un ekskluzīvi.

Šie dēļi ir kaltēti pareizā režīmā.

Kaut arī pats nosaukums "terases dēļi" paredz, ka tie ir koka dēļi, patiesībā izvēles iespējas ir plašākas. Terašu klājumam var izmantot gan dažādu veidu koka dēļus, gan arī kompozītmateriāla dēļus, kas vizuāli izskatās gandrīz kā dēļi, taču ir veidoti no sintētiskiem materiāliem apvienojumā ar koksnes masu – WPC. Kompozītmateriāla dēļus nedrīkst zāģēt ar motorzāģi. Ja projektam neder standarta garums, tad iespējams pasūtīt jau gatavus vajadzīgā garuma dēļus.

Kā uzbūvēt terasi paša spēkiem?

Patiesībā terases būvniecība ir visai vienkāršs pasākums. Terases klājs sastāv no četriem elementiem:

Atbalsta pēda. Tās var iegādāties gatavas, kā arī var veidot saviem spēkiem, gan betonējot, gan arī iedzenot stabus. Nopērkamās atbalsta pēdas ir regulējamas, tas var atvieglot līmeņošanu. Lāgas. Pie lāgām tiek skrūvēti terases dēļi. Hidroizolācijas materiāls. Lai nodrošinātu ilgu un kvalitatīvu terases kalpošanu, stingri ieteicams uz lāgām likt hidroizolācijas materiālu. Terases dēļi. Izvēlētās koksnes un izvēlētā biezuma dēļi, kas pieskrūvēti pie lāgām. Stingri ieteicams izvēlēties nerūsējošā tērauda skrūves. Tā kā terase atrodas ārā un ir pakļauta laikapstākļu ietekmei, nerūsējošā tērauda skrūves uz labākā izvēle. Nekādā gadījumā nevajadzētu dēļu stiprināt ar naglām – sala ietekmē dēļi staigās un naglas var iznākt ārā, radot traumu risku.

Kādas koksnes terases dēļus izvēlēties?

Terases dēļus var izgatavot praktiski no jebkāda veida koksnes jebkādā vēlamajā biezumā. Populārākie veidi ir priedes un lapegles terases dēļi. Dēļus var iegādāties gan jau gatavus impregnētus, gan arī impregnēt saviem spēkiem. Ideālā gadījumā visam dēlim jābūt piesūcinātam ar impregnēšanas līdzekli, ne tikai no ārpuses. To var redzēt, pārgriežot dēli ar motorzāģi – cik tālu impregnēšanas šķidrums ir iesūcies. Ja gataviem dēļiem jāsamazina garums, bet tie nav viscaur piesūcināti, tad šādi dēļi no griezuma vietas var sākt bojāties.

Priedes terases dēļi

Priedes terases dēļiem visbiežāk ir zemāka cena, kā arī tie ir plaši pieejami pie dažādiem tirgotājiem. Cena par kubikmetru būs pat par trešo daļu zemāka nekā, piemēram, lapeglei. Taču, izvēloties priedi, jārēķinās, ka tā ir ļoti mīksta koksne, vidēji izturīga. Priedes dēļi obligāti jāimpregnē, lai aizsargātu tos no mitruma un pagarinātu kalpošanas laiku.

Lapegles terases dēļi

Lapegle ir piemērotākais materiāls terases klājam. Koksne ir stingra un izturīga, kā arī labi pacieš gan lietu, gan salu. Sibīrijā, kur dabā nav akmeņu, ēku pamati un tilti tika būvēti tieši no lapegles, jo tā mitruma ietekmē kļūst tikai cietāka.

Egles terases dēļi

Mazāk populāra izvēle, jo egles ir zarainākas, attiecīgi dēļos būs daudz zaru vietu, kas laika gaitā var izlūzt un atstāt caurumu.

Foto: Husqvarna.com

10 lietas, ko paturēt prātā, būvējot savu terasi

Ja būvē terasi no koka, tad motorzāģis būs labākais palīgs ātrai un kvalitatīvai dēļu sagarināšanai. Rūpīgi pārdomā izvēli – koks vai kompozītmateriāls. Katram ir savas priekšrocības un trūkumi. Dēļus stiprināt drīkst tikai ar nerūsējošā tērauda skrūvēm. Jo biezāki dēļi, jo ilgmūžīgāka būs terase. Saules gaismas ietekmē dabisko koka dēļu krāsa mainīsies. Gan koka, gan kompozītmateriāla dēļu ģeometrija laikapstākļu ietekmē staigās, tādēļ terases augstums jāparedz tā, lai līdz durvju apakšmalai būtu pietiekami daudz vietas arī tad, ja dēļi uzbriest. Arī kompozītmateriāla dēļi var piebriest! Terase ir jākopj, tad tā kalpos ilgi un labi izskatīsies. Kompozītmateriāla terases var mazgāt ar augstspiediena mazgātājiem. Koka terasēm svarīgi noslaucīt zemi un gružus, lai neveidojas labvēlīga vide sūnām un sēnītēm. Ja izvēlaties krāsot terasi, krāsojumu ik pēc pāris gadiem nāksies atjaunot. Impregnētus dēļus nav obligāti krāsot. Impregnēti dēļi parasti pieejami divos toņos – zaļganā un brūnā. Kompozītmateriāla terases dēļus nedrīkst zāģēt ar motorzāģi.

Terase ir brīnišķīgs ikviena pagalma elements, kas savieno iekštelpas ar āra vidi. Plašākā terasē var izvietot dārza mēbeles atpūtai un skaistas puķu kastes, mazākas terases kalpo kā jauka vieta, kur iziet basām kājām ar rīta kafiju. Kvalitatīvus terases dēļus un kompozītmateriāla dēļus piedāvā daudz ražotāju un izplatītāju, savukārt motorzāģis sekmīgākam darbam meklējams vienā zināmā vietā – pie "Husqvarna" izplatītājiem! Izpētiet piedāvājumu tīmekļvietnē un sagatavojieties darbam jau tūlīt!