Atsvaidzini vannasistabu: sešas radošas vietas telpaugu novietošanai

Augu atsvaidzinošais izskats un skābekli veicinošās īpašības padara tos par patīkamu vannasistabas papildinājumu. Taču ne vienmēr ir saprotams, kā augus uzturēt veselīgus, tiem atrodoties telpā, kursaules gaisma iespīd reti un bie ži sastopams mitrums. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", piedāvājam

sešas idejas neparastam telpaugu novietojumam vannasistabā.

Tuvumā izlietnei

Puķupoda novietošana blakus izlietnei var būt kā pirmais solis pretī vannasistabas atsvaidzināšanai, izmantojot skaistos zaļumus. Taču tā ir laba vieta augam tikai tad, ja izlietni sasniedz caur logu krītošie saules stari. Ja puķupods ir mazs, vari mēģināt to turēt uz izlietnes un, ja tas sāk izskatīties skumīgi, laiku pa laikam noliec to loga tuvumā.

Pie sienas

Platicērijas un tilandsijas vari piestiprināt jebkur pie sienas, jo to sakņu sistēmām nav vajadzīga augsne. Veikalos atradīsi dažādus puķupodus, kas paredzēti gaisa augiem – no burbuļveidīgām stikla bumbām, kas karājas no griestiem, līdz maziem keramiskajiem podiņiem. Citu veidu augiem meklē pie sienas piestiprināmu puķupodu, kurā vari iebērt augam nepieciešamo zemi. Lai neaizmirstu tos aplaistīt, atstāj viegli pieejamā vietā kādu ķeblīti.

Vairāk par augiem, kas neaug puķupodā, lasi šeit.

Plauktā pie loga

Retāk sastopams kā rinda ar puķupodiem uz palodzes, taču gandrīz tikpat viegli ierīkojams, pie loga uzstādīts plaukts ir lieliska vieta, kur turēt vannasistabā mītošos augus. Ja logs ir pietiekami augsts un ja plaukti netraucē atvērt žalūzijas, vari tos uzstādīt pat divos vai trīs stāvos.

Zem jumta loga

Vai tavā vannasistabā ir jumta logs? Noliec zem tā kādu sauli mīlošu telpaugu! Tas patiks ne tikai augam, jo no loga krītošā gaisma izcels vannasistabā esošos zaļumus, ļaujot mielot acis gan mājiniekiem, gan mājas viesiem. Augs, visticamāk, neapdedzināsies saulē, taču labāk pārvieto to uz kādu ne tik saulainu vietu, ja tomēr pamani dažas ne tik laimīgas lapas.

Virs dušas kabīnes

Ja tavā vannasistabā ir siena, kas daļēji atdala dušu no pārējās telpas, apsver iespēju novietot kādu nokareno augu, kas ar saviem zaļajiem stiebriem nosegs sienu. Iesakām izmēģināt pušķu hlorofītu vai kādu citu nokarenu augu.

Savdabīga zaļumu siena

Sūnas un sukulenti ir labas izvēles, kā kādu no vannasistabas sienām pārvērst par koši zaļu akcentu telpā. Lai gūtu vislabākos rezultātus, nolīgsti dārzkopi, kas specializējas šādu sienu veidošanā.

