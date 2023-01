Nepieciešams remonts? Kā tikt pie vēlamā rezultāta un neiztukšot maciņu

Materiālu cenu kāpums, sūtījumu aizkavēšanās, liels pieprasījums pēc apakšuzņēmējiem, kā arī materiālu piegādes apturēšana – mājokļa remonts šobrīd nav lēts prieks. Aiz katra stūra var sagaidīt arī neparedzēti izdevumi, kas sāpīgi sit pa maciņu. Kā neapmaldīties cenu džungļos un atrast pareizo ceļu, kas sniegs vēlamo rezultātu un pilnībā neiztukšos bankas kontu?

Aprēķini izmaksas

Finanšu plānotājs Bobs Hārksons "The Washington Post" norāda, ka lielākā problēma ir tā, ka cilvēkiem nav pietiekami daudz līdzekļu. "Katrs mājas uzlabošanas projekts izmaksās vairāk, nekā domā, un tas prasīs vairāk laika, nekā plāno," saka Hārksons. Čaks Khīls, mājas uzlabošanas eksperts, "The Washington Post" norāda, ka renovācijas izmaksas ietekmē trīs lietas: cik daudz darba ieguldīs paši īpašnieki, materiāli un projekta sarežģītība.

Uzņēmējs Džastins Goldmans "Better Homes & Gardens" norāda, ka pirms būvniecības sākšanas svarīgi izveidot pārdomātu un detalizētu budžetu. Tajā jāiekļauj aprēķini par visiem materiāliem un darbaspēku. Darbaspēka izmaksas ļoti atšķiras atkarībā no atrašanās vietas, taču vidējās izmaksas ir aptuveni viena trešdaļa no jebkuras renovācijas izmaksām, "The Washington Post" norāda Dens Dikleriko, mājas uzlabošanas eksperts.

Materiālu cenas var atšķirties atkarībā no tirgus apstākļiem, tāpēc jācenšas iegūt precīzus aprēķinus. Izmaksām vajadzētu segt arī visu mēbeļu iegādi, kas būs nepieciešamas. Aprēķini arī elektrības, santehnikas, hidroizolācijas un inženiertehnisko darbu izmaksas. Papildu izmaksas, par kurām mēdz aizmirst, aprēķinot projekta budžetu, ir gaismas ķermeņi, logi un vannasistabas piederumi. Vēl viens svarīgs solis, izstrādājot budžetu, ir aprēķinu iegūšana no profesionāļiem. Tas var palīdzēt izveidot skaidrāku priekšstatu par projekta plānoto cenu. Ja plāno būtisku mājokļa pārbūvi, iespējams, būs jāmitinās citur, lai nebūtu jādzīvo nekārtībā un netiktu traucēti darbi. Tātad budžetā jāiekļauj arī izmaksas par pagaidu mājvietu.

Neparedzētas izmaksas