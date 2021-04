Kurš gan ir teicis, ka siltumnīcās drīkst audzēt tikai gurķus, tomātus un kraukšķīgas salātlapas? Lielāko daļu siltumnīcu, īpaši stiklotās, var pārvērst par vietu, kur satikt draugus, izritināt jogas paklājiņu, rakstīt memuārus vai pat iekārtot biroju. Vienkāršākais veids, kā uzstādīt savā zemes pleķītī šādu stikla namiņu, ir pasūtīt jau gatavu, bet jāsaprot, ka tas nebūs lēts prieks, turklāt var gadīties, ka jāgaida vairāki mēneši.

Katrā kārtīgā dārzā jābūt siltumnīcai - vietai, kur pašam izaudzēt pirmos kraukšķīgos redīsus, noplūkt aromātiskās dilles, tomātus vai kraukšķīgos gurķīšus. Rakstu ciklā "Siltumnīca" stāstīsim ne tikai par to, kādu siltumnīcu izvēlēties vai kā to uzcelt paša spēkiem, bet arī skaidrosim, kā par tām rūpēties un ko tajās stādīt. Ar visiem sērijas rakstiem vari iepazīties šeit.



Tiešām ilgi un dārgi?

Populārākā klientu izvēle no SIA "Cerise" piedāvājuma ir siltumnīca "Grieta", kuras platība ir 9,7 kvadrātmetri un cena 5300 eiro. Kā stāsta uzņēmuma pārstāvis Andris Jansons, ir arī daudz dārgāki varianti, ņemot vērā, ka var uzstādīt papildu plauktus, dažādus dekoratīvos elementus un pievienot ūdens notekas sistēmu. Ja pierēķina arī piegādi un montāžu, siltumnīcas cena var pārsniegt sešus tūkstošus eiro. Cenu diapazons Latvijā ražotajām siltumnīcām (no koka un stikla) ir no 3800 līdz 11 700 eiro, nemaz nerēķinot piegādes izmaksas.