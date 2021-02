'Augļus vēl neesmu sagaidījis'. Kā rēzeknietis Jānis Litavnieks audzē mājās banānus

Eksotiskos banānus Latvijas klimatiskajos apstākļos varam manīt botānisko dārzu oranžērijās, bet, kā izrādās, banānus var audzēt arī mājās! Rēzeknietis Jānis Litavnieks ir ne tikai fotogrāfs, bet viņa otra aizraušanās ir banānu audzēšana. Viņam jau ir pieci banāni. Lai gan pagaidām banāni ar augļiem nav iepriecinājuši, viņš cer, ka jau šovasar lakstaugs atkal raisīs savus ziedus.

Kā portālam "Tavs Dārzs" atzīst Jānis, interese par dārzu viņam ir bijusi jau kopš bērnības, taču pastiprināti par dārza jautājumiem viņš sācis interesēties aptuveni 2015. gadā. "Tajā laikā interese par dārzu, kokiem un zaļo dzīvesveidu pārklājās. Viens no maniem iedvesmas avotiem bija Anatolija Orlova lekcijas. Tā es sāku audzēt no sēklām Sibīrijas, Korejas ciedru priedes, Šmita bērzu, dažādus mamutkokus un citus augus," stāsta Jānis. "Tā kā es arī filmēju un fotografēju, iedomājos – būtu interesanti nofilmēt, kā uzzied un aug banāns. Mani šī ideja tik ļoti aizrāva, ka es darīju visu, lai to realizētu. Un man arī izdevās nofilmēt, kā uzzied banāna zieds."

Fotogrāfs stāsta, ka 2018. gadā viņš klausījies Orlova lekcijas, un vienā no tām viņš pieminēja banānu audzēšanu. Jau 2018. gada februārī viņš "eBay" par 16,95 eiro nopirka 'Musa Basjoo' banāna stādu, bet šis pirkums Jānim bija neveiksmīgs, jo viņam atsūtīja pavisam citu stādu. "Visticamāk, ka sūtītājs sajauca stādus, jo man tika atsūtīts kaut kas līdzīgs banānam, bet tas gada laikā neizauga lielāks par 50 centimetriem, tas bija neliels un dekoratīvs augs," tā Jānis. Viņš nemeta plinti krūmos, bet pēc apmēram pusgada nolēma atkal pasūtīt jaunu lakstaugu. Šoreiz Musa acuminata 'Dwarf Cavendish', kurš izmaksāja 7,70 eiro. Augs pie Jāņa ļoti labi iejutās, kā rezultātā jau 2019. gada 14. jūlijā to nācās pārstādīt lielākā puķu podā. Jānis iegādājās lielāku puķu podu, pievienoja augsnei kokosa substrātu, vermikulītu, perlītu un mikrobioloģisko mēslojumu dārzeņiem. Savukārt puķu poda apakšā viņš 10 centimetru biezumā iebēra keramzīta slāni, kas puķu podā veido labāku drenāžu. Telpās viņš banānam nodrošināja kā minimums +16 grādus pēc Celsija, kā arī regulāri eksotisko augu laistīja. Jau pērnā gada 14. maijā banāns saimnieku iepriecināja ar savu ziedēšanu. Augļus gan Jānis nesagaidīja, bet viņš cer, ka šovasar atkal kāds banāns uzziedēs.

Kopumā viņam ir pieci banāni – viens ir dzīvoklī, darbavietā ir divi, bet vēl divi ir pie vecākiem. "Man ir trīs banānu šķirnes – 'Musa Basjoo', 'Super Dwarf Cavendish' un 'Musa acuminata 'Lady Finger'," atklāj banānu audzētājs. Piemēram, šķirne Musa acuminata 'Lady Finger' aug Jāņa darbavietas kāpņu telpā. " 'Musa Basjoo' mēģināšu pavasarī iestādīt vecāku dārzā. Savukārt 'Super Dwarf Cavendish' eksperimenta nolūkos auga manā fotostudijā. Pagaidām tas ir aizceļojis uz citu telpu, jo fotostudijā notiek remontdarbi. 'Super Dwarf Cavendish' ir tā šķirne, kuru var audzēt arī telpās. Tad tā augšanai būtu nepieciešams kā minimums viens kvadrātmetrs. Telpām jābūt plašām, gaišām un siltām," pamāca Jānis.

Vaicāts par to, kā gan viņš lutina savus lakstaugus, Jānis portāla "Tavs Dārzs" lasītājiem sniedz vairākus padomus, kurus var izlasīt rakstā zemāk. "Banāns ļoti mīl gaismu, lai ātrāk iegūtu rezultātu un redzētu, kā tas uzzied, papildu apgaismojums ir ļoti vēlams. Studijas telpās man bija LED lampas," tā fotogrāfs. Runājot par laistīšanu, Jānis atklāj, ka banānu laistīšanai izmanto lietus ūdeni. "Ļoti svarīgi ir laistīt ar siltu ūdeni. Tam es vēl pievienoju organisko mēslošanas līdzekli 'Vermicompost Extract' vai uzņēmuma 'BioBizz' mēslošanas līdzekli," norāda Jānis.

Taujāts, vai dzīvoklī bez banāniem aug vēl kādi eksotiski augi, Jānis norāda, ka nē. "Bet manam vecākajam dēlam ir interese par dažādiem augiem. Viņš uz savas palodzes audzē alveju un nesen vārda dienā saņēma dāvanā pitaiju (Dragon Fruit). Redzēs, cik veiksmīgi tas augs pie mums. Interesē arī mandragora un tilandsijas. Mums ir arī akvārijs ar zemūdens augiem," tā Jānis.

Ko gan draugi saka par Jāņa aizraušanos ar banānu audzēšanu? "Interese ir pietiekoši liela, jo ne katrā mājā to var redzēt," tā fotogrāfs.

Jāņa izveidotais video par banānu audzēšanu:

Jāņa padomi tiem, kuri grib savās mājās audzēt banānu

Banāns ir siltummīlis, tāpēc telpās jānodrošina gaisa temperatūra, kas nav zemāka par +16 grādiem pēc Celsija;

Vislabāk banāns jutīsies telpās, kur gaisa temperatūra ir no +24 līdz +27 grādiem pēc Celsija;

Banānam patīk mitrs gaiss;

Jālaista atkarībā no apstākļiem, kādos viņš dzīvo, piemēram, ja telpā ir vēsāks – augs jālaista retāk. Ja telpā ir karsti un daudz gaismas – jālaista bagātīgi un pārdomāti;

Puķu podam obligāti jābūt ar "caurumiņiem", augsnei jābūt ar labu drenāžu, apakšējā kārtā jābūt keramzīta kārtai;

Saka, ka banānus nevar pārmēslot, bet man tas laikam izdevās, tāpēc, visticamāk, nesagaidīju augļus;

Lai banāns uzziedētu, es pavasarī nodrošināju gaismu no pulksten 4 rītā līdz pusnaktij;

Domāju, ka bez papildu apgaismojuma dzīvoklī banāns uzziedētu vēlāk vai neuzziedētu vispār;

Banānu droši var pārstādīt lielākā puķu podā! Nebaidieties no tā! "Youtube" pamācībās teica, ka var stādīt kaut vai apmēram 100 litru puķu podā. Domāju, ka var stādīt arī tādā, kādu var atļauties savā dzīvoklī;

Banāna mazuļus stādīšanas laikā var droši atdalīt, lai tie neatņem spēku lielajam. Kad banāns būs pavisam liels, tad varēs kādu mazuli atstāt blakus;

Banāns puķu podā var augt vismaz 40 gadus. Uzziedēs – veco ziedu griež nost, vietā aug jaunais. Ja augam tiks nodrošināti ideāli augšanas apstākļi, tad cikls ilgs apmēram divus gadus;

Banānam nepatiks, ja ziemas laikā telpās atvērsi logus. Tam nepatīk arī caurvējš;

Vasarā vienu stādu turēju uz balkona dzīvoklī, tīri labi auga saulītē. Šobrīd iekšā dzīvoklī banāna augšana ir apstājusies. Gaidām pavasari.



Zemāk var aplūkot arī videoklipus par banānu audzēšanu, kuri, kā saka Jānis, viņam ļoti noderēja: