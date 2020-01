Augi pret kaķiem. Ieteikumi tiem, kas grib abus

Dažāda veida augi lieliski papildinās jebkuru interjeru, piešķirot dzīvīgumu, mājīgumu un radot patīkamāku atmosfēru. Tomēr mājokļu saimnieki nav vienīgie, kas izbauda augu klātbūtni. Ja esi kaķa saimnieks, tad noteikti esi pamanījis, ka minkas mēdz parādīt, ka ir saimnieki gan cilvēkam, gan mājoklim un visi augi ir nolikti viņu izklaidei. Apgāzti podi un nograuzti košumaugi nereti liek apsvērt domu, ka vienīgie zaļumi mājoklī turpmāk būs kaķim paredzētā zālīte.

Tomēr, ja esi kaķu mīlētājs, bet vēlies, lai mājoklī būtu kāds košs zaļums, nevajag nokārt galvu. Arī rotaļīgs minka var sadzīvot ar augiem. Protams, zemes izrakšana, augu graušana un gāšana apkārt būtiski ietekmē to spēju plaukt un zaļot visā krāšņumā. Tomēr "Gardening Know How" ekspertiem ir daži ieteikumi, kas var līdzēt, ja vēlies savā mājoklī gan kaķi, gan augus.

Izvēlies augus, ko kaķi negrauzīs

Ja visas puķes mājās ir nograuztas, izvēlies tādas, kas mīļdzīvnieku tik ļoti neinteresēs. Un, protams, ja esi minkas īpašnieks, nenes mājās augus, kas kaķiem ir ļoti indīgi – lilijas nebūt nav vienīgās bīstamās puķes murrātājiem. Vairāk par augiem, kas ir bīstami kaķiem, lasi šajā rakstā.

Daži augi kaķiem nav indīgi, bet ir vienkārši nepatīkami smaržas dēļ. Tie var būt lielisks risinājums gadījumā, ja galvenā problēma ar telpaugiem ir mīluļa vēlme tos pakošļāt. Viena no iespējām ir krāšņi garšaugi, piemēram, rozmarīns. Tam piemīt smarža, kas, iespējams, nepatiks murrātājam, bet padara šo augu gan par skaistu, gan virtuvē iederīgu zaļumu.

Augi, tāpat kā dzīvnieki, aizstāvas dažādi. Kamēr vieni sevi aizsargā ar smaržu, citi to darīs, pieskaršanos sev padarot nepatīkamu. Arī kaktusi un ērkšķainas rozes nebūs augi, ko kaķis grauzīs katru dienu. Vienu reizi izmēģinās, iepazīsies ar ērkšķiem vai durstīgajām adatām, un augs varēs dzīvot mierīgi.

Ieteikumi augu pasargāšanai

Tomēr kaķu īpašniekiem patiešām nevajadzētu sevi ierobežot ar kaktusiem un rozmarīnu, iespējams audzēt arī citus augus, tikai tie ir jāpadara "kaķudroši". Viena no iespējām ir augus, kuru smarža draiskos murrātājus šķiet vilina, padarīt viņiem nepatīkamākus, piemēram, tos apkaisot ar kajēnas pipariem. Tāpat ir kaķi, kam nepatīk citrusaugļu smarža. Ja tavs mīlulis ir viņu vidū, augiem var palīdzēt podos saliktas citronu un apelsīnu miziņas. Tāpat vari apsmidzināt augus ar atšķaidītu citronu sulu. Tomēr nemēģini ķerties pie līdzekļiem, kas nopērkami veikalos un kam ir pievienots citrona ekstrakts. Dažādi kaitēkļu atbaidītāji un līdzīgi produkti var būt toksiski un ļoti bīstami mājdzīvniekiem.

Ja kaķim patīk kašņāties pa puķu podiem un izmantot tos kā savus tualetes podus, vari izvēlēties tos pašus durstīgos augus, jo kaķis nevarēs brīvi rakņāties, neradot sev nepatīkamas sajūtas. Vari arī brīvos zemes laukumus pārklāt ar tīkliņu. Tāpat vari izmantot oļus un akmeņus – izliec tos ap auga pamatni, neatstājot vietu, kur kaķim kašāties.

Ja nekas no iepriekšminētā nepalīdz, nepadodies – ir vēl citas iespējas. Pavisam vienkāršs risinājums būtu turēt augus tikai vienā vai dažās istabās. Šajās telpās durvis ir jātur ciet, lai kaķis bez uzraudzības augiem netiktu klāt. Ja interjerā tas izskatās pieņemami, vari augus "ieslodzīt", apliekot tiem apkārt kaut ko līdzīgu aizsargbūrim. Tas var būt gatavots no metāla, koka vai cita materiāla – galvenais, lai tev patīk, kā tas iederas interjerā.

Tāpat risinājums var būt kāda auga upurēšana mīluļa vajadzībām un izklaidēm. Ja ir kāds augs, kas kaķim tiešām patīk, iestādi to neplīstošā plastmasas podiņā. Noliec šādus podiņus vairākās mājokļa vietās (bet ne pārāk tuvu citiem saviem augiem), lai minka būtu nodarbināts, priecīgs un neaiztiktu zaļumus, ko tu audzē savam priekam.