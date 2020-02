ASV žurnāls prognozē karstākās telpaugu aktualitātes 2020. gadā

Vecā gada izskaņā un jaunā gada sākumā parasti dažādās nozarēs tiek ieskicētas aktualitātes vai vismaz minējumi par karstākajām modes tendencēm, un izņēmums arī nav telpaugu mode. Šoreiz aplūkojam populārā ASV žurnāla "Better Homes and Gardens" pieņēmumus par to, kas varētu būt populārākās tendences telpaugu modē šogad.

Protams, vai tiešām tā būs, secinājumus varēsim izdarīt gada izskaņā, kad parasti atskatāmies uz visiem gada notikumiem. "Tavs Dārzs" arī var pačukstēt, ka drīzumā aplūkosim telpaugu modi Latvijā, kur būsim ieskicējuši arī pašlaik populārākos telpaugus.

Augi ar košām lapām. Kā raksta medijs, pēdējo gadu laikā ļoti iecienīti ir telpaugi ar rozā lapām. Tāpat lielā cieņā ir sansevjēras jeb tautā sauktās līdakastes, kā arī epipremnas, jo to šķirnēm ir dažāds lapu krāsojums. Lielā cieņā būs augi ar interesantām lapām un arī to krāsojumu.

Neparasti sukulenti. Tie, kā norāda medijs, vienmēr ir populāri telpaugi vienkārša iemesla dēļ, proti, tie ir viegli kopjami. Lielā cieņā šogad varētu būt neparasti sukulenti, piemēram, sukulents, kas atgādina rozes ziedu vai lēkājošu delfīnu. Medijs konkrēti kā piemērus min sukulentu Greenovia Dodrantalis (iepriekšminētais sukulents, kurš atgādina rozi) un sukulentu Senecio Peregrinus (auga lapiņas atgādina delfīnu). Nav šaubu, ka 2020. gads mums nesīs vēl neredzētas sukulentu formas un krāsas, pārliecināts ir medijs.

Lūk, cik gan skaisti un neparasti var būt sukulenti! Īpaši jāizceļ zemāk redzamā sukulenta lapiņas, kuras izskatās kā mazi delfīni.



Augu kopienas. Telpaugu kopšana un audzēšana iepriekš nav pozicionēts kā hobijs, bet 2020. gadā arvien vairāk telpaugu mīļu meklē veidus, lai savā starpā sazinātos par augiem, to kopšanu, audzēšanu, apmainītos savā starpā ar padomiem, pašiem augiem. Turklāt šādas kopienas ir lielisks veids, lai atrastu domubiedrus un jaunus draugus. Cilvēki augu grupas veido sociālajos tīklos, izmanto dažādas mirkļbirkas, piemēram, #plantgang, #plantlovers, #houseplants un citas. Medijs lēš, ka telpaugu kopienas 2020. gadā turpinās tikai augt plašumā.

Telpaugi kā stilīgs dekors mājoklim un ne tikai. Šogad telpaugi mājās tiks arvien vairāk izcelti. Tie vairs nebūs otrajā plānā un fonā, bet tagad tie būs neatņemama mājokļa sastāvdaļa. Tie ne tikai paspilgtinās minimālisma stila plauktus, bet arī lieliski izcelsies uz dažādiem materiāliem, piemēram, džutas, akmens, ādas, koka virsmām un ne tikai.

Ļoti reti un īpaši telpaugi. Medijs prognozē, ka liels pieprasījums būs ļoti retiem un īpašiem telpaugiem, kurus nav tik viegli iegūt savā īpašumā. Kā vienu no šādiem augiem viņš min monsteras šķirni monstera deliciosa albo-variegata, kurai ir ļoti skaistas un neparastas lapas. "Arī telpaugi ir kļuvuši par kolekcionējamiem, tāpēc, jo retāks augs un grūtāk dabūjams, jo labāk," tā skaidrojusi portāla "BHD" dārzkopības redaktore Viveka Nevelna.