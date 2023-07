Arī augi var gūt saules apdegumus. Kā pasargāt un ko darīt lietas labā

Ne vienmēr vairāk saules gaismas nozīmē, ka telpaugi būs veselīgāki. Tieši tāpat kā cilvēku āda, arī augu lapas tiešajos saules staros itin viegli var apdegt. Iesmērēt ar saules aizsargkrēmu tās diemžēl nevaram, taču ir vairāki preventīvi pasākumi, kā pasargāt telpaugus no apdegšanas saules staros, kā arī risinājumi, kā palīdzēt cietušam augam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apdegumiem visvairāk telpaugi pakļauti pavasarī un vasarā. It īpaši, ja no iekštelpām tiek iznesti baudīt svaigo gaisu balkonā, terasē vai dārzā. Visvieglāk saules apdegumus gūst tie, kuriem patīk noēnotas vietas vai kuri iepriekš stāvējuši tumšākos mājokļa nostūros.

Tieši tādēļ gada siltajos mēnešos jāatceras, ka vide telpaugiem jāmaina pakāpeniski – tādējādi augiem izpaliek šoks par pēkšņajām izmaiņām un pie jaunā apgaismojuma intensitātes tas spēs pielāgoties.

Kas liecina, ka augs ir apdedzis? Tieši tāpat kā āda, arī telpaugu lapas pēc apdegšanas maina savu toni – tās kļūst dzeltenīgas vai baltas, bet spēcīga apdeguma rezultātā var kļūt arī brūnas ar apkaltušām lapu malām. Taču lapas savu veselīgo izskatu var zaudēt arī tad, ja augs ticis pārlaistīts, pārmēslots vai novietots vietā, kur tieši pretēji – apgaismojums ir pārāk vājš. Kā nesajaukt īsto iemeslu? Saulē apdegušiem telpaugiem krāsa mainās tikai tām lapām, kas pakļautas intensīvajam starojumam – tātad cietīs lapas, kas ir augšpusē, savukārt tuvāk augsnei lapas aizvien izskatīsies veselīgi zaļas.

Foto: Shutterstock

Lai telpaugu lapas apdegtu, nevajag daudz – pietiek pat ar pāris stundām. Par laimi, bojājumus nav grūti novērst. Galvenais, jāzina konkrētā auga kopšanas prasības un tās jāievēro, kā arī augs jānovieto tālāk no tiešajiem saules stariem. Daži augi, tostarp kaktusi un sukulenti, labprāt augs spēcīgā apgaismojumā, un priecēs pat ar ziediem, savukārt augi, kam patīk vājš apgaismojums, piemēram, pušķu hlorofīts, līdakaste, savu nepatiku pret sauli izrādīts ātri.

Tieši tādēļ kārtīgi vajag izsvērt un izpētīt, kurus no telpaugiem vasaras laikā var nest ārā vai uz saulainākajām palodzēm. Nav veidi, kā izglābt jau apdegušās lapas. Vienīgais risinājums ir tās nogriezt un pārvietot augu uz vietu, kur intensīvie saules stari dienas laikā tam netiks klāt. Lai telpaugs neapdegtu arī telpās, var izlīdzēties ar dienas aizkariem.

Savukārt pēc tam svarīgi atbalstīt augu, lai tam būtu spēks dzīt jaunas lapas un no jauna sakuplot – ievēro tā augšanas prasības un nodrošini pietiekami biežu un regulāru laistīšanu, kā arī palutini to ar mēslojumu. Tā kā augs būs zaudējis daļu no lapotnes, nevajag pārcensties – vispirms mēslo un laisti to uz pusi mazāk, nekā iepriekš, un, telpaugam atkopjoties, devas pakāpeniski palielini.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "Better Homes and Gardens", "Gardening Know How".