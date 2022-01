Šķiet, mēs mājokļa ārdurvis nereti novērtējam daudz par zemu un to nozīmi atskārstam vien tad, kad kaut kas noiet greizi. Nolūst atslēga, rokturis iestrēgst, slēdzene salūst, čīkst eņģes, durvis ir nosēdušās un "velkas" pa grīdu, pa durvju spraugām dzīvoklī spraucas aukstums vai ārējie trokšņi... Vai arī notiek viens no bēdīgākajiem scenārijiem – tu atnāc mājās pēc darba un redzi, ka kramplauzis ir uzveicis tava mitekļa ārdurvis un iznesis pusi tavas iedzīves. Lai maksimāli izvairītos no šiem un arī citiem nepatīkamiem iznākumiem, ir svarīgi izvēlēties tavam mājoklim un vajadzībām vislabāk piemērotās ārdurvis, kā arī tās prasmīgi uzstādīt.



Šajā rakstā kopā ar ekspertiem skaidrojam būtiskāko par mājokļa ārdurvju uzstādīšanu, tostarp – kā atšķiras dažādi materiāli, vai pašām durvīm ir kāda loma mājokļa drošībā un vai durvju uzstādīšana ir paša spēkiem paveicams uzdevums. Tāpat eksperti iesaka, kam pievērst uzmanību un kā pareizi kopt durvis, lai tās kalpotu pēc iespējas ilgāk.

Ieguldījums atmaksāsies ilgtermiņā



Izvēloties ārdurvis, vispirms jāsaprot, kādai ēkai tās tiks uzstādītas un cik daudz lietotas, paskaidro Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas (LLDRA) priekšsēdētājs Ivars Buls. Piemēram, veikalam vai daudzdzīvokļu ēkai ārdurvis vēlams izvēlēties no alumīnija vai metāla konstrukcijām, jo tās būs izturīgākas nekā plastmasas vai koka durvis. Dažkārt redzēts, ka veikala ārdurvis ir no plastmasas – tās ir nolietojušās, izliekušās, jo vienkārši nav paredzētas tik intensīvai lietošanai. Savukārt privātmājas ārdurvis nebūs pakļautas tik intensīvai lietošanai, tāpēc tās var izvēlēties gan no jau pieminētā metāla, gan koka, gan PVC konstrukcijām.

Protams, katram materiālam būs savas īpatnības un iespējas tās pielāgot vēlmēm. Piemēram, PVC konstrukciju ārdurvis būs lētākas, tām būs lielāka siltumnoturība, un, ja vien ir vēlme, tās var laminēt tā, lai izskatās pēc koka durvīm. Taču plastmasa ir vairāk pakļauta temperatūras ietekmei, kā rezultātā durvis sāk "staigāt", tāpēc, ja plastmasas durvis tiek izvēlētas privātmājai, rūpīgi jāizvēlas durvju laminējums – jo tumšākas būs un jo vairāk durvis būs pakļautas saules gaismai, jo vairāk siltuma tās uzsūks un līdz ar to vairāk deformēsies. Savukārt, izvēloties koka durvis, arī jānodrošinās, lai materiāls, no kā ārdurvis izgatavotas, būtu labi apstrādāts, piemēram, noklāts ar atbilstošiem aizsargslāņiem, lai mitrumā neuzbriestu, jo koks ir dabīgs materiāls un arī mēdz "staigāt".

Tāpat durvis pareizi jāuzstāda, uzsver Buls. Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas jāievēro, ir pareiza armējuma, kas nodrošina statiku, uzlikšana. Tad durvis kalpos normāli, pietiekami ilgi un arī neprasīs īpašu kopšanu. Tāpat arī jāpadomā par pareizu eņģu uzlikšanu, jo lētāks variants, iespējams, atmaksāsies īstermiņā, taču ilgtermiņā cilvēks var būt neapmierināts, jo galu galā nāksies eņģes mainīt un maksāt vēl vairāk. "Ir vairākas firmas, kas izgatavo ārdurvis, un labāk izvēlēties nevis lētāko, bet kvalitatīvāko, jo tā ar savu pieredzi katram varēs ieteikt labāko variantu, kas beigās, iespējams, arī nebūs tik dārgs," mudina Buls.

Kā ir ar ārdurvīm dzīvoklim? Buls teic – var izvēlēties gan metāla, gan koka durvis, kuras var arī speciāli neapstrādāt, jo dzīvokļu ēkā tās nebūs tik spēcīgi pakļautas ārējiem faktoriem, kā tas ir ar privātmājas ārdurvīm. Taču nevajadzētu arī skopoties un taupīšanas nolūkos ārdurvju vietā ielikt durvis, kas paredzētas iekštelpām. "Ir gana daudz gadījumu dzirdēts, ka cilvēki, vēloties ietaupīt, durvis, kas paredzētas iekštelpām, izmanto kā ārdurvis, pēc tam ir ārkārtīgi nelaimīgi un nezina, kā rīkoties, jo šādas durvis, protams, nav energoefektīvas vai trokšņus izolējošas, kā arī nokalpo krietni ātrāk,'' stāsta Buls.