Ātri un bez sadurstītām rokām: padomi, kā pārstādīt kaktusu

Kaktusi ir vieni no retajiem telpaugiem, kas labāk jutīsies aizmāršīgo mājokļos – tie neļaunosies, ja aplaistīt tos atcerēsies vien periodiski, bet atlikušo laiku ļaus netraucēti sauļoties. Tomēr agri vai vēlu pienāk laiks, kad arī viegli kopjamais telpaugs sagādā galvas sāpes. Un tas ir brīdis, kad adataino smukumu nepieciešams pārstādīt lielākā podiņā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielākoties kaktusi ir lēnaudzīgi, tādēļ pārstādīt tos nepieciešams vien ik pēc diviem, trim gadiem. Tomēr šis brīdis vienmēr liek sirdij nedaudz salēkties, jo, kā zināms, kaktusi nav ar pliku roku ņemami savu aso ērkšķu dēļ. Un, ja ikdienā ar "adatiņām" ciešā kontaktā sastapties nevajag, tad pārstādīšanas laikā citas iespējas nav.

Vispiemērotākais brīdis pārstādīšanai ir pavasaris, un tas nebūt vairs nav aiz kalniem. Lai gan kaktusi nav izvēlīgi un itin labi jutīsies jebkurā podiņā, ja vien tiks pareizi laistīti, neglazētu mālu podu izmantošana var pasargāt augu no pārlieku centīga laistītāja, jo tie absorbē lieko mitrumu. Tomēr atceries – neatkarīgi no izvēlētā podiņa materiāla, vairāki drenāžas caurumi tajos ir nepieciešamība.

Lielākas vai mazākas, taču visiem kaktusiem ir "adatiņas", kuras pareizāk būtu dēvēt par ērkšķiem. Lai arī tās izskatās gana dekoratīvi, patiesībā ērkšķi veic vairākas praktiskas funkciju: kondensē no sausa tuksneša gaisa pat mikroskopiskākos ūdens pilienus, pasargā kaktusus no intensīviem saules stariem un dzīvniekiem. Un nudien – ja ērkšķiem izdosies saskarties ar ādu, rezultāts būs ļoti sāpīgs. Tādēļ pirms pārstādīšanas vēlams nodrošināties ar piemērotu apģērbu un palīglīdzekļiem, vēsta portāls "The Spruce".

Pirmkārt, izvēlies apģērbu ar garām piedurknēm. Ja kaktusiņš nav liels, tad viens no vienkāršākajiem veidiem, kā augu pārstādīt, ir to ietinot dvielī vai avīzē, kamēr rokās uzvilkti dārza cimdi. Ja kaktuss ir paliels, talkā ņem visbiezākos dārza cimdus vai karstumizturīgos virtuves cimdus. Plānie dārza cimdi šoreiz tevi nepasargās. Raženāku kaktusu pārstādīšanu vēlams veikt kopā ar vēl kādu cilvēku – tādējādi no traumām pasargāsi gan sevi, gan pašu augu.

Kad kaktuss ir izņemts no puķu poda, sakņu sistēmu atbrīvo no vecās augsnes – šo procesu veic pēc iespējas saudzīgāk, lai tās netraumētu. Šis arīdzan ir mirklis, kad pārliecināties par auga sakņu veselību un kaitēkļu esamību.

Jauno puķu podu piepildi ar kaktusiem paredzētu augsnes maisījumu (vairāk par kaktusu substrātu vari izlasīt šajā rakstā), un kaktusu tajā stādi tādā pašā dziļumā, kādā tas atradās iepriekšējā podā. Tikko iestādītu kaktusu laistīt nevajag – augam ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Ierasto laistīšanas grafiku vari atsākt pēc nedēļas.

Pēc pārstādīšanas kaktusu vēlams novietot vietā, kur tas atradās jau iepriekš, lai augs varētu saņemt tādu pašu gaismas daudzumu. Tā kā kaktusi ir tuksneša augi, tie vislabāk mājoklī jutīsies uz dienvidiem vai rietumiem vērstas palodzes.