Portālam "Māja&Dārzs" viedokli par jumtu veidiem uzticēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedras docente Sanita Rubene un diplomēts inženieris, jumiķa amata meistars ar 32 gadu pieredzi, Latvijas Jumiķu apvienības priekšsēdētājs un "International Federation For The Roofing Trade" (Starptautiskās Jumiķu federācijas) viceprezidents Armands Liede. Tāpat pieredzes stāstos dalījās privātmāju īpašnieki.

Kāpēc mainīt jumtu?

Iemesli var būt dažādi. Mājas saimniekiem jāizvērtē, vai jumta segums ir nokalpojis paredzēto ekspluatācijas laiku. Tāpat jāaplūko, vai tam nav kādi mehāniski bojājumi, varbūt iepriekšējie darbu veicēji ir pieļāvuši kļūdas jumta uzlikšanā. Reizēm cilvēki maina jumtu, jo uzfrišina savu māju, piemēram, izremontē iekštelpas, nokrāso fasādi, bēniņos izveido istabas. Tad saprot – gribu pārmaiņas, gribu mājai citu jumtu!

Kā izvēlēties piemērotāko jumta segumu? Pēc kādiem kritērijiem vadīties?

Jāņem vērā vairāki aspekti, piemēram, finansiālais. Vai es šo segumu varēšu atļauties? Estētiskais – kā tas piestāvēs manai mājai? Tehniskais – vai esošās jumta konstrukcijas noturēs izvēlēto segumu? Vai tās nevajadzēs pastiprināt? Ne mazāk svarīgs aspekts ir ilgmūžība, proti, jumta kalpošanas ilgums un citi kritēriji.

Latvijas Jumiķu apvienības priekšsēdētājs iesaka vadīties pēc šādiem pieciem kritērijiem:

1. Kas man patīk un piestāvēs manai mājai?

2. Vai tehniski šis segums ir piemērots manai jumta konstrukcijai?

3. Vai ir nepieciešama jumta siltināšana, līdz ar to ir jāpalielina jumta konstrukcijas augstums;

4. Vai konstrukcijā ir kādi bojājumi, kuri ir jāizlabo?

5. Vai izvēlētais segums finansiāli ir pieņemams un kādas ir citas alternatīvas?

"Jāatceras, ka eksistē ne tikai mūsu priekšstats par skaisto, bet arī normatīvās prasības, tajā skaitā ugunsdrošības prasības," tā docente. Viņa arī iesaka papētīt jumta segumu ieteicamo slīpumu, jo katram no jumta konstrukcijas veidiem tas ir savs. "Ir materiāli, kurus nevar likt stāviem jumtiem, ir arī tādi, kurus nevar likt uz lēzeniem jumtiem. Dakstiņus neliksim uz plakana jumta, lai gan tehniski, protams, to var izdarīt, vienīgi tas nepildīs savu funkciju." Tam gan negrib piekrist Latvijas Jumiķu apvienības priekšsēdētājs. Viņš uzsver, ka uz slīpiem jumtiem var likt jebkuru segumu. "Jautājums ir tikai par estētiku, bet pieminētos dakstiņu var sākt likt no +7 grādiem un viss būs kārtībā. Jumta seguma ugunsdrošība nav normēta, līdz ar to nav saprotams, kādēļ privātmāju īpašniekam par to raizēties?" tā jumiķu amata meistars.

Viņš iesaka dzīvē apskatīt jumtu segumus – kā izskatās izvēlētais jumta segums, kurš jau zem klajas debess vismaz 20 gadus? Vai vizuālais izskats jūs apmierina? "Nereti klients veikalā saka: ai, manam mūžam šis segums pietiks! Tad ir jautājums – cik gan garu tu rēķini savu mūžu?" tā speciālists.

"Jāsaprot, kādu jumtu vēlaties – ekspluatējamu vai neekspluatējamu. Pa neekspluatējamiem jumtiem nav plānots ikdienā staigāt, savukārt ekspluatējams jumts [ aut. – plakanais jumts] pilda vēl kādu funkciju, piemēram, tur ir terase, gājēju ceļš, atpūtas laukums. Ekspluatējami jumti populārāki ir dienvidu valstīs, bet arī pie mums tie tiek veidoti," tā docente. "Izvēlieties jumtu kontekstā ar jau esošo jumta būvkonstrukciju risinājumu, mājas esošo siltinājuma risinājumu, jo ir atsevišķi jumta veidi, kuriem jānodrošina vēdināšana, piemēram, metāla, dakstiņa, plākšņu jumtu segumiem u.c. Vai to tehniski varēsiet izdarīt? Ja zemāk nebūs izbūvēta kondensāta barjera, tad var sagaidīt, ka jumta konstrukcija uzkrāsies mitrums un jumta konstrukcija laika gaitā bojāsies. Apziniet, kāda jums ir esošā situācija, ko uz esošās bāzes varat izdarīt. Vēlmes ir viena lieta, bet reālā dzīve ir pavisam cita. Tad ir jāmēģina salāgot vēlmju daļa ar faktisko situāciju."

Liede arī atgādina, ka vēdināšana ir nepieciešama visiem jumta segumiem, tajā skaitā arī plakanajiem jumtiem. "Vēl būtiskāka ir mitruma norobežošana, lai tas netiek jumta konstrukcijā. Bieži nākas pārtaisīt esošos jumta risinājumus, jo tie nav pareizi izbūvēti vai ēku gribas siltāku un tāpēc tā papildus jānosiltina," norāda jumiķu amata meistars.

"Ja jūsu hobijs ir mājas remontēšana, tad jums noteikti nevajag pirkt labu jumta segumu un izvēlēties labus materiālus. Tad jūsu hobijs aprausies!" joko Liede. "Ja jūsu hobijs nav mājas regulāra remontēšana, tad izvēlieties kvalitatīvus jumtus!"

Kurā sezonā vislabāk mainīt jumtu?

Kā uzsver Liede, vislabākais laiks ir tāds, kad ir stabili laikapstākļi. Pašlaik jumiķi strādā no pieciem rītā līdz kādiem pulksten 11. "Ir divi gadalaiki, kad ir stabilākie laikapstākļi – ziema un vasara. Ziemā ir sniegs, kurš var izkust tikai pie plus grādiem, var jumta konstrukcijām uzklāt tentu, no rīta atnākt, tentu nopurināt no sniega, var mierīgi darboties!" tā Liede. "Parasti visi gaida pavasari vai vasaru, bet, jāņem vērā, ka tad pieprasījums pēc jumiķiem ir krietni lielāks. Nereti cilvēki jumta nomaiņu novilcina līdz pēdējam, jo visi grib sākt darbus labā laikā, bet, meistarus sāk uzrunāt tikai tad, kad tas pienācis. Bet tad visi grib jumiķus! Domājiet par jumta nomaiņu laikus! Aizrunājiet jumiķus laikus!"

Liede vērš uzmanību, ka karstā laikā (kāds ir pašlaik), nevajadzētu klāt bitumena jumta segumus. "Visus pārējos jumtus, izņemot šķidros jumta segumus, var klāt bez ierobežojuma siltumā, varbūt jumiķiem būs pārāk karsti, bet tas neietekmēs materiālu kvalitāti."