Fasāde ir ēkas visredzamākā daļa. Pat ja nekādi iekšdarbi nav veikti, gatava fasāde piešķir mājai pabeigtu izskatu.

Daudzi fasādes apdari atstāj uz pašām beigām un pārceļas mājā dzīvot, vēl pirms pabeigti ārpuses darbi. Mēs gribējām tos pabeigt. Fasādes apdare ir viens no dārgākajiem darbiem mājas būvniecībā, un mēs pavisam noteikti tam gribējām ņemt kredītu. Citādi, iespējams, vēlāk nebūtu, kur dabūt šādu lielu summu.

Ventilējama vai neventilējama fasāde

Projektējot māju, viens no svarīgākajiem soļiem ir fasādes apdares izvēle, jo šodien ir ļoti daudz variantu. Izvēloties materiālu, jānosaka, vai mājai būs ventilējama vai neventilējama fasāde. No tā atkarīgs, no kāda materiāla būs mājas ārējās sienas un kā tās siltinās.