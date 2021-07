Ziepniekkalnā attīstītājs apkaimē iestāda jaunus kokus

Nekustamo īpašumu attīstītājs "VPH Latvia" sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem veic jaunu koku stādīšanu Ziepniekkalna apkaimē. Kopā plānots iestādīt ap 170 koku stādus. Rudenī "VPH Latvia" jau īstenoja vērienīgu projektu jaunā SĀGA tirdzniecības centra tuvumā – iestādot vairāk nekā 600 kokus un krūmus un ieguldot aptuveni 150 000 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"VPH Latvia" noslēdzis sadarbību ar apzaļumošanas uzņēmumu "Labie koki" par 119 jaunu koku iestādīšanu apkārtējā Ziepniekkalna privātmāju teritorijās ap jauno tirdzniecības centru Valdeķu ielā. Savukārt sadarbības rezultātā ar "Rīgas Meži" tika iestādīti 20 eksotiskāki koki tuvējā Ēbelmuižas parkā. Rudenī tiek plānota vēl 20 dižstādu iestādīšana zaļajā teritorijā Ēbelmuižas ielā. Kopējās šī projekta investīcijas apkārtējās vides apzaļumošanā būs ap 100 000 eiro.

"Jaunu projektu attīstīšanā mums ir svarīgi saglabāt līdzsvaru ar dabu un kvalitatīvu dzīves vidi, tāpēc viena no mūsu vērtībām ir zaļās vides saglabāšana un pat veicināšana, iestādot jaunus kokus. Šis projekts ir unikāls ar to, ka jauno koku stādīšanā mēs iesaistām apkārtējo māju iedzīvotājus – viņiem bija iespēja izvēlēties no vairāk nekā 20 šķirnēm un kopā ar profesionāļiem iestādīt savu māju tuvumā," norāda SIA "VPH Latvia" direktors Juris Barkāns.

"VPH Latvia" ir pateicīgs iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā, kā rezultātā tiek iestādīts vairāk koku, nekā sākotnēji plānots.

"Mums kā iedzīvotājiem ir svarīga tuvējā apkaime un tās dzīves kvalitāte. Esam gandarīti, ka kopīgās sarunās esam nonākuši pie labām idejām, kas ļauj mums saglabāt apkaimi zaļu un skaistu. Šī ideja ieguva arī iedzīvotāju atsaucību, un viņi labprāt piedalījās projektā, apzaļumojot savus pagalmus un tuvējo apkārtni. Manuprāt, tādai būtu jābūt attīstītāju attieksmei – nākt pretī apkārtnes iedzīvotājiem, kopīgi saglabājot kvalitatīvu dzīves telpu," saka Ziepniekkalna apkaimes biedrības vadītāja Signe Ušacka.

"Šis ir labs piemērs veiksmīgai pilsētas un attīstītāja sadarbībai. Koku stādvietas Ēbelmuižas parkam tika izvēlētas pēc ainaviskā principa un pasūtītas stādu audzētavai "Blīdene", kas mūsu izvēlētos un dendroloģiski retos augus sagādāja no Eiropas stādaudzētavām. Šie koki ir padsmit gadus veci – Kanādas hemlokegle, dekoratīvās ābeles "Brandwine", Kobus magnolijas, kas zied ar baltiem tulpveida ziediem, Maķedonijas priedes un citi koki turpmāk augs šeit, organiski iekļaujoties parka ainavā un priecēs gan tuvējos iedzīvotājus, gan rīdziniekus un Rīgas viesus kopumā" atzīst "Rīgas Meži" daļas "Dārzi un parki" vadītājs Jānis Lediņš.

"VPH Latvia" īsteno jauna tirdzniecības centra izveidi Ziepniekkalnā pie Valdeķu un Graudu ielas, kura nomnieki būs mazumtirdzniecības tīkls "Lidl", "Spirits&Wine", "Apotheka", "DinoZoo" un "Čili Pizza". Pateicoties mazumtirdzniecības tīkla "Lidl" konceptam, tā izveide Ziepniekkalnā palielinās konkurenci citiem apkaimē esošajiem lielveikaliem, bet vienlaikus paplašinās iedzīvotāju iepirkšanās iespējas. Kopējās investīcijas jaunajā tirdzniecības centrā plānotas 8 miljonu eiro apmērā.

Tirdzniecības centrs sastāvēs no divām ēkām – vienā atradīsies "Lidl", bet otra būs pielāgota citu nomnieku vajadzībām. Kopējā jaunā tirdzniecības centra platība būs ap 5000 kv.m.

SIA "VPH Latvia" attīsta un pārvalda pasaules mēroga komerciālos nekustamos īpašumus starptautiskiem un vietējiem nomniekiem Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Uzņēmuma veiksmes pamatā ir pieeja "nomnieks pirmais", kas nozīmē, ka tā virzītājspēks ir nomnieki. Starp "VPH" attīstītajiem projektiem Latvijā var minēt tirdzniecības centrus "Mežciems" un "Sāga" ar atrašanās vietu blakus "Ikea", kā arī šobrīd būvniecības stadijā atrodas "Hampton by Hilton" viesnīca netālu no lidostas "Rīga".