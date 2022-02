Siltināšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā paaugstināt mājas energoefektivitāti un samazināt apkures izdevumus, jo lielākie siltuma zudumi rodas, ja ēkā ir nepietiekama siltumizolācija vai tā ir novecojusi. Tomēr mājas siltināšana nav ne lēts, ne vienkāršs process, un tas prasa nopietnu sagatavošanos un līdzekļus. Energoefektivitātes paaugstināšanas jautājums pēdējos gados aktualizēts gan globālā, gan lokālā līmenī – Latvijā vairāk nekā 10 gadus valsts un atsevišķas pašvaldības piedāvā atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās, bet kopš pagājušā gada šāds atbalsts ir un turpmāk būs pieejams arī privātmājām.

Pērn Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai izraisīja lielu interesi no iedzīvotāju puses, un pavisam drīz pēc tās atvēršanas tika rezervēts viss tai pieejamais finansējums. Jaunā atbalsta programma šobrīd vēl ir izstrādes stadijā, un to plānots apstiprināt pavasarī, kas nozīmē, ka atlase varētu notikt vasaras sākumā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis gan uzsver, ka, lai gan atsaucība pagājušajā gadā bija ļoti liela, 30% no kopējā pieteikumu skaita dažu mēnešu laikā tika atsaukti, tādēļ viņš aicina cilvēkus pirms pieteikšanās jaunajai kārtai nopietni izvērtēt savu saistību gatavību, iedrošinot, ka finansējums privātmāju siltināšanai būs pieejams arī nākamajos gados.

Uzlabos pieteikšanās kārtību